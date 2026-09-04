Rozpočet Pardubic se blíží půl miliardě korun, Dědek odmítá, že by pokřivoval hokejový trh

- Rozpočet celé organizace Dynama se podle klubu blíží pěti stům milionů korun
- Východočeši v dubnu získali první titul po čtrnácti letech, ve finále porazili Třinec 4:2 na zápasy
- V létě přivedli Davida Tomáška, Matěje Stránského a Tomáše Noska
- Klub se pokusí poprvé v historii titul obhájit, dosud ho získal sedmkrát a nikdy dvakrát po sobě
- Do Ligy mistrů vstupuje Dynamo už ve čtvrtek
Houska, mouka a hokejový trh
Otázka na to, jestli svými nákupy pokřivuje tuzemský trh, provází Petra Dědka celé jeho působení v klubu. Na předsezonní tiskové konferenci ji odbyl bez váhání.
„Je to normální podnikatelský trh. To je jako kdybyste řešil, jestli houska má stát 2,50, nebo 2,80, když se zdraží mouka,"prohlásil pro iSport a rovnou dodal, že se podobnými hlasy nezabývá. „Máme svou strategii a jsme rádi, že máme tak dobré hráče, kteří tvoří naši DNA."
Konkrétní číslo pak doplnil nový generální ředitel Filip Kaplan. „Pohybujeme se v částkách blížících se půlmiliardě korun. Jde však o rozpočet na celou organizaci Dynama, nikoliv jen na A-tým," upřesnil. Ještě na jaře přitom Dědek veřejně mluvil o 440 milionech.
Peníze jsou vidět na soupisce. K Romanu Červenkovi a Lukáši Sedlákovi přibyli David Tomášek, Matěj Stránský a naposledy Tomáš Nosek, vítěz Stanley Cupu s Floridou, který se vrací po dvanácti sezonách v zámoří. Stránského musel klub podobně jako dřív Červenku vykoupit ze švýcarské smlouvy.
„Mnozí manažeři v Evropě se diví, že jsme vykoupili už dva hráče ze Švýcarska," poznamenal majitel s viditelným zadostiučiněním.
Titul, který sundal kámen ze srdce
Změnu tónu vysvětluje jedna dubnová noc. Roman Červenka rozhodl šestý finálový zápas v Třinci v prodloužení a ukončil čtrnáctileté čekání.
„Teď už nám nikdo nebude říkat, že máme drahý tým a stejně pořád čekáme na titul. Tohle už je za námi," uvedl Dědek. Sezona, do které Dynamo vstupuje s terčem na zádech, ho podle jeho slov spíš baví. Obhajoba by přitom byla klubovou premiérou, protože Pardubice titul nikdy neobhájily.
Souběžně běží dva projekty mimo led. Klub dostal povolení ke stavbě nové multifunkční haly, jejíž plánovaná kapacita ji řadí mezi největší hokejové arény na světě, a čtyři roky výstavby teprve začínají.
Vzkaz do Prahy
Druhý projekt zatím stojí. Dědkova společnost Relmost usiluje o marketingová práva na extraligu od sezony 2032/33 a čeká na rozhodnutí výkonného výboru svazu.
„Nic se nestalo, výkonný výbor není v tomto směru moc aktivní a nekoná. Nejsou schopni rozhodnout ani doleva, ani doprava," postěžoval si a připomněl, že prezident Alois Hadamczik je podle jeho informací na neschopence, což jednání komplikuje.
Konfrontace s vedením soutěže pro něj nejsou nic nového. Na jaře veřejně žádal konec ředitele extraligy Martina Loukoty. Ustupovat nehodlá ani teď. „Vždycky budu říkat pravdu a věci narovinu. Pokud se tomu bude někdo bránit, je to jeho problém," uzavřel.