Už jsi velká holka, ale pořád máš malé radosti? Díky bohu! Život by byl bez nich dost otravný

Existuje zvláštní kategorie věcí, které umějí zlepšit náladu, aniž by měly jakýkoli velký význam. Nový zápisník s krásným papírem. Hrnek s trochu hloupým obrázkem. Malý plyšový tučňák na poličce. Pět minut v papírnictví, kde jsi nechtěla nic koupit, ale okamžitě jsi věděla, že určitě potřebuješ propisku, která píše fialově.
Pak přijde druhý hlas. Už jsi přece dospělá. Nepotřebuješ další samolepky, animované filmy nebo barevné ponožky. Měla bys být seriózní, praktická a ideálně se radovat z dobře vedeného rozpočtu. Rozpočet je samozřejmě skvělá věc. Jen se s ním obvykle nedá uspořádat pořádný taneční večer v obýváku.
Kdo rozhodl, které radosti mají věkovou hranici?
U malých dětí považujeme hru za samozřejmou. Stavějí, malují, zkoušejí role, smějí se nesmyslům a vytvářejí malé světy, jejichž smysl nemusíme vždy chápat. S přibývajícím věkem však začneme rozlišovat mezi činnostmi „pro děti“ a „pro dospělé“, jako by poslední školní zvonění automaticky znamenalo, že odteď smíš mít radost už jen z kvalitní kávy a designového nábytku.
Jenže dospělí si také hrají. Někdo skládá modely, další pěstuje pokojové rostliny, někdo miluje deskové hry, zdobí diář nebo sleduje fantastické světy ve filmech. Ne každá záliba musí rozvíjet kariéru, posilovat zdraví nebo přinést esteticky dokonalou fotografii na sociální sítě.
Proč nás někdy těší úplné maličkosti
V psychologii se zkoumá schopnost vychutnávat příjemné zkušenosti, někdy označovaná jako savoring. Nejde o příkaz myslet pozitivně za každou cenu. Spíš o vědomé všimnutí si drobného potěšení, které by jinak zapadlo mezi povinnostmi.
Pro někoho to může být první doušek kávy v tichu. Pro jiného hudba, na kterou tančil před dvaceti lety, nebo možnost použít při psaní poznámek opravdu krásné pero. Tyto radosti samy o sobě nevyřeší složité životní problémy. Mohou ale tvořit příjemnou součást běžného dne, aniž bychom od nich čekali terapeutický zázrak.
Nemusíš mít „dospělý“ vkus na všechno
Můžeš mít ráda kvalitní minimalistické oblečení a současně ponožky s obrázkem žáby. Elegantní byt a v něm křeslo s pestrobarevným polštářem, který se k ničemu nehodí, ale připomíná ti hezký výlet. Vážné knihy a vedle nich sérii fantasy románů, které čteš pokaždé, když chceš odpočívat.
Vkus není pracovní pohovor, při kterém musí každý předmět dokazovat tvou vyspělost. Některé věci si necháváme jednoduše proto, že nás baví. A nemusí to být drahé, nové ani dokonale krásné z pohledu ostatních.
Malá radost se nemá změnit v další nákupní úkol
Tady je ale jedna past. Jakmile se z drobného potěšení stane marketingová kategorie, začne na nás ze všech stran útočit představa, že si radost musíme koupit. Nové pastelové hrnky, desátý diář, limitovanou kosmetiku, další krabičku s překvapením.
Někdy se skutečně těšíš z nové věci a není na tom nic špatného. Jindy stejnou službu udělá starý oblíbený film, procházka jinou ulicí, obyčejné kreslení nebo deset minut, kdy se věnuješ něčemu naprosto nepraktickému. Není nutné si za každý náročný den vyplácet odměnu u pokladny.
Možná máš v šuplíku dávno zapomenutou sadu pastelek nebo puzzle, které čeká už několik zim. Vytáhnout je můžeš dnes večer, bez zvláštního důvodu a bez ambice výsledek někomu ukazovat.
Radost nemusí být zasloužená výkonem
Někdy máme tendenci povolit si příjemnou věc až po splnění všech povinností. Až bude uklizeno. Až odpovím na všechny zprávy. Až dodělám práci, která se stejně neustále doplňuje. Jenže dospělý život nemá oficiální obrazovku „vše splněno“, po které ti někdo udělí oprávnění dát si hodinu pro sebe.
Závazky existují a je potřeba se o ně postarat. Ale nemusí z nich vzniknout pravidlo, podle kterého si každou radost nejdřív odpracuješ. Záliba nemusí být užitečná, aby měla ve tvém životě místo.
A tak až příště uvidíš v obchodě maličkost, která tě upřímně rozesměje, nemusíš si hned klást otázku, zda se hodí k tvému věku. Někdy je dospělost právě schopnost rozhodnout, co ti dělá radost, bez žádosti o souhlas celé společnosti. A pokud to budou ponožky s dinosaury, svět to s největší pravděpodobností unese.
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Zdroje: Greater Good Science Center – Savoring the Good Things [1], Frontiers in Psychology – Playfulness in adults: An examination of play and well-being [2].