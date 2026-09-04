Bilbao šetří, hráči se mstí mlčením. Účet za to může narůst na osmačtyřicet milionů korun

- Bilbao prohrálo na Spotify Camp Nou 0:2 a nikdo z hráčů neposkytl rozhovor ani u hřiště, ani ve smíšené zóně
- Kabinu podle španělských médií rozzlobila úsporná opatření prezidenta Jona Uriarteho
- Konkrétním spouštěčem bylo zrušení vstupenek, které hráči dostávali pro rodinu a přátele
- Brankář Unai Simón byl vyhlášen nejlepším hráčem zápasu, k rozhovoru pro DAZN ale nepřišel
- Podle odhadů španělských novinářů může bojkot klub stát až dva miliony eur
Ticho místo rozhovorů
Sotva rozhodčí zápas ukončil, ozvalo se z mikrofonů držitele vysílacích práv DAZN oznámení, že nikdo z hráčů Athleticu mluvit nebude. Stejnou zprávu dostali novináři čekající v tiskovém středisku. Klub to vysvětlil jako reakci na vnitřní problém.
Nejcitelněji chybělo jméno, které mělo být hlavní postavou večera. Španělský reprezentant Unai Simón držel svůj tým celý zápas nad vodou a výsledek mohl být bez něj mnohem krutější. Byl vyhlášen nejlepším hráčem utkání a k mikrofonu nepřišel.
Kouč Edin Terzić, kterého Baskové angažovali v létě, na tiskové konferenci porážku rozebral a vzal za slabý vstup do sezony odpovědnost. Bojkot vlastních hráčů ale nezmínil ani slovem.
Vstupenky, které rozbily vztahy
Spor nevznikl kvůli fotbalu. Podle španělských novinářů stojí za vším série úsporných opatření prezidenta Jona Uriarteho, která zasáhla každodenní chod áčka i mládežnických oddílů. Situace podle nich eskalovala ve chvíli, kdy vedení zrušilo vstupenky, jimiž hráči zvali na zápasy rodinu a známé. Omezení se týká i bývalých hráčů, ředitelů a prezidentů klubu.
Hráči se s generálním manažerem sešli ještě před výkopem v Barceloně. Schůzka nic nevyřešila. Vztahy mezi vedením a kabinou se podle španělských zdrojů dostaly do bodu, kdy si obě strany nehledí do očí.
Mlčení, které se počítá v milionech
Bojkot má přitom v La Lize přímý finanční dopad. Soutěž hodnotí každý klub podle toho, jak vychází vstříc médiím, a přiděluje mu za to až pět set bodů. Do hodnocení se počítají i sportovní výsledky za posledních pět sezon a podle výsledného ratingu se rozdělují vyhrazené prostředky, aktuálně kolem 130 milionů eur, tedy přes tři miliardy korun.
Podle odhadů španělských novinářů může zhoršené hodnocení připravit Bilbao až o dva miliony eur, v přepočtu přes osmačtyřicet milionů korun. Klub, který šetří na vstupenkách pro rodiny hráčů, by tak mohl přijít o mnohonásobek toho, co uspořil.
Sportovně jde přitom o nejhorší možné načasování. Po úvodní domácí porážce se Sevillou 1:3 přišla druhá prohra ve druhém kole, tentokrát s Barcelonou, která do sestavy poprvé postavila svou letní posilu Rodriho. Klub, který se v posledních letech opakovaně brání odchodům svých hvězd do Katalánska, teď řeší spor, ve kterém proti sobě stojí vlastní kabina a vlastní vedení.