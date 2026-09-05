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Kam na podzim bez turistů? Tento evropský ostrovní ráj nabízí termální prameny a liduprázdnou přírodu

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Zelené krátery, jezera ukrytá v kalderách, vodopády padající ze skal a teplé prameny, ve kterých se dá koupat pod širým nebem. Azory vypadají místy jako kulisy z fantasy filmu, přesto jsou součástí Portugalska a z Česka se na ně můžete dostat i přímým letem.
Kam na podzim bez turistů? Tento evropský ostrovní ráj nabízí termální prameny a liduprázdnou přírodu

Kam na podzim bez turistů? Tento evropský ostrovní ráj nabízí termální prameny a liduprázdnou přírodu

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kapitalio

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