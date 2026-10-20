Zástupci nové koalice ve Varech z ANO, Karlovaráků a ODS podepsali koaliční smlouvu

Zástupci nové koalice ve Varech z ANO, Karlovaráků a ODS podepsali koaliční smlouvuPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Zástupci nové koalice ve Varech z ANO, Karlovaráků a ODS podepsali koaliční smlouvuZdroj: facebook.com/Andrea Pfeffer Ferklová
Článek byl publikován 20.10.2026 18:12
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