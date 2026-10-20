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Kometa srovnala, na výhru to nestačilo. Vary rozhodly v prodloužení 2:1

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Dennívýzva
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Hokejisté Karlových Varů porazili v dohrávce 6. kola extraligy Brno 2:1 v prodloužení a upevnili si třetí místo v tabulce. O čtvrté domácí výhře Energie za sebou rozhodl v 62. minutě lotyšský obránce Roberts Mamčics. Kometa bodovala v pátém utkání v řadě a je nadále devátá.
Kometa srovnala, na výhru to nestačilo. Vary rozhodly v prodloužení 2:1

Kometa srovnala, na výhru to nestačilo. Vary rozhodly v prodloužení 2:1

Zdroj: Vít Golda
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 20.10.2026 19:46

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Brněnská Drbna

Články z Brněnské Drbny přinášejí aktuální zpravodajství z jihomoravské metropole a jejího okolí – od politiky přes dopravu, kulturu, školství až po bezpečnostní a společenská témata. Obsah se zaměřuje na události, které přímo ovlivňují každodenní život místních obyvatel, ať už jde o nové...

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