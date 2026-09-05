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Přežil nemožné: Kulku do krku i zónu smrti. Tragický konec ale přišel při jedné z jeho milovaných činností

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Za méně než 7 měsíců zdolal všech 14 osmitisícovek, natočili o něm film a stal se hvězdou, která překonávala jeden rekord za druhým. Tento světově proslulý talent však není známý jen díky své neuvěřitelné vytrvalosti, odvaze a úspěchům. Za světovou slávou se totiž skrývá i temná stránka jeho soukromého života.
Přežil nemožné: Kulku do krku i zónu smrti. Tragický konec ale přišel při jedné z jeho milovaných činností

Přežil nemožné: Kulku do krku i zónu smrti. Tragický konec ale přišel při jedné z jeho milovaných činností

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Asianstyle

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