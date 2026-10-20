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Starosti nemusíte řešit celý den. Vyhrazený čas může pomoci oddělit obavy od úkolů

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Myšlenky na práci, rodinu nebo nevyřízené povinnosti se někdy vracejí, i když se právě potřebujete soustředit na něco jiného. Jednou z možností, jak s nimi zacházet, je vyhradit jim krátký čas a rozlišit skutečný úkol od obavy z toho, co by se teprve mohlo stát. Nejde o návod, jak všechny starosti vypnout.
AI ilustrace klidné chvíle při zapisování myšlenek. Zobrazená osoba je smyšlená.

AI ilustrace klidné chvíle při zapisování myšlenek. Zobrazená osoba je smyšlená.

Zdroj: generováno chatGPT
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 20.10.2026 07:40

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trendy Život

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