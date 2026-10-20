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Hokejisté Karlových Varů porazili Brno v prodloužení, rozhodl Mamčics

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Hokejisté Karlových Varů porazili v dohrávce 6. kola extraligy Brno 2:1 v prodloužení a upevnili si třetí místo v tabulce. O čtvrté domácí výhře Energie za sebou rozhodl v 62. minutě lotyšský obránce Roberts Mamčics. Kometa bodovala v pátém utkání v řadě a je nadále devátá.
Hokejisté Karlových Varů porazili Brno v prodloužení, rozhodl Mamčics

Hokejisté Karlových Varů porazili Brno v prodloužení, rozhodl Mamčics

Zdroj: HC Kometa Brno
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 20.10.2026 19:29

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Karlovarská Drbna

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