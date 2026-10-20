Áčko na pračce ticho neslibuje. Vedle kilowatthodin sledujte i decibely

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QR kód na energetickém štítku vede do databáze EPREL. Na dvou pračkách třídy A ukazujeme rozdíly ve spotřebě a hluku i přepočet na 200 cyklů.
Otočný volič programů pračky se sušičkou s německými názvy programů

Otočný volič programů pračky se sušičkou s německými názvy programů

Zdroj: Simhim / Wikimedia / CC BY-SA 4.0
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 20.10.2026 19:10

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Tento článek byl publikován ze zdrojů ChytřeNaTo.cz

ChytřeNaTo.cz staví na užitečných návodech a řešeních situací, se kterými se běžně setkáváme doma nebo na zahradě. Věnuje se bydlení, kutilství, péči o rostliny i nejrůznějším praktickým otázkám – od údržby domácích spotřebičů přes vaření a skladování potravin až po sezonní práce kolem domu....

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