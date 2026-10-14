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Už jsi velká holka, ale pořád máš malé radosti? Díky bohu! Život by byl bez nich dost otravný

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Miluješ hezké zápisníky, barevné ponožky, animované filmy nebo hrnek, který by někdo jiný označil za příšerně kýčovitý? A občas máš pocit, že bys už měla mít dospělejší záliby? Možná je načase přestat své drobné radosti omlouvat. Dospělost totiž neznamená, že musíš každý příjemný moment proměnit v něco praktického.
Už jsi velká holka, ale pořád máš malé radosti? Díky bohu! Život by byl bez nich dost otravný

Už jsi velká holka, ale pořád máš malé radosti? Díky bohu! Život by byl bez nich dost otravný

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 14.10.2026 17:05

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Poudree.cz

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