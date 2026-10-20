Áčko na pračce ticho neslibuje. Vedle kilowatthodin sledujte i decibely

QR kód na energetickém štítku pračky otevře její záznam v evropské databázi EPREL. Najdete tam podrobnější údaje než na barevné nálepce. U dvou devítikilových modelů jsme porovnali informační listy: oba mají třídu A, spotřebu ani hluk však stejné nemají.
V obchodě stojí vedle sebe dvě pračky, obě se zeleným áčkem. Která bude úspornější a která tišší? Velké písmeno vám celou odpověď nedá. Místo opisování drobných čísel si otevřete podklady přes QR kód a zkontrolujte přesné označení modelu. Zvládnete to ještě mezi regály.
QR kód na štítku vede k údajům o konkrétním modelu
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Evropská komise v průvodci energetickým štítkem, kód propojuje štítek s databází EPREL a jejím podrobnějším záznamem. Stejné propojení popisuje český projekt LABEL 2020.
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Namiřte na kód čtečku QR v telefonu, před otevřením prohlédněte adresu a po načtení porovnejte označení výrobku s cedulkou v obchodě. Hledejte informační list výrobku, případně tlačítko Product information sheet. V něm jsou údaje rozepsané včetně podmínek, pro které platí. Podobný název modelové řady nestačí, rozhoduje celý kód.
Když nakupujete na internetu a štítek máte na displeji stejného telefonu, pomůže
načtení QR kódu ze snímku obrazovky. Případně otevřete databázi EPREL přímo a použijte vyhledávání. Není nutné shánět druhý mobil jen kvůli vyfotografování prvního.
U pravého odkazu na EPREL očekávejte doménu eprel.ec.europa.eu. Komise upozorňuje na možnost přelepených kódů a uvádí, že pro běžné prohlížení EPREL nechce osobní údaje ani platbu. Pokud po vás stránka kvůli technickému listu žádá číslo karty, zavřete ji a otevřete databázi přímo.
QR kód z energetického štítku otevře záznam konkrétního modelu v databázi EPREL. Ilustrační foto. Santeri Viinamäki / Wikimedia / CC BY-SA 4.0 / zmenšeno Dvě pračky ve třídě A, ale různá spotřeba i hluk
K 20. říjnu 2026 jsme načetli informační listy modelů
Bosch WGG244F9BY a Samsung WW90CGC04DAE. Oba mají kapacitu 9 kg a energetickou třídu A. Následující srovnání vychází z deklarací dodavatelů v EPREL, nikoli z našeho praní nebo měření.
Údaj z informačního listu Bosch WGG244F9BY Samsung WW90CGC04DAE Energetická třída a kapacita A, 9 kg A, 9 kg Vážená spotřeba energie na cyklus eco 40–60 0,489 kWh 0,444 kWh Vážená spotřeba vody na cyklus eco 40–60 50 l 50 l Doba eco 40–60 při plné náplni 3 h 48 min 3 h 48 min Deklarovaný hluk při odstřeďování 70 dB 72 dB Modelová energie za 200 cyklů 97,8 kWh 88,8 kWh
Vlastní přepočet dává při 200 cyklech rozdíl 9 kWh: od 0,489 odečteme 0,444 kWh a výsledek vynásobíme dvěma sty. Samsung má v této dvojici nižší deklarovanou spotřebu energie, Bosch nižší deklarovaný hluk. Voda i doba programu při plné náplni jsou shodné. Samotná dvě áčka tyto rozdíly neukážou.
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Dvě stě cyklů je zvolený modelový počet, nikoli údaj o české domácnosti. Spotřeby v listech jsou vážené hodnoty pro kombinaci plné a částečné náplně programu eco 40–60. Neznamenají spotřebu každého devítikilového praní ani rychlého programu. Skutečný provoz závisí na používání; z tabulky také nevyčteme životnost, servis nebo to, jak bude pračka znít v konkrétní koupelně.
Vážená spotřeba v informačních listech kombinuje plnou a částečnou náplň programu eco 40–60. Ilustrační foto. Fheinimann96fh / Wikimedia / CC BY-SA 4.0 / zmenšeno Před koupí si uložte oba listy a porovnejte stejné řádky
Praktický postup je jednoduchý: u dvou vyhlédnutých modelů otevřete listy, ověřte shodnou potřebnou kapacitu a vedle energie porovnejte vodu, délku programu a hluk. Výsledek si uložte spolu s přesným označením výrobků. Při propočtu v korunách použijte vlastní cenu za kWh a vlastní počet praní, ne představu, že energetické A automaticky znamená nejnižší účet.
Stejnou zásadu, tedy porovnávat konkrétní údaje při stejném použití, ukazuje i naše
srovnání LED žárovek se stejným světelným tokem. QR kód za vás nákup nevybere. Dostane vás ale od velkého písmena k číslům, podle kterých už můžete rozhodnout.