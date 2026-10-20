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Tygři mají bod z Vítkovic. Po nájezdech prohráli 2:3

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Stejně jako v Brně, i ve Vítkovicích Tygři prohráli 2:3, tentokrát ne v prodloužení, ale po nájezdech. A také nyní vyrovnávali v závěru základní hrací doby na 2:2.
Tygři mají bod z Vítkovic. Po nájezdech prohráli 2:3

Tygři mají bod z Vítkovic. Po nájezdech prohráli 2:3

Zdroj: Bílí Tygři Liberec
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 20.10.2026 18:21

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Liberecká Drbna

Liberec a okolí očima, které vidí zblízka. Liberecká Drbna přináší aktuální zprávy, příběhy i kauzy z regionu, který má svou specifickou energii – od hor přes města až po malé obce. Politika, doprava, kultura, bezpečnost i komunální dění – to vše je tu přehledně, svižně a bez zbytečných...

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