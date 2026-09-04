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Močení během sprchování není podle odborníka nevinným zvykem. Představa, že moč je vždy sterilní, může přinést zdravotní rizika

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Močení ve sprše je nepříjemné téma, o kterém se lidé většinou raději nebaví, ale přesto to sami dělají. Pokud jste na vině i vy, měli byste znát jeho dopady na svůj život.
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Zdroj: Fotografie: Cai1830 / Creative Commons / Attribution-Share Alike 3.0
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Zdravestravovani.eu

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