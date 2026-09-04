Dluhová past bez konce! Zdeněk Godla opět neplatí, soud si ho předvolal na kobereček

Reklama
2 min
Dluhová past bez konce! Zdeněk Godla opět neplatí, soud si ho předvolal na koberečekPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Oblíbený herec Zdeněk Godla (51) se s manželkou Janou zamotali do dluhové pasti, ze které se jim nedaří dostat. Podle dokumentů v Insolvenčním rejstříku dál neplní některé své povinnost a to už procházejí oddlužením podruhé. Soudu patrně došla trpělivost a předvolal si oba k ústnímu vysvětlení.
Zdeněk Godla má problémy.
Zdroj: TV Nova
Reklama
Dort jako pro celebritu! Richard Sacher vystrojil svému psímu parťákovi pořádnou narozeninovou party
Kriminálka Anděl přitvrdí. Případ Lidojed vyděsil i vlastní tvůrce
v pondělí 7. září odvysílá televize Nova druhou epizodu osmé řady Kriminálky Anděl. Jde o jeden z jejích...
Monika Binias o těhotenství a dětech. Můj muž má problém s plodností, děti nechce
Otevřená zpověď Moniky Binias (54) odhaluje šokující pozadí úvah o dalším potomkovi. V upřímném rozhovoru...
Dara Rolins sdílela střípky ze svatby s Nedvědem: Vdát se nikdy nebyl její sen
Dara Rolins (53) a Pavel Nedvěd (54) jsou svoji. 2. září proběhla jejich svatba v romantickém prostředí u...
První epizoda SuperStar 2026 rozdělila diváky: Farnou kritizují a Miss Universe shořela jako papír
Máme za sebou první díl legendární pěvecké show SuperStar, která se na televizních obrazovkách TV Nova...
Web se zaměřuje na české i zahraniční celebrity, kulturní scénu, film, televizi, hudbu a společenské události. Čtenáři zde najdou rozhovory, příběhy známých osobností, zákulisní pohledy i zajímavosti, které dokreslují svět showbyznysu a veřejného života. Obsah je laděný spíše magazínově než...Všechny články tohoto autora →
- Adamíra se kvůli Maciuchové rozvedl, dokonce se kvůli ní i popral. Když ji pak žádal o ruku, odmítla ho
- Syn hvězdy Ulice září ve filmu. Od Sandevy ale Tadeáš Moravec schytal pořádnou nakládačku
- Aznavour musel čekat, až dozpívá, komunisté ji nezlomili. Zagorová by oslavila 80 let
- Irena Máchová z Ulice a Polabí slaví 45. Roky žila v exotických zemích, k velkým rolím se propracovala přes pokladnu
Zdeněk Pohlreich čelí ostrému útoku: Po natáčení Ano, šéfe! přišlo drsné obvinění
Trendy Život
dnes, 07:35
4 min
Turistům na chorvatském ostrově zablokovala cestu k moři elektrická ohrada. Majitel se hájil kozami
Trendy Život
dnes, 07:35
2 min
Jiřina Švorcová měla příznivce i kritiky. Kvůli jejím politickým názorům ji mnozí nenáviděli
In-lifestyle.cz
dnes, 07:35
3 min
Polila syna vodou z hadice, aby se ochladil. Skončil v nemocnici. Hasiči apelují, pozor na novou hrozbu
Světkreativity
dnes, 07:35
2 min
Rozpočet Pardubic se blíží půl miliardě korun, Dědek odmítá, že by pokřivoval hokejový trh
SportWin
dnes, 07:34
2 min
Reklama
Dluhová past bez konce! Zdeněk Godla opět neplatí, soud si ho předvolal na kobereček
Aplausin.cz
dnes, 07:30
2 min
Močení během sprchování není podle odborníka nevinným zvykem. Představa, že moč je vždy sterilní, může přinést zdravotní rizika
Zdravestravovani.eu
dnes, 07:30
3 min
Obrovská vlna solidarity. Pro dceru záchranáře vybrali Jihomoravané statisíce
Brněnská Drbna
dnes, 07:30
1 min
„Vyhráli jsme miliony. Do roka jsme přišli o peníze i většinu přátel,“ píše Lenka (38)
Jsme kočky
dnes, 07:29
3 min
Pečená švestková povidla se hodí do buchet i koláčů a skvěle chutnají také namazaná na chlebu
Cooky.cz
dnes, 07:28
3 min
Reklama
Slavná pláž na Krétě praská ve švech. Turisté by si nově mohli rezervovat čas návštěvy
Trendy Život
dnes, 07:17
3 min
„Dobrý brankář, ale…“ Česká jednička se může stát obětí očekávané megavýměny
Aktuálně.cz - Sport
dnes, 07:17
Adamíra se kvůli Maciuchové rozvedl, dokonce se kvůli ní i popral. Když ji pak žádal o ruku, odmítla ho
VIPživot.cz
dnes, 07:15
3 min
Smlouva ANZUS slaví 75 let. Canberra potvrdila vazbu na USA i NZ
Trade-off
dnes, 07:06
1 min
Bídníci dostanou nový kabát. Trailer sází na svižnější a akčnější pojetí
Kinobox.cz
dnes, 07:05
1 min
Reklama
Letní zásoba mrkve může vydržet čerstvá po celou zimu. Správné domácí skladování prodlouží její životnost až na 4 měsíce
BydlímeÚtulně.cz
dnes, 07:01
2 min
Všichni je používají, ale nikdo je neumí pořádně vyčistit. Takto Češi ničí horkovzdušné fritézy
NESPECHEJ.cz
dnes, 07:00
5 min
Ty musíš žít! Jak náročná filozofie promlouvá k lidem v krizi
Proboha!
dnes, 07:00
3 min
Letiště či nádraží. Česko přijalo bezpečnostní opatření kvůli útokům v Německu
HN.cz
dnes, 06:58
Hrubé ručníky mohou znovu získat nadýchanost a hebkost. Mimořádně účinnou směs vytvoří levné suroviny ze spíže
BydlímeÚtulně.cz
dnes, 06:56
2 min
Reklama
Vyhlašujeme 5 nejlepší cviků pro seniory 60+. Udrží vás v kondici i v důchodu
Asenior.cz
dnes, 06:54
4 min
Babišovu Hartenbergu se daří. Tržby stoupají, koupil i kliniky v Turecku a dalších zemích
Aktuálně.cz - Zprávy
dnes, 06:53
Víkend bude slunečný, ale chladnější. Zaprší jen v noci na sobotu
Liberecká Drbna
dnes, 06:53
1 min
Život je kolotoč: Ruština
i60.cz
dnes, 06:50
4 min
Ani trouba, ani pánev. Brambory budou křupavé díky 1 spotřebiči, který má doma skoro každý
Bruneta v kuchyni
dnes, 06:49
4 min
Reklama
Za Husáka stála 1 980 Kčs a měl ji doma každý kutil. Nemáte tuhle věc ještě v garáži?
Extrafit.cz
dnes, 06:42
4 min
Boeing 727 se 108 lidmi se po vzletu držel ve vzduchu 22 sekund. Klíčem k nehodě bylo nečekané okno na dráze v Dallasu
VědaŽivě.cz
dnes, 06:41
3 min
„Zachránil jsem Británii před jadernou katastrofou,“ tvrdí Trump. Zemi pohrozil
Aktuálně.cz - Zprávy
dnes, 06:30
V pátek v 15:05 všechno zrušte: Nova Cinema vysílá nejlepší sci-fi historie
FAJNTIP.cz
dnes, 06:30
4 min
Mandarinkový koláč s pudinkovým želé, nejlepší je vychlazený s dobrou kávou
Cooky.cz
dnes, 06:28
4 min
Reklama
Kysané zelí pomáhá řešit zažívací potíže a zároveň posiluje imunitu
Krasnezeny.eu
dnes, 06:26
2 min
Nejhorší tavený sýr z českých supermarketů. Češi ho kupují celé rodině a netuší, co v něm je
ExtraInspirace
dnes, 06:25
3 min
Města v Česku pronajímají byty za zlomek tržní ceny. Stačí splnit jednu podmínku, o které se skoro nemluví
adbz.cz
dnes, 06:21
2 min
Znovuzrození fotbalového reprezentanta Krále. V Dánsku zazářil gólem a zajistil Kodani první místo
SportyŽivě
dnes, 06:15
3 min
Otočili se zády k sousedům. Dům u Nového Knína se otevřel jen lesu
Aktuálně.cz - Magazín
dnes, 06:15
Reklama
Tesla představila Cybercab. Robotické taxi bez volantu a pedálů testuje už měsíce v ulicích
HN.cz
dnes, 06:10
Kolika let se dožijete? Lidé to překvapivě dobře tuší. Většina ale udělá jednu příjemnou chybu
Kód Enigma
dnes, 06:08
7 min
Kdo má doma po babičce tenhle kávovar z 80. let, ať ho neprodává. Sběratelé za funkční kusy dávají až 15 000 Kč
Bruneta v kuchyni
dnes, 06:07
4 min
Domácí kino za statisíce, ale největší radost dělá gadget za necelých 5 tisíc. Tomu se snad ani nedá věřit
Mobify.cz
dnes, 06:07
5 min
V malém bytě spí rodiče v obýváku a každý večer rozkládají gauč. Přitom existuje řešení, které zabere jen pár centimetrů
Chalupáři-Zahrádkáři
dnes, 06:01
4 min
Reklama
Reklama
Skandál v Německu. Syřan recituje z Koránu a nemusí pracovat, úřady se ho bojí
Chtěla být štíhlejší a silnější, místo toho přišla o menstruaci. Vzpěračka Minářová popsala roky extrémů
Dvě slavné lásky, jedna zrušená svatba. Tomáš Maštalír nakonec našel lásku mimo svět filmu
Sověti tragédii tajili. Zbytky těl posbírali na 10 hektarech
Macinka tvrdí, že provokatéry prokouknul. Ve studiu byly "pasti", průšvih už se řeší
Reklama
Reklama