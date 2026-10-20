Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama

Anna Kadeřávková promluvila o stavbě vysněného domu: Nevěřila jsem, že se dožiju rána, přiznala těžké chvíle

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Vlastní dům si herečka Anna Kadeřávková přála, cesta k němu ji ale vyčerpala. Přiznala noční úzkosti, chuť všechno vzdát i výdaje, které výrazně překročily původní plán. Když Anna Kadeřávková (29) ukazovala první záběry svého domu, měla za sebou roky zařizování, rozhodování a pochybností. Představitelka Roziny Maléřové ze seriálu Ulice se na sociálních sítích svěřila, že si během budování vlastního bydlení mnohokrát sáhla na dno. [...]
Anna Kadeřávková

Anna Kadeřávková

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 20.10.2026 19:04

Reklama
Další články z influgranti.cz
Kam zmizel Létající Čestmír? V Mongolsku byl jako Michael Jackson, hrát mu nedoporučil lékař
Kam zmizel Létající Čestmír? V Mongolsku byl jako Michael Jackson, hrát mu nedoporučil lékař
Love Island: Influencerka obvinila Zorku Hejdovou z poměru s účastníkem. Moderátorka zvažuje žalobu
Love Island: Influencerka obvinila Zorku Hejdovou z poměru s účastníkem. Moderátorka zvažuje žalobu

Lenka Tejbusová, známá na Instagramu jako Lenockat, si rýpla do Zorky Hejdové kvůli Danovi z Love Islandu....

Konec Lucie Vondráčkové v Ulici? Soňa Čechová už nemusí mít tolik prostoru
Konec Lucie Vondráčkové v Ulici? Soňa Čechová už nemusí mít tolik prostoru

Lucie Vondráčková se v Ulici dostala do bodu, na který její seriálová Soňa Čechová dlouho mířila. Vyhrála...

Týdenní horoskop od 19. do 25. října 2026: Berani by měli zpomalit, Střelce čeká důležitý rozhovor
Týdenní horoskop od 19. do 25. října 2026: Berani by měli zpomalit, Střelce čeká důležitý rozhovor

Tento týden přeje praktickým krokům a rozhovorům, které se už nedají odkládat. V práci se vyplatí dotahovat...

Seriál Ulice: Matěj se vrací, Adéla před ním pomlouvá Žofku. Přitom o ni stojí Matějův brácha
Seriál Ulice: Matěj se vrací, Adéla před ním pomlouvá Žofku. Přitom o ni stojí Matějův brácha

Matěj se vrací do Ulice a Adéla si jeho přítomnost nenechá ujít. Místo aby nechala staré spory být, začne...

Tento článek byl publikován ze zdrojů influgranti.cz

Web se zaměřuje na dění kolem influencerů, sociálních sítí a moderní digitální kultury. Čtenáři zde najdou články o známých tvářích internetu, aktuálních trendech na TikToku, televizní zábavě i fenoménech, které formují online prostředí.Obsah propojuje svět sociálních sítí s lifestylem a...

Všechny články tohoto autora →
influgranti.cz
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.