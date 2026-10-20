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Piloti Luftwaffe útočili na snadnou kořist, zezadu na ně ale čekala čtyřhlavňová past (můj tip)

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Boulton Paul Defiant spojoval stíhací letoun s otočnou čtyřkulometnou věží za pilotem. V denních střetech s německými stíhačkami tato těžkopádná koncepce tvrdě narazila, během nočního bombardování britských měst se však letoun proměnil v nečekaně účinného nočního lovce.
Jednomotorový stíhací letoun Boulton Paul Defiant Mk I v černém zbarvení nočního stíhače v muzejním hangáru

Jednomotorový stíhací letoun Boulton Paul Defiant Mk I v černém zbarvení nočního stíhače v muzejním hangáru

Zdroj: Oren Rozen / Wikimedia / CC BY-SA 4.0
Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 20.10.2026 19:10

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Zbrojopis

Zbrojopis.cz se vydává do historie i současnosti vojenské techniky. Představuje slavné i méně známé tanky, letadla, obrněná vozidla, zbraně a další vybavení a vysvětluje, jak fungovaly, proč vznikly a co rozhodovalo o jejich úspěchu či neúspěchu. Vedle technických zajímavostí se věnuje také...

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