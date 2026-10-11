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Psychopata prozradí styl psaní. Psychologové ho poznají z použitých slov

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Vědci odhalili, že psychopatické rysy lze rozpoznat podle toho, jak lidé píšou o svých vzpomínkách. Nejde přitom o rukopis, ale o slova, která volí při vyprávění vlastního příběhu.
Psychopata prozradí styl psaní. Psychologové ho poznají z použitých slov

Psychopata prozradí styl psaní. Psychologové ho poznají z použitých slov

Zdroj: Pexels
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 11.10.2026 09:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

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