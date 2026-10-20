Zapomenuté předplatné v Google Play a App Store. Zjistěte, kde vám tajně utíkají peníze

Zapomenuté předplatné nemusí znamenat žádný skrytý poplatek ani podvod. Často jde o automatické obnovování plateb za aplikace a služby, které jste si kdysi aktivovali v App Store nebo Google Play a od té doby je přestali sledovat. Apple i Google fungují na podobném principu: jakmile si předplatné sjednáte, automaticky se obnovuje na začátku každého dalšího fakturačního období, ať už jde o týden, měsíc, nebo rok. Na blížící se platbu vás přitom platforma nemusí pokaždé upozornit. Peníze se jednoduše strhnou. A protože obě platformy používají vlastní fakturační systémy a platby se na bankovním výpisu zobrazují odlišně, je snadné ztratit přehled, zvlášť pokud máte účty u obou.
Jak platby poznáte na bankovním výpisu
Největším problémem není samotné zrušení předplatného, ale rozpoznání toho, že za něj vůbec platíte. Na výpisu z účtu totiž nemusíte najít název aplikace, ale jen stručný nebo méně srozumitelný popis platby, který snadno přehlédnete.
U Applu se platby často zobrazují jako apple.com/bill nebo itunes.com/bill. Háček je v tom, že Apple může několik nákupů sloučit do jedné položky. Platba se navíc na bankovním výpisu nemusí objevit okamžitě. V pondělí zaúčtujete nákup, ale na výpisu ho uvidíte třeba až ve čtvrtek, navíc jako souhrnnou částku, ze které nemusí být na první pohled jasné, co přesně zahrnuje.
U Googlu začínají popisy plateb často prefixem GOOGLE*, za nímž následuje název vývojáře, aplikace nebo služby, například GOOGLE*Spotify nebo GOOGLE*YouTube. Některé banky mohou popis zkrátit, ale tento prefix bývá užitečnou stopou.
Praktický tip: jednou měsíčně si ve výpisu vyhledejte právě tyto dva řetězce. Zabere to minutu a může vám to ušetřit nepříjemné překvapení.
Kde najdete seznam aktivních předplatných
Obě platformy mají vlastní správu předplatných, ale cesta k ní se liší podle zařízení. Tady je přehled:
Apple:
- iPhone / iPad: Nastavení → vaše jméno → Předplatná
- Mac: App Store → klikněte na své jméno → Nastavení účtu → Předplatná
- Windows: v aplikaci Apple Music nebo Apple TV otevřete nastavení účtu a vyhledejte správu předplatných. Přesná cesta se může lišit podle verze aplikace.
Google:
- Android: Google Play → ikona profilu → Platby a předplatná → Předplatná
- Web: play.google.com → sekce Předplatná
- Doplňkově: payments.google.com → přehled plateb a předplatných, pokud je pro danou službu k dispozici.
U Googlu je důležité zkontrolovat také to, přes jaký systém je předplatné účtováno. Sekce v Google Play zobrazuje předplatná sjednaná přes Google Play. Pokud vývojář používá alternativní fakturační systém, který je za určitých podmínek povolený i v Evropském hospodářském prostoru včetně Česka, předplatné se v Google Play nemusí zobrazit. V takovém případě se ruší přímo u poskytovatele dané aplikace.
Největší past: špatný účet, špatný systém
Lidé často nenarazí na problém s ovládáním, ale na to, že hledají předplatné ve špatném účtu. Máte dva Google účty? Předplatné může být navázané na ten druhý. Sdílíte Apple rodinu? U některých sdílených nákupů může platba jít na kartu organizátora rodiny, ale samotné předplatné se spravuje podle toho, kdo ho sjednal a jaké sdílení je nastavené. Ne vždy ho tedy může zrušit organizátor rodiny.
U Google Play navíc platí jeden zásadní detail, který řada uživatelů nezná: odinstalace aplikace předplatné neruší. Můžete aplikaci smazat a zapomenout na ni, ale platby budou pokračovat dál. Google na to ve své nápovědě výslovně upozorňuje.
U Googlu je také důležité rozlišovat mezi rodinnou platební metodou a rodinným předplatným. Rodinná platební metoda se pro předplatná obecně nepoužívá. Pokud tedy hledáte předplatné, které se vám v aktuálním účtu nezobrazuje, zkontrolujte i další účty a ověřte, zda nebylo sjednáno přímo u poskytovatele mimo Google Play.
Jak předplatné správně zrušit
Samotné zrušení je u obou platforem jednoduché, jakmile víte, kde hledat.
Apple: Otevřete předplatné podle výše uvedeného postupu a zvolte Zrušit předplatné. Pokud tlačítko nevidíte a místo něj se zobrazuje datum ukončení nebo informace o vypršení platnosti, předplatné už může být zrušené a poběží do konce zaplaceného období. U zkušebních verzí si dejte pozor na podmínky konkrétní nabídky. Apple doporučuje zrušit předplatné nejméně 24 hodin před koncem zkušebního období, aby se předešlo automatickému obnovení.
Google: V aplikaci Google Play nebo na webu otevřete sekci předplatných a zvolte Zrušit předplatné. Po zrušení můžete službu zpravidla používat až do konce již zaplaceného období a další platba by se neměla strhnout. Pokud zrušení nestihnete před koncem zkušební doby, může se předplatné automaticky změnit na placené.
V obou případech si po zrušení ověřte, že se stav předplatného skutečně změnil. U Applu můžete využít potvrzovací e-mail, pokud ho pro danou transakci obdržíte. U Googlu je vhodné pravidelně kontrolovat historii objednávek v Google Play nebo přehled plateb na payments.google.com.
Co když platbu neúčtuje Apple ani Google
Ne každé předplatné se platí přes App Store nebo Google Play. Řada služeb, od streamovacích platforem po fitness aplikace, účtuje přímo prostřednictvím vlastního systému. Taková platba se v přehledu předplatných u Applu ani Googlu nezobrazí.
Na výpisu ji můžete poznat podle názvu samotné služby nebo jejího provozovatele, ale absence prefixu apple.com/bill či GOOGLE* sama o sobě ještě neříká, o jakou platbu jde. Pokud si nejste jistí, vyhledejte název obchodníka a zkontrolujte potvrzení o platbě nebo e-mail, kterým jste si službu aktivovali. Jestliže platbu nepoznáváte, kontaktujte přímo poskytovatele nebo svou banku. Banka vám může poradit, jak postupovat při podezření na neoprávněnou transakci.
Pět minut s bankovním výpisem a několik obrazovek v nastavení telefonu. Tolik může stačit k tomu, abyste zjistili, jestli někde neplatíte za předplatné, na které už dávno nemyslíte.
Zdroj: Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor: Petr Sedmík