Zavařovačky otočené dnem vzhůru vydrží celou zimu. Kdo je nechá stát rovně, riskuje zkažené zásoby a zbytečnou práci

Zavařování není příliš složité, ale začátečníci často opomíjejí jeden důležitý krok, a to
otočení horkých sklenic dnem vzhůru ihned po uzavření. Zanedbání této praktiky může vést ke zklamání ze zkažených zavařenin, které přes zimu nevydrží. A proč tomu tak je? Proč je nutné obracet sklenice
Hlavním účelem otáčení horkých sklenic je zajistit bezpečné uzavření. Správné utěsnění je nezbytné pro bezpečné uchování obsahu,
zabránění růstu bakterií a prodloužení trvanlivosti vašich domácích dobrot. Když obrátíte sklenici dnem vzhůru, dokud je ještě horká, vytvoříte vakuové těsnění, které pomáhá udržet obsah vzduchotěsný. Jak poznat špatně uzavřenou sklenici
Chcete-li zjistit, zda je sklenice nedostatečně uzavřená, musíte ji pečlivě prozkoumat. To je obzvláště důležité, pokud plánujete skladovat zavařené zboží delší dobu. Zde je několik příznaků špatně utěsněné sklenice:
Netěsnost: Pokud při otočení sklenice dnem vzhůru vytéká zpod víčka tekutina, je to jasný ukazatel toho, že sklenice není řádně uzavřena. V takovém případě hrozí, že se obsah zkazí, a je třeba okamžitě jednat. Bubliny nebo vypoukliny: Další známkou špatného těsnění je přítomnost bublinek v blízkosti víčka nebo vypouklé víčko. Tyto vizuální signály naznačují, že do sklenice pronikl vzduch a narušil tak celistvost těsnění. Zdroj fotografie: Fotografie: Shisma / Creative Commons / Attribution 4.0 Pokud chcete při zavařování úrody opravdu uspět, neměli byste zapomínat na osvědčený trik našich babiček A co sklenice se šroubovacími víčky?
Pokud jde o zavařování, existují dva běžné typy zavařovacích sklenic: sklenice se šroubovacími víčky a sklenice uzavírané pomocí specializovaného zavařovacího nástroje. Nutnost obracení sklenic závisí na typu uzávěru:
Šroubovací víčka: Pokud používáte sklenice se šroubovacími víčky, není nutné je obracet. Tato víčka jsou navržena tak, aby po pevném zašroubování vytvořila těsnění. Před zpracováním sklenic ve vodní lázni nebo tlakovém hrnci se jednoduše ujistěte, že jsou dostatečně pevně utažená. Specializované uzávěry: Sklenice uzavřené pomocí obyčejných víček je nutné obracet vždy. Převrácení těchto sklenic pomáhá vytvořit vakuové utěsnění, které zlepšuje konzervaci. Zdroj fotografie: Depositphotos Otočení horké sklenice pomáhá vytvořit uvnitř potřebné vakuum Jak správně obracet zavařovací sklenice
Obracení zavařovacích sklenic je jednoduchý proces, ale měl by být prováděn opatrně, aby nedošlo k popálení nebo nehodě.
Abyste ochránili ruce před horkem, omotejte horkou sklenici kuchyňskou utěrkou. Zabráníte tak popálení a zajistíte si bezpečný úchop. Jemně a plynule obraťte sklenici dnem vzhůru tak, aby víčko nyní směřovalo dolů. Obrácenou sklenici položte na rovný, žáruvzdorný povrch, například na kuchyňskou linku nebo prkénko. Pro další zvýšení těsnosti a zajištění dlouhodobé konzervace přikryjte sklenici teplým ručníkem nebo dekou. Tato izolace pomáhá udržovat dlouho vysokou teplotu a podporuje další krok sterilizace. Sklenice takto nechte až do vychladnutí.
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Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Redakce Chalupáři-Zahrádkáři