Anna Kadeřávková promluvila o stavbě vysněného domu: Nevěřila jsem, že se dožiju rána, přiznala těžké chvíle

Vlastní dům si herečka Anna Kadeřávková přála, cesta k němu ji ale vyčerpala. Přiznala noční úzkosti, chuť všechno vzdát i výdaje, které výrazně překročily původní plán.
Když
Anna Kadeřávková (29) ukazovala první záběry svého domu, měla za sebou roky zařizování, rozhodování a pochybností. Představitelka Roziny Maléřové ze seriálu Ulice se na sociálních sítích svěřila, že si během budování vlastního bydlení mnohokrát sáhla na dno. Klíče v ruce pro ni znamenaly úlevu, zároveň ale zjistila, kolik práce ji ještě čeká.
O nejtěžších chvílích otevřeně psala už v říjnu 2024, kdy oznámila, že je oficiálně majitelkou domu. Poděkovala tehdy blízkým, kteří ji podrželi i během nocí plných úzkosti. Ve svém vyjádření použila slova
„když jsem nevěřila, že se dožiju rána“ a popsala, že opakovaně uvažovala o zrušení celého projektu. Chtěla domov pro sebe i své blízké
Do vlastního bydlení se Kadeřávková pustila v roce 2021. Měla poměrně jasnou představu.
Přála si dům, do kterého se vejdou všichni lidé, s nimiž se cítí dobře. Nešlo jí pouze o interiér na fotografie, ale především o místo pro společné chvíle s rodinou a přáteli.
Jenže mezi původním rozhodnutím a převzetím domu uplynulo přibližně tři a půl roku. A herečka velmi rychle přiznávala pocity, že na tak velký úkol sama nestačí. „Milionkrát jsem to chtěla vzdát,“ napsala tehdy. Nakonec pokračovala, i když ji množství povinností opakovaně zahlcovalo. Vedle obav ale popisovala také radost z toho, že se dokázala spolehnout sama na sebe.
Rozpočet nestačil, přišly další miliony
Psychicky náročné období provázely také nečekané výdaje. V loňském rozhovoru Kadeřávková přiznala, že skutečné náklady výrazně překročily její původní představy a musela řešit mnoho nepříjemností. Překročení rozpočtu je velká zkouška pro každého stavitele.
„Bylo to o pár milionů víc, než jsem čekala,“ uvedla. Přestože měla připravený rozpočet, během realizace se ukázalo, že na plánovanou částku nedosáhne. K penězům se přidávalo neustálé rozhodování o jednotlivých částech domu a jeho vybavení. Pozornost vyžadovaly zásuvky, střecha i drobnosti, kterých si člověk v hotovém interiéru téměř nevšimne. A mladá žena, která nese tíhu stavby na svých bedrech, to má ještě o to víc složitější. Ani nastěhování navíc neznamenalo, že má konečně hotovo. V domě se postupně řešily další úpravy a Kadeřávková se musela smířit s tím, že své vysněné bydlení nebude mít dokončené najednou. Anna Kadeřávková se nedávno objevila v seriálu ZOO Nové začátky (foto: Nextfoto / placená licence) Krabice a žárovky místo lustrů
V létě 2025 přiznala, že ji práce kolem domu převálcovaly natolik, že se do dalších úkolů nedokáže pustit. Zatímco původně toužila všechno co nejrychleji dokončit, později jí chyběla energie i na zbývající zařizování.
„Je toho na mě extrémně moc a mám trochu blok to dodělávat,“ svěřila se na Instagramu. V některých místnostech tak stále čekal neposkládaný nábytek, kolem byly krabice a ze stropů visely kabely. Dokončování interiéru začala řešit po menších částech, například výmalbu a tapety s architektkou.
Doma ale normálně funguje, i když jednotlivé místnosti ještě nevypadají přesně podle jejích představ. Má ráda pastelově zelenou, modrou a růžovou. Zvláštní péči věnuje koupelně u ložnice, kam si vybrala výrazný modrý kamenný obklad. Naopak zátěžové koberce, které zná z dětství, si domů pořídit nechce.
S hypotékou se teprve učí žít
Starosti jí ale dělá i hypotéla. „Extrémně mě to stresuje. Je to tím, že jsem dosud nebyla zvyklá na takový závazek. Ale myslím, že je v pořádku chovat se zodpovědně.
Když je člověk mladý, nic ho netíží, protože na něm nikdo není závislý, jenomže s hypotékou si už musíte svoje výdaje hlídat. Ale považuji to za součást života a postupně se to učím,“ svěřila se. Dům za Prahou má čtyři ložnice a obývací pokoj spojený s kuchyní. Investovala také do zahrady, kde má trávník, vířivku a vyvýšené truhlíky. Zkouší pěstovat bylinky a rajčata, se zahradničením ale teprve získává zkušenosti.
Ani menší zahrada se přitom neobejde bez pravidelné práce.
Kadeřávková později přiznala, že ji její údržba překvapila svou náročností. Dokonalé bydlení tak stále vzniká postupně. Výrazný obklad, chybějící světla i zahradní práce už ale může řešit ve vlastním domově a splnila si tak sen o bydlení, který má dnes mnoho mladých lidí.
Zdroj: redakce, , iDNES.cz, Prima ŽENY blesk.cz