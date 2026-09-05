Přežil nemožné: Kulku do krku i zónu smrti. Tragický konec ale přišel při jedné z jeho milovaných činností

Nirmal Purja,
bývalý britsko-nepálský voják elitních britských jednotek Gurkha a Special Boat Service, vtrhl do světa vysokohorského horolezectví jako vichřice. V roce 2019 šokoval horolezeckou komunitu, když se rozhodl realizovat projekt s názvem Project Possible, v jehož rámci zdolal 14 osmitisícovek po celém světě za rekordních 6 měsíců a 10 dní. Pro srovnání, předchozí světový rekord držel jihokorejský horolezec Kim Čchang-ho, který tyto vrcholy zdolal za téměř 8 let.
Purja přinesl do Himaláje
éru horolezeckých influencerů. Jeho úspěch byl zpečetěn hitem Netflixu „14 vrcholů: Nic není nemožné“, který z něj udělal globální celebritu. V roce 2021 vedl tým nepálských horolezců k historicky prvnímu zimnímu výstupu na K2, druhou nejvyšší horu světa, přičemž jako jediný nepoužil doplňkový kyslík. Zrod hvězdy, která sáhala až k nebesům
Nepálcova cesta byla protkána okamžiky, které hraničí s nereálností. Ještě během služby v elitní jednotce SBS v roce 2010 přežil útok odstřelovače, přičemž ho střepina z jeho vlastní zbraně zasáhla do obličeje a krku. Za své mimořádné výkony a záchranu jiného horolezce v zóně smrti mu v roce 2018 britská královna Alžběta II. udělila Řád britského impéria.
Do historie se zapsal také těžko
uvěřitelnými horolezeckými úspěchy. Na vrcholech osmitisícovek stál celkem 57krát, z toho 29krát bez kyslíku. Symbolem jeho vlivu byl moment na vrcholu zimní K2, kde celý tým kráčel poslední metry ruku v ruce a zpíval nepálskou hymnu, čímž zdůraznil význam nepálských průvodců.
https://www.youtube.com/watch?v=Vzt-SdrMTxQ
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Zatímco svět obdivoval jeho fyzické výkony, v roce 2024 se mu začal hroutit osobní život poté, co proti němu byla vznesena závažná obvinění. Deník The New York Times zveřejnil výpovědi dvou žen, které Purju
obvinily ze sexuálního obtěžování a napadení. Finská horolezkyně a modelka Lotta Hintsa popsala incident v hotelu v Káthmándú, kde ji Purja údajně proti její vůli svlékl a před jejíma očima se uspokojoval.
Druhé obvinění vznesla americká lékařka April Leonardo, která byla jeho klientkou během expedice na K2 v roce 2022. Tvrdila, že Purja vnikl do jejího stanu, kde ji násilně líbal a opakovaně po ní požadoval sex.
Horolezec tato obvinění prostřednictvím svého právníka a sociálních sítí rezolutně popřel a označil je za nepravdivá a pomlouvačná.
Důsledky však byly drtivé. Značky jako Osprey s ním okamžitě ukončily spolupráci, jeho pověst byla v komunitě pošpiněna a expediční společnosti se od něj začaly distancovat.
Kontroverze na každém kroku
Sexuální obvinění však nebyla jeho jedinou stinnou stránkou. Purja čelil kritice za agresivní a komerční přístup k horám, který podle legend, jako je Sir Chris Bonington, již nemá nic společného s horolezectvím.
Byl vyšetřován nepálskými úřady kvůli nepovoleným letům vrtulníkem a čelil také obviněním z šíření dezinformací, když tvrdil, že někdo úmyslně přeřízl fixní lana pod vrcholem Everestu. Objevila se také podezření, že zneužívá svůj nepálský pas, aby se vyhnul poplatkům, které musejí platit zahraniční horolezci.
https://www.youtube.com/watch?v=Joo56Oh9G50
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Nirmal Purja žil adrenalinem a pokusy překonat zdánlivě nemožné rekordy. Zahynul přesně tak, jak žil –
při pokusu o zdolání dalšího nemožného milníku. 30. července 2026 ho i s jeho týmem na pákistánské hoře Broad Peak zasáhla lavina. Horolezecká hvězda se v té době pokoušela o svůj hattrick – Purja se chtěl stát prvním člověkem, který třikrát vyleze na všech 14 osmitisícovek. Tragédie si vyžádala celkem 10 obětí, včetně dalších zkušených nepálských průvodců.
Purja měl k nebezpečí vždy jasný postoj a tvrdil, že smrt je jistá od okamžiku, kdy se narodíte. Před výstupem napsal na Instagram:
„Broad Peaku, nežádám o nic jiného než o bezpečný výstup nahoru a zpět dolů.“ Hora ho tentokrát bohužel nevyslyšela a on už se nevrátil. Zanechal po sobě manželku a dceru.
Jeho smrt uzavřela kapitolu jednoho z nejtalentovanějších, ale
zároveň nejkontroverznějších horolezců historie, jehož odkaz zůstane navždy rozpolcený mezi jeho úžasnými sportovními triumfy a závažnými morálními prohřešky.
Zdroje: dw, nepalitimes, ukclimbing, theguardian, BBC, nationalgepgraphic, nimsday