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Dluhová past bez konce! Zdeněk Godla opět neplatí, soud si ho předvolal na kobereček

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Oblíbený herec Zdeněk Godla (51) se s manželkou Janou zamotali do dluhové pasti, ze které se jim nedaří dostat. Podle dokumentů v Insolvenčním rejstříku dál neplní některé své povinnost a to už procházejí oddlužením podruhé. Soudu patrně došla trpělivost a předvolal si oba k ústnímu vysvětlení.
Zdeněk Godla má problémy.

Zdeněk Godla má problémy.

Zdroj: TV Nova
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Aplausin.cz

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