Dnes ve 22:20 to vypukne: ČT2 odpálí největší kultovní film 90. let

Sobotní večer je stvořený k tomu, abyste si konečně odpočinuli od shonu celého týdne a ponořili se do příběhu, který vás nenechá vydechnout. A právě teď máte jedinečnou příležitost zažít filmový zážitek, který před třemi dekádami šokoval svět. Gangsterský thriller s nelineárním vyprávěním, kde se prolínají osudy zabijáků, boxerů a zločinců. Snímek, který dokázal s minimálním rozpočtem vydělat astronomickou sumu a vytvořil zcela nový standard pro celou kinematografii.
Černý humor, absurdní situace a dialogy, které se vryly do paměti celé generace. Tajemný kufřík se zlatavě zářícím obsahem, jehož skutečná podstata dodnes rozděluje fanoušky. A hlavně – triumfální návrat herecké legendy, kterou Hollywood odepsal, ale která se díky tomuto filmu vrátila na absolutní vrchol.
Tarantino vsadil na odepsaného Travoltu a změnil dějiny
Řeč je o mistrovském díle Pulp Fiction – Historky z podsvětí z roku 1994, které natočil vizionář Quentin Tarantino. Právě on se rozhodl pro riskantní krok, který tehdejší studia považovala za naprosté šílenství – do hlavní role obsadil Johna Travoltu, herce v hluboké kariérní krizi.
Travolta přijal roli charismatického zabijáka Vincenta Vegy za pouhých 100 tisíc dolarů. Risk se mu vyplatil nejlepším možným způsobem, přinesl mu nominaci na Oscara a okamžitý návrat na hollywoodský olymp. Spolu s ním ve filmu excelují Samuel L. Jackson, Uma Thurman, Bruce Willis a Harvey Keitel.
V labyrintu podsvětí amerického velkoměsta se proplétají osudy lidí balancujících na hraně mezi životem a smrtí. Dva elegantní muži v černých oblecích pátrají po ukradeném kufříku. Mezi osudy se proplétá boxer na útěku před všemocným zločineckým bossem a nebezpečný úkol doprovodit ženu, jejíž pouhý dotek může znamenat rozsudek smrti. Čas neplyne lineárně, ale krouží jako dravec nad kořistí.
Sedmadvacetinásobný návrat investice šokoval Hollywood
Finanční pozadí vzniku hraničí s neuvěřitelným zázrakem. Původní rozpočet v roce 1994 činil pouhých 8 milionů dolarů, což by v cenách roku 2026 po započtení inflace odpovídalo přibližně 16,8 milionu dolarů. Snímek však celosvětově vydělal astronomických 213,9 milionu dolarů – v dnešních cenách neuvěřitelných 449 milionů dolarů.
Tento sedmadvacetinásobný návrat investice dokázal, že nízkorozpočtový autorský film může bez problémů pokořit obří studiové projekty. Tarantino nastolil nový standard v gangsterském subžánru a jeho revoluční přístup k nelineárnímu vyprávění šokoval nejen diváky, ale i filmové kritiky na prestižních festivalech.
Ukradený kabriolet a záhada zářícího kufříku
Natáčení doprovázela řada bizarních nehod. Legendární červený kabriolet Chevrolet Chevelle Malibu z roku 1964, kterým Vincent Vega ve filmu jezdí, patřil samotnému Tarantinovi. Během natáčení byl však tento vzácný vůz ukraden. Policie ho dokázala vypátrat a vrátit šťastnému majiteli až po neuvěřitelných téměř dvaceti letech – v roce 2013.
Kolem filmu dodnes koluje mnoho mýtů. Tím největším je tajemství obsahu kufříku. Internetem se šíří teorie, že ukrývá duši mafiánského bosse Marselluse Wallace, kterou mu z týlu vytáhl sám ďábel – což má dokazovat náplast na jeho krku. Skutečnost je však mnohem prostší.
V kufříku byla pouze oranžová žárovka s baterií. Tarantino potvrdil, že obsah nemá žádné pevné vysvětlení a slouží jako klasický filmový motiv bez reálného významu. A ona slavná náplast na krku herce Vinga Rhamese? Byla to jen rychlá maskovací pomůcka pro skutečné řezné zranění, které si způsobil ráno při holení hlavy.
Podobným mýtem je slavný biblický citát Ezechiel 25:17, který postava Julesa v podání Samuela L. Jacksona recituje před každou popravou. Diváci věří, že jde o doslovný přepis z Bible. Ve skutečnosti si však drtivou většinu tohoto textu vymysleli sami scenáristé Quentin Tarantino a Roger Avary. Skutečná biblická pasáž obsahuje pouze samotný závěr o pomstě.
Sobotní večer s legendou – nenechte si ujít
Tento nezapomenutelný filmový zážitek plný skvělých dialogů a ikonických scén si můžete vychutnat na televizních obrazovkách: Pulp Fiction – Historky z podsvětí vysílá stanice ČT2 v sobotu 5. září 2026 ve 22:20. Připravte si popcorn, pohodlné místo na gauči a nechte se vtáhnout do světa, kde zdánlivé náhody mohou být božským zásahem.
Zdroje článku: alltherightmovies.com, FDb.cz, mentalfloss.com, nespechej.cz
Autor článku: Eliška Černá