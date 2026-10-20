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Šulc přehodil brankáře a rozhodl zápas Lyonu. Francouzi ho označují za lišáka, kterého nejde zařadit na jednu pozici

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Pavel Šulc dal během tří dnů dva góly. Patička zády k brance rozhodla o výhře nad Crystal Palace a o tři dny později jeho vyrovnání proti Nice nastartovalo obrat.
Šulc přehodil brankáře a rozhodl zápas Lyonu. Francouzi ho označují za lišáka, kterého nejde zařadit na jednu pozici

Šulc přehodil brankáře a rozhodl zápas Lyonu. Francouzi ho označují za lišáka, kterého nejde zařadit na jednu pozici

Zdroj: Olympique Lyonnais
Doba čtení 6 min

Článek byl publikován 20.10.2026 18:28

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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportyŽivě

Články ze SportyŽivě.cz přinášejí čtenářům aktuální pohled na sportovní dění doma i ve světě – nejen prostřednictvím výsledků, ale také díky příběhům, analýzám a pohledu do zákulisí. Obsah se věnuje široké škále sportů, přičemž silně zastoupený je zejména fotbal, hokej a bojové sporty, ale...

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