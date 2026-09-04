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Mikulov jinak: Ostrov, který přežil vlastní rybník, obří sud a krajina čitelná ve víně

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Mikulovské Vinařství Volařík letos obhájilo titul Vinaře roku České republiky. Ocenění je příležitostí podívat se na Mikulovsko jinak než jen přes známé pohlednice: objevit někdejší ostrov, sud, do něhož se vešla daň z vína, stopu novokřtěnců i vápenec, který dává zdejším vínům osobitý rukopis. Výlet je pro ty, kteří chtějí nejprve ochutnat krajinu očima a teprve potom ze sklenky. Čím je tedy tento region tak výjimečný, že z něj pochází více než třetina dosavadních držitelů titulu Vinař roku?
Pálava

Pálava

Zdroj: Vinařství Volařík
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Svět cestovatele

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