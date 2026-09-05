Vyhlašujeme nejhorší šampon z drogerie. Češky po 60 ho kupují roky a diví se, proč jim řídnou vlasy

Vlasy zůstávají v hřebeni po každém česání, culík je najednou o poznání tenčí a v koupelně stojí stejná lahev jako před deseti lety. Řada žen po šedesátce si v tu chvíli řekne, že za všechno může právě ten šampon. Skutečnost je trochu složitější a žádný jeden konkrétní produkt za řídnutí nemůže. Existuje ale typ šamponu, který zralým vlasům vyloženě škodí a spousta Češek ho kupuje léta.
Za řídnutím vlasů stojí hlavně hormony
Hlavní příčina řídnutí vlasů po padesátém roce věku je hormonální. V přechodu tělo omezuje tvorbu estrogenu a progesteronu, a právě tyhle dva hormony vlasu prodlužují růstovou fázi i dobu, po kterou drží na hlavě. Jak jich ubývá, nové vlasy nabíhají pomaleji a bývají slabší. S nižším estrogenem navíc přibývá mužských hormonů androgenů, které oslabují vlasové kořínky a zmenšují je. Ztráta je pak nejvíc znát na temeni a kolem pěšinky.
„Jde o přirozený stav, kdy dochází k útlumu funkce vaječníků […],“ uvedl pro server Vitalia.cz gynekolog a sexuolog Pavel Turčan. Není to přitom nic výjimečného. Thajští vědci z Chulalongkornovy univerzity sledovali ženy mezi 50 a 65 lety a prořídlé vlasy zjistili zhruba u poloviny z nich.
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Proměňuje se i samotné vlasové vlákno, je jemnější a snáz se odlomí. Mazových žláz na hlavě zároveň ubývá, takže pokožka vysychá víc než dřív. Právě suchá a citlivější pokožka hlavy je důvod, proč zralé vlasy vyžadují mnohem šetrnější péči než v mládí. Agresivní čištění je to poslední, co by teď potřebovaly.
Nejhorší volba je levný pěnivý šampon z akce
A tady je ten problematický šampon z nadpisu. Nedá se ukázat na jednu konkrétní značku. Špatně dopadá celá kategorie levných a silně pěnivých šamponů z drogerie. Stojí totiž na agresivních tenzidech, hlavně na sulfátech Sodium Lauryl Sulfate a Sodium Laureth Sulfate. Ty krásně pění a dokonale odmašťují, jenže zároveň zbavují vlasy i pokožku přirozených olejů. Při každodenním používání to znamená vysušenou a podrážděnou pokožku, lupy a lámavé vlasy.
Na už tak řídnoucích vlasech se to podepíše nejvíc. Suchá pokožka hlavy situaci u žen v klimakteriu ještě zhoršuje a běžné šampony proti lupům, které jsou laděné na mastnou pokožku, ji dokážou vysušit úplně. Šampon sám o sobě vlasy z kořínků nevytrhá. Ten špatný ale způsobí, že už tak prořídlé vlasy vypadají ještě hůř.
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Klíč leží ve složení. Sulfáty SLS a SLES poznáte snadno, bývají hned mezi prvními položkami. Pozor si dejte i na silikony, které končí na -cone nebo -siloxane, typicky Dimethicone. Zpočátku dodají lesk, ale postupně vlas obalují filmem, pod který se nedostane výživa, a berou vlasům objem. Vysušovat je mohou i některé alkoholy, a to hlavně v levné kosmetice s minimem pečujících látek. Naopak mastné alkoholy jako cetyl nebo cetearyl alcohol vlasům prospívají, těch se bát nemusíte. Konkrétní značky a rozbory jejich složení najdete v odkazech pod článkem.
Rozhodující je složení, sulfáty SLS a SLES i silikony poznáte na zadní straně lahve mezi prvními položkami. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Tři skupiny složek, kterým je u zralých vlasů lepší se vyhnout, přehledně shrnuje tabulka:
Složka ve složení Jak ji poznáte Sulfáty SLS a SLES, bývají hned mezi prvními položkami Silikony končí na -cone nebo -siloxane, typicky Dimethicone Vysušující alkoholy Alcohol denat., ethanol nebo isopropyl alcohol Čím vlasy po šedesátce naopak podpoříte Přečtěte si také: Vyhlašujeme nejhorší zubní pastu z drogerie. Češi ji pravidelně kupují a neví, co v ní je
Zralé vlasy ocení jemné mycí látky, například Cocamidopropyl Betaine, cukerné tenzidy z řady glukosidů nebo Sodium Coco-Sulfate. Prospějí jim pečující složky jako panthenol, keratin a biotin, citlivou pokožku hlavy zklidní aloe vera. Vybírejte přípravky s neutrálním pH, které jsou stavěné přímo pro citlivou a vysušenou pokožku hlavy.
Pomůže i to, co se děje mimo koupelnu. Omezte horké fénování a žehličku, mokré vlasy rozčesávejte opatrně a myslete na pitný režim a pestrý talíř s dostatkem kvalitních bílkovin, zdravých tuků s omega-3 a vitaminů skupiny B. Pokud vlasy padají výrazně nebo náhle, nenechávejte to být a zajděte za lékařem. Za řídnutím totiž může stát i štítná žláza, nedostatek živin nebo některé léky, které odhalí až krevní testy. Žádný šampon vlasy zpět nevrátí, dokáže ale zpomalit jejich poškozování a pomoct těm, které vám zůstaly.
Zdroje: https://www.vitalia.cz/clanky/proc-zenam-v-menopauze-vypadavaji-vlasy-a-co-proti-tomu-delat/, https://www.vichy.cz/clanek/nejcastejsi-otazky-o-vypadavani-vlasu/a79762.aspx, https://www.vlasta.cz/clanek/proc-v-menopauza-padaji-vlasy-a-naopak-rostou-chloupky-na-obliceji-20250525.html, https://eshop.happy-hair.cz/blog/lamave-vlasy-a-svedeni-hlavy–vinikem-mohou-byt-sulfaty-v-samponech/, https://jenfit.cz/slozeni-samponu-neni-tajenka-abyste-jej-lustili-vyznejte-se-ve-slozeni-budete-vedet-cemu-se-vyhnout/, https://akademie.inhair.cz/alkoholy-ve-vlasove-kosmetice/, https://www.natubea.cz/blog/je-opravdu-takovy-rozdil-mezi-levnym-a-prirodnim-samponem/