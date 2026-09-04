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Světlana Witowská bojuje o miliony: Spor s exmanželem půjde k soudu a neuvěříte, co je předmětem

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Moderátorka Světlana Witowská má po rozvodu nový vztah i jasně nastavenou péči o syna. Majetkové vyrovnání s exmanželem se jí ale dál nedaří uzavřít.
Fotografie Světlany Witowské

Fotografie Světlany Witowské

Zdroj: Foto: Nextfoto, Světlana Witowská na křtu knihy U mě pořád dobrý
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Tento článek byl publikován ze zdrojů In-lifestyle.cz

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