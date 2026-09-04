Priske po derby mluví o zbývajících 87 bodech, jeho reakce na porážku 0:3 vyvolává rozpaky

- Sparta prohrála domácí derby se Slavií 0:3 a ztrácí po šesti kolech pět bodů
- Brian Priske po zápase mluvil o zbývajících 87 bodech v lize a o tom, že jich tým nasbírá co nejvíc
- Slavia hrála celoplošnou osobní obranu, kterou dánský kouč očekával, ale nenašel na ni protizbraň
- Nevyšla ani nově složená stoperská dvojice s posilou Loicem Mbe Sohem
- Kapitánskou pásku po Lukáši Haraslínovi převzal letos Adam Karabec
Povzbuzování místo odpovědí
Krátce po závěrečném hvizdu si Priske svolal tým do kruhu, hráči se chytli za ramena a dánský kouč k nim promluvil. Na konci jim gestem naznačoval, ať zvednou hlavu.
Ve stejném duchu pokračoval na tiskové konferenci. „Vytvořili jsme si víc šancí než Slavia, ale vidíte výsledek. To bolí. Mým úkolem je teď zajistit, abychom z těch zbývajících 87 bodů v lize nasbírali co nejvíce. A vím, že to dokážeme," prohlásil dle aktualne.cz.
Podobně mluvil i po vyřazení z kvalifikace Ligy mistrů s Lyonem, přestože francouzský tým se tehdy nenacházel v dobrém rozpoložení a hned v dalším kole vypadl také. Už tam jedna otázka novinářů letenského kouče viditelně popudila. Věřit své práci musí, jenže derby prohloubilo pochybnosti o tom, jestli on i sparťanský management vědí, jak se ta zářná budoucnost staví.
Centry místo pasti
Priske přiznal, že ho sestava Jindřicha Trpišovského překvapila, způsob hry ale nikoli. Dopředu tedy věděl, že jeho tým narazí na celoplošnou osobní obranu a že soupeř bude vyrážet do rychlých protiútoků.
„Celý týden jsme se snažili kluky připravit na osobní obranu a myslím, že si vedli dobře. Ale nakonec jsme stejně prohráli 0:3," konstatoval.
V derby vsadil na plán, kterého se drží od návratu na Letnou: dostat míč do křídel, jít do soubojů jeden na jednoho, a když to nejde, poslat balon do vápna. Jenže na osobní bránění se dá vyzrát i jinak, třeba nalákáním strážce ze středu hřiště do strany a využitím uvolněného prostoru.
Že to bylo téma, potvrdil sám kapitán. „Měli jsme toho využívat lépe. Když jsem byl já pořád obsazený, měli možnosti další kluci, aby balon vytáhli," uvedl Adam Karabec a dodal, že se o tom v poločase v kabině mluvilo. Jenže o poločase je na nacvičování pozdě.
Nefungovala ani nová stoperská dvojice s posilou z akademie Paris SG Loicem Mbe Sohem. Vzájemné zajišťování mělo trhliny, což potvrdily dvě branky po kontrech a čitelných přihrávkách za obranu. Priske sáhl po střídáních, do herního plánu ale nezasáhl. Sparta posílala do slávistické šestnáctky jeden centr za druhým, těch nejnebezpečnějších zpětných od brankové čáry ale nashromáždila přesně tolik, kolik dala gólů.
Páska, o které se debatuje
Kapitánskou roli po Lukáši Haraslínovi dostal letos Karabec a sportovní manažer A-týmu Tomáš Sivok to zdůvodnil klubovou mentalitou. „Kara je sparťanský odchovanec, který prošel naší akademií. Za poslední dvě sezony v Hamburku a Lyonu výrazně dospěl a vrátil se jako zralejší hráč i člověk," vysvětlil.
Druhá strana mince je ta, že ani Hamburk, ani Lyon opci na jeho odkup neuplatnily a na začátku léta se na Letné řešilo, co s ním vlastně bude. Derby navíc dohrával s křečemi dvacet minut před koncem, zatímco po zápase se na Letné strhla strkanice kolem provokujícího Tomáše Chorého, do níž se zapojil i on.
Slavia si tříbrankovou výhru na půdě rivala užije, ale uspat se nesmí. Za týden jí začíná ligová fáze Ligy mistrů, kde ji čekají Arsenal, Bayern i Aston Villa. Tam budou soupeři slabiny celoplošné osobky číst mnohem lépe než Priskeho parta.