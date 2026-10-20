Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama

Zapomenuté předplatné v Google Play a App Store. Zjistěte, kde vám tajně utíkají peníze

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Automaticky obnovované předplatné v App Store i Google Play běží dál, dokud je sami nezrušíte. Stačí přestat sledovat výpis a peníze tiše odchází.
Google Play, telefon

Google Play, telefon

Zdroj: Pexels
Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 20.10.2026 20:09

Reklama
Další články z Mobify.cz
Neklikejte na „Zrušení předplatného“ v podezřelých e-mailech. Je to past
Neklikejte na „Zrušení předplatného“ v podezřelých e-mailech. Je to past
Falešné SMS od České pošty nebo DHL. Češi skáčou na trik, který zneužívá kalendář v mobilu
Falešné SMS od České pošty nebo DHL. Češi skáčou na trik, který zneužívá kalendář v mobilu

Česká pošta od března do října 2026 zveřejnila nejméně 7 varování před podvodnými SMS, které se vydávají za...

Změna designu přímo z palubní desky: Jak si upravit avatara auta v Google Mapách
Změna designu přímo z palubní desky: Jak si upravit avatara auta v Google Mapách

Google Mapy nově umožňují měnit ikonu vozidla při navigaci přímo na displeji auta přes Android Auto, bez...

Skryté funkce v iOS, o kterých nikdo nemluví: Ztišení hlasitých zvuků v podcastech a zamknutí widgetů
Skryté funkce v iOS, o kterých nikdo nemluví: Ztišení hlasitých zvuků v podcastech a zamknutí widgetů

iOS 26 přinesl dvě praktické funkce, které Apple schoval hluboko do nastavení. Většina uživatelů o nich...

Váš iPhone umí víc, než si myslíte: 6 skrytých triků v iOS, které vám Apple nikdy pořádně nevysvětlil
Váš iPhone umí víc, než si myslíte: 6 skrytých triků v iOS, které vám Apple nikdy pořádně nevysvětlil

Apple má v iOS funkce, které oficiálně dokumentuje, ale při prvním nastavení iPhonu vás k nim nikdy...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Mobify.cz

Web se zaměřuje na mobilní telefony, chytré technologie a moderní aplikace. Čtenáři zde najdou recenze nových modelů, srovnání zařízení, tipy na užitečné aplikace i praktické rady, jak z telefonu dostat maximum. Obsah sleduje také trendy v oblasti elektroniky, softwaru a digitálních služeb – od...

Všechny články tohoto autora →
Mobify.cz
Další články z kategorie Mobil
Zobrazit více
ZajímavostiIT a technologieMobil
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.