Sklizeň doznívá, vinařské slavnosti pokračují. Za vínem, dýněmi i zabijačkou na jižní Moravu

„Září víno vaří, říjen víno pijem,“ praví staré lidové rčení. Poslední říjnový víkend mohou návštěvníci spojit víno s atmosférou historických sklepů, halloweenským programem, ochutnávkou dýňových specialit nebo tradiční zabijačkou. Na Mikulovsku se navíc otevřou sklepy a nabídnou více než 300 vín přímo v místech, kde vznikají.
Říjen však není jen časem přípitků. Zatímco se dopíjejí vína z předchozích ročníků, ve vinohradech se na mnohých místech ještě sklízí pozdní odrůdy a ve sklepích už kvasí mošt z letošní nové úrody. A právě ten mohou milovníci vína v podobě burčáku ochutnávat ještě během října. K podzimu se navíc odjakživa pojily nejrůznější zvyky. Hospodáři například vybírali nejkrásnější hrozny a zavěšovali je ve sklepě nebo lisovně, aby vydržely až do Štědrého večera. Dnes se vedle tradičních zvyků ve vinařských obcích objevují i novější podoby podzimních oslav.
Podluží nabídne víno a dýňové speciality
24. října se v Moravské Nové Vsi uskuteční akce Víno a dýně, které zavede návštěvníky do vinařských uliček Výmol a Zátiší. Ve sklepech členů spolku Vinaříček budou moci ochutnat místní vína a k nim dýňové speciality na sladko i na slano nebo další krajové dobroty. Propojení vína s dýněmi přitom v tomto kraji není náhodné. Podzimní sklizeň dýní patří k Podluží od nepaměti, naši předkové je pěstovali pro dýňová jádra a děti z nich už před sto lety vyřezávaly strašáky.
Slavností vína: Foto se svolením Pavla Vítka
Valtice a Mikulčice ožijí halloweenskou atmosférou
Halloweenskou atmosféru nabídnou 23. a 24. října Valtice, kde se návštěvníci mohou vydat do Valtického Podzemí. Historický labyrint vinných sklepů se promění v kulisu netradičního podzimního programu, který propojí víno s hudbou a občerstvením.
24. října se bude slavit Halloween také v Mikulčicích. Podzimní Halloween nabídne program pro celou rodinu – dospělí mohou odpoledne nahlédnout do výrobních prostor vinařství a spojit prohlídku s degustací vín, zatímco děti čekají halloweenské dílničky, vyřezávání dýní a večerní stezka s tajenkou. Program doplní společné podzimní opékání špekáčků.
Tip: Věděli jste, že pražská botanická zahrada má své víno?
V Sedleci uzavřou vinařskou sezonu zabijačkou
Podzimní chutě nabídne také Sedlecká zabijačka, která 24. října v Sedleci u Mikulova uzavře vinařskou turistickou sezonou. K vínu, burčáku a mladému vínu tu budou patřit tradiční zabijačkové speciality, od jelítek, jitrnic a tlačenky přes ovar a zabijačkový guláš až po polévku a koláčky. O atmosféru se během dne postará multiinstrumentalista Pavel Vintrlík.
Mikulovsko otevře sklepy napříč třemi obcemi
Další program mezi sklepy nabídne pak 24. a 25. října Festival otevřených sklepů – Podzim na Mikulovsku. Vinařské sklepy v Mikulově, Dolních Dunajovicích a Březí otevřou návštěvníkům cestu za více než 300 víny, při níž se mohou potkat přímo s vinaři a užít si víkend mezi vinicemi Dunajovských kopců. Mikulov, kterému se přezdívá „Florencie severu“, tak může být výchozím bodem pro podzimní putování za vínem, které propojí několik vinařských obcí.
Říjnové vinařské akce ukazují, že výlet za vínem může mít mnoho podob – od poznávání místních tradic a podzimní gastronomie až po večer v historických sklepích nebo putování mezi vinaři.
Vinařské akce na jižní Moravě
23.–24. 10. 2026, Valtice, Halloween ve Valtickém Podzemí
24.–25. 10. 2026, Mikulov, Festival otevřených sklepů – Podzim na Mikulovsku
24.10. 2026, Mikulov, Exkurze ve Vinařství Fučík
24.10. 2026, Sedlec u Mikulova, Sedlecká zabíjačka
24.10. 2026, Znojmo, Znojmo v barvách podzimu a chuti vína – prohlídka města
24.10. 2026, Moravská Nová Ves, Víno a dýně
24.10. 2026, Mikulčice, Podzimní Halloween
24.10. 2026, Valtice, Halloween ve Valtickém Podzemí
24.10. 2026, Čeladná, Čeladná žije vínem
Termíny a podoba programu se mohou v průběhu sezony měnit. Aktuální informace i další tipy nabízí online Kalendář vinařských akcí na webu www.vinazmoravyvinazcech.cz. Před cestou je vhodné ověřit program také přímo u pořadatelů.
Zdroje info: Autor, Pavel Vintrlík, https://www.vinazmoravyvinazcech.cz/cs
Slavností vína: Náhledové foto se svolením Pavla Vítka, fotogalerie Spolek Vinaříček
The post Sklizeň doznívá, vinařské slavnosti pokračují. Za vínem, dýněmi i zabijačkou na jižní Moravu
first appeared on Svět cestovatele
.