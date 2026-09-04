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Nevěsta rozeslala s pozvánkou 6 pravidel. Hosté jí odpověděli, ať si svatbu udělá sama

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Svatebčané se cítí dotčení počínáním ženicha a nevěsty. Ti totiž spolu s pozvánkami rozeslali i seznam pravidel, která je třeba na svatbě dodržet.
Nevěsta a ženich

Nevěsta a ženich

Zdroj: Depositphotos
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Tento článek byl publikován ze zdrojů DámskýDeník.cz

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