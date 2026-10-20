Šulc přehodil brankáře a rozhodl zápas Lyonu. Francouzi ho označují za lišáka, kterého nejde zařadit na jednu pozici

Na OL Stadium se 15. října 2026 hrála 70. minuta, když trenér Paulo Fonseca poslal Šulce z lavičky na hřiště. Lyon vedl nad Crystal Palace 2:1, ale zápas byl otevřený a domácím chyběl klasický hrotový útočník. O šest minut později Keito Nakamura vystřelil, míč prolétl kolem Šulce a ten ho zády k brance patičkou poslal do sítě. Stav byl 3:1. Angličané v 81. minutě ještě snížili, takže se gól českého záložníka při konečném výsledku 3:2 ukázal jako rozhodující. Druhý gól přidal v neděli v 7. kole Ligue 1 proti Nice. Lyon tehdy prohrával, Šulc vyrovnal a o tři minuty později domácí vedli. Francouzští i španělští novináři mluví o „lišce ve vápně“. Pro hráče, který podle soupisky vůbec není útočník, je to zajímavá nálepka.
Patička, která nevypadala jako náhoda
Zápas s Crystal Palace měl pro anglický klub zvláštní význam. Podle oficiální zápasové zprávy Crystal Palace šlo o jeho historicky první venkovní utkání v Evropské lize. Lyon do něj šel bez zraněného Loïse Opendy. Deník 20 Minutes popsal, že Fonseca nepostavil jediného čistokrevného útočníka a roli falešné devítky svěřil Khalisovi Merahovi.
Bez opravdového hrotu nemusí být nikdo, kdo by zakončil míče odražené v malém vápně. Tuhle díru Šulc zaplnil hned po příchodu ze střídačky.
Jeho gól nevznikl z obyčejné dorážky. Šulc stál zády k brance, tedy v pozici, ze které většina hráčů míč spíš zpracuje, nebo ho nechá být. Česká „desítka“ ale odhadla, kam Nakamurova střela poletí, a stačil jí jediný dotyk patou. Šulc pak pro web LyonFoot uvedl, že mu spoluhráči v kabině říkali, že to byl „gól á la Pavel“. Byl rád, že se konečně ocitl na správném místě, a doufá, že takových branek dá víc.
Lyon tím vyhrál i druhý zápas ligové fáze Evropské ligy, po Anderlechtu teď porazil Crystal Palace.
Proti Nice stačily dva doteky
V neděli 18. října Lyon hostil Nice a o vítězi se rozhodlo během tří minut. Hosté vedli, ale ve 33. minutě poslal Julien Duranville míč před bránu a brankář Yehvann Diouf ho neudržel. U odraženého balonu byl jako první Šulc.
Podle hodnocení serveru Get French Football News prvním dotykem elegantně obešel vybíhajícího Dioufa a druhým poslal míč zblízka do sítě. Tentokrát nepotřeboval žádnou akrobacii. Rozhodla reakce, která byla o zlomek vteřiny rychlejší než u obrany Nice.
Ve 36. minutě dal vítězný gól Tanner Tessmann. Nice ve své oficiální zápasové zprávě píše o krutě nespravedlivé porážce, ale Lyon výhru uhájil v nepříjemné situaci. Od 70. minuty totiž hrál v deseti, protože Nakamura, který proti Palace připravil Šulcovu patičku, dostal červenou kartu.
Oba góly se tedy liší. Proti Palace Šulc zápas rozhodl. Proti Nice ho otočil, protože jeho vyrovnání zastavilo tlak hostů a Tessmannovi připravilo situaci, ve které mohl Lyon dostat do vedení.
Liška, která nehraje devítku
Server eFotbal cituje francouzského novináře Léa Aschiho, podle kterého je těžké Šulce zařadit na jednu pozici. Zároveň prý „jen málokdy“ viděl tak dokonalé ztělesnění lišky ve vápně. Španělský novinář Andrés Onrubia Ramos podle stejného zdroje ocenil, že Šulc stojí v pokutovém území vždy dobře, přestože není přirozený útočník.
Tahle druhá věta podle nás vystihuje Šulcovu hodnotu nejlépe. Lišákem se nestal tím, že by hrál klasickou devítku. Jako záložník se opakovaně dostává do míst, kde se rozhodují zápasy.
Francouzi to věděli ještě před jeho příchodem. Magazín SO FOOT ho v srpnu 2025 popsal jako spíš druhého útočníka než tvůrce hry, tedy jako hráče, který víc zakončuje, než rozdává přihrávky. V Česku přitom byl nejčastěji klasickou desítkou. Liga v prosinci 2025 ve svém profilu na Ligue1.com zdůraznila hlavně univerzálnost, protože ho Lyon nasazuje po celé šířce útoku.
Fonseca to podle webu Olympique & Lyonnais vysvětlil jednoduše. Šulc je inteligentní, věří každé situaci a nevzdává ji, a proto se k němu míč tak často dostane. Hráč, kterému se míč „sám vrací“, si to obvykle vypracuje desítkami náběhů, ze kterých nic není. Diváci si všimnou až toho jednoho, po kterém míč skončí v síti.
Klasický hrotový útočník se opírá o obránce, bojuje o hlavičky a sám si o míč říká. Šulc přichází z druhé vlny, kdy obrana sleduje někoho jiného. Proto se stoperům tak špatně hlídá.
Od března bez gólu, teď dva za tři dny
Před zápasem s Crystal Palace čekal Šulc na gól za Lyon od března. V lize naposledy skóroval 22. března 2026 v utkání s Monakem, které Lyon prohrál 1:2. K 1. říjnu měl v sezoně 2026/27 podle přehledu FotbalZprávy.cz sedm zápasů, 297 minut, žádný gól a tři asistence. Sám začátek sezony za špatný nepovažoval, protože tři asistence za zhruba 300 minut nejsou málo. Přiznal ale, že ho baví dávat góly.
Konkrétní důvod půlročního půstu zdroje neuvádějí. Podle nás se sešlo několik věcí: jiná role, rotace v sestavě a málo minut. O doloženou krizi nešlo. Proti Palace přišel z lavičky, proti Nice už nastoupil v základu. V Lyonu je zatím spíš důležitou součástí rotace než hráčem, který začíná každý zápas.
Srovnání s minulou sezonou ukazuje, na jakou úroveň se Šulc vrací:
|
|Sezona 2025/26
|Sezona 2026/27 (k 18. 10.)
|Góly
|14
|2
|Zápasy
|47
|9
|Role
|nejlepší střelec týmu v únoru
|rotace, náhradník i hráč základu
Čtrnáct gólů v první sezoně ve Francii je hodně i pro útočníka. Olympique & Lyonnais v únoru 2026 psal, že byl tehdy nejlepším střelcem celého týmu. Lyon za něj Plzni podle SO FOOT zaplatil zhruba 190 milionů korun bez bonusů a smlouvu mu dal do roku 2029. Po takovém začátku je to podle nás jeden z nejvýhodnějších nákupů, které klub v posledních letech udělal.
Dva góly za tři dny ještě neznamenají, že se vrátila forma z minulé sezony. Šulc ale znovu ukázal, že má instinkt pro místo, kam se míč odrazí.
Co to znamená pro Lyon i pro reprezentaci
Lyon je po výhře nad Nice podle beIN SPORTS na čele Ligue 1 se 14 body. První místo drží jen díky skóre, stejně bodů má dalších pět týmů. Program je teď náročný. Ve čtvrtek 22. října hraje Lyon v Evropské lize na hřišti Hoffenheimu a v neděli 25. října od 19:45 nastoupí v Ligue 1 v Paříži proti PSG. Dokud bude Opendovi chybět klasický hrot, bude Fonseca hráče se Šulcovým čichem na vápno potřebovat.
Pro českou reprezentaci je to dobrá zpráva. UEFA vede Šulce v kádru mezi záložníky, za národní tým odehrál devět zápasů a dal dva góly. Může hrát vedle hrotového útočníka typu Patrika Schicka, za ním nebo z kraje, takže se hodí do několika herních systémů. Ve srovnání legionářů má Schick dál navrch, v sezoně měl pět gólů a jednu asistenci. Šulc se po dvou trefách dotáhl na Adama Hložka, který má rovněž dva góly.
Čeští diváci mohou ligové zápasy Lyonu sledovat na Oneplay, Evropskou ligu vysílají TV Nova s Voyem, Sport 1 a Canal+. Konkrétní utkání je ale potřeba dohledat v programu vysílatele.
Proti Palace stál Šulc zády k brance, proti Nice před brankářem, který právě pustil míč. V obou případech nebyl na místě náhodou, ale proto, že tam doběhl dřív než ostatní.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Roman Vágner