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Nedáváme góly, trápí v úvodu extraligy mladého libereckého beka Kachlíře

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Stále teprve sedmnáctiletý obránce Bílých Tygrů Lukáš Kachlíř má za sebou oba dosud odehrané zápasy Liberce a v obou nasbíral slušnou porci minut. Jeho tým má ale zatím jen bod, když v obou utkáních vstřelil jen jeden gól.
Nedáváme góly, trápí v úvodu extraligy mladého libereckého beka Kachlíře

Nedáváme góly, trápí v úvodu extraligy mladého libereckého beka Kachlíře

Zdroj: Bílí Tygři Liberec
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Liberecká Drbna

Liberec a okolí očima, které vidí zblízka. Liberecká Drbna přináší aktuální zprávy, příběhy i kauzy z regionu, který má svou specifickou energii – od hor přes města až po malé obce. Politika, doprava, kultura, bezpečnost i komunální dění – to vše je tu přehledně, svižně a bez zbytečných...

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