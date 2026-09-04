Dostat jisté politiky do klece, krev by stříkala až na strop, popsal Sládek. Rýsují se dva soupeři

- Sládek se představí 31. října na prvním turnaji G MMA v pražské Nové Spirále podle zvláštních pravidel
- Původně měl nastoupit proti bývalému premiéru Jiřímu Paroubkovi, ten ale z tiskovky odešel dřív
- Sám přiznal, že k zápasu s Paroubkem mu chybí potřebná osobní motivace
- U jiných politiků by podle svých slov postupoval jinak, konkrétní jméno neuvedl
- Jako náhradníky promotér zmínil Jiřího Ovčáčka a Miloše Zemana
Podmínka, kterou Paroubek nesplňuje
Většina účastníků pondělní tiskovky v pražském Duplexu mluvila o formě, o soupeři nebo o penězích. Sládek začal jinde. Vysvětlil, že do zápasu potřebuje něco osobního, protože podle něj se nedá jen tak někoho udeřit, ani když jde o sport. Člověk musí být na protivníka notně naštvaný, dodal, a musí ho až nesnášet.
Na Jiřího Paroubka to podle jeho vlastních slov nemá. „Pan Paroubek je výborný. Těším se na souboj s ním, ale není tady ten správný impuls," přiznal.
Vzápětí ale ukázal, kde by ten impuls hledat nemusel. „Znám jiné politiky, které kdybych dostal do klece, tak by krev stříkala až na strop. To vám mohu slíbit," prohlásil a přidal upřesnění, jak by při výběru postupoval. „A vzal bych to rovnou od shora."
Jméno nepadlo žádné. Politický exkurz si ale odpustit nedokázal a shrnul ho stejným obrazem. Podle něj by dnešní poměry v Česku chtělo celé vzít do klece a důkladně proklepnout.
Ovčáček odmítl, Zeman je prý příliš starý
Promotér Jakub Jíra pak sám prozradil, koho oslovoval jako alternativu. Bývalý prezidentský mluvčí Jiří Ovčáček nabídku nejdřív přijal a pak couvl, organizace je podle Jíry v kontaktu také s Milošem Zemanem.
Reakce přišla obratem. „Ovčáčka ne, toho nemá nikdo rád," odbyl Sládek první jméno. U druhého se zarazil a odvolal se na starý účet z ledna 1998, kdy strávil sedmnáct dní ve vazbě na Pankráci. Podle jeho verze za tím stál právě Zeman a on mu to nezapomněl. „Ale zase na druhou stranu, přece jenom je to starší osoba," poznamenal.
Jíra to uzavřel větou, po které sál vybuchl. „Pan Sládek je ještě mladý kluk. Ten nemůže bojovat s panem Zemanem, musíte někoho přiměřeného věkem."
Staredown, na který nebyl s kým
K věku měl ostatně Sládek vlastní úvahu. Připomněl, že člověk je postupně dítětem, mladým, dospělým i starým, a že na vyřizování účtů není nikdy ani příliš brzy, ani příliš pozdě.
Následoval závěrečný blok, ve kterém si dvojice zápasníků stoupaly proti sobě k fotografům. Sládek přišel jako jediný bez protějšku, takže si stoupl proti promotérovi. Ostatní bojovníci problém s obsazením nemají. Jiří Kajínek má domluvené dva soupeře, uzbeckého šampiona Makhmuda Muradova má postupně čekat až šest členů rodu Kotlárů a nejsledovanější moment večera se odehrál ještě před oficiálním programem, když Karlos Vémola profackoval Diega Kotlára.
Do konce října zbývají dva měsíce. Sládek zatím ví, koho by chtěl. Organizace zatím ví, že ho nemá.