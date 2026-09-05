Kam na podzim bez turistů? Tento evropský ostrovní ráj nabízí termální prameny a liduprázdnou přírodu

Zelené krátery, jezera ukrytá v kalderách, vodopády padající ze skal a teplé prameny, ve kterých se dá koupat pod širým nebem. Azory vypadají místy jako kulisy z fantasy filmu, přesto jsou součástí Portugalska a z Česka se na ně můžete dostat i přímým letem.
Podzim jim navíc sluší možná víc než hlavní letní sezona. Turistický ruch postupně slábne, Atlantik zůstává překvapivě teplý a krajina si zachovává sytě zelenou barvu. Jen je dobré počítat s tím, že zde počasí umí během jediného dne vystřídat hned několik tváří.
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Azory tvoří
devět obydlených vulkanických ostrovů rozesetých v Atlantiku. Největší São Miguel bývá první volbou nových návštěvníků, ale skutečné kouzlo souostroví začíná být patrné ve chvíli, když člověk zavítá také na Pico, Flores nebo São Jorge. São Miguel nabízí jednu z nejpestřejších krajin celého souostroví. Kráterová jezera, zelené svahy, termální prameny i vulkanické oblasti z něj dělají ideální volbu pro první cestu na Azory. Foto: Michael Gorbatov / Google Maps
Pokud na Azory zavítáte poprvé, nesnažila bych se projet všech devět ostrovů během jediné dovolené. Na mapě sice působí souostroví poměrně kompaktně, přesuny ale dokážou zabrat překvapivě mnoho času. Pokud máte na cestu vyhrazený přibližně týden, ideální volbou je samotný ostrov São Miguel nebo kombinace dvou až tří ostrovů z centrální části Azor.
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Pokud bych měla doporučit jen jeden ostrov, vybrala bych určitě
São Miguel. Na západě leží slavná kaldera Sete Cidades se zeleným a modrým jezerem, uprostřed ostrova jezero Lagoa do Fogo a na východě přichází úplně jiný svět v podobě údolí Furnas. Jak vzniká kaldera. Foto: Kapitalio.cz – vytvořeno pomocí umělé inteligence
Právě údolí Furnas nejlépe připomíná, že Azory nejsou jen zelené ostrovy, ale
aktivní vulkanická oblast. Ze země zde stoupá pára, bublají horké prameny a vulkanické teplo se využívá dokonce při přípravě jídla.
Autoři odborné studie
z azorské univerzity a dalších místních vědeckých institucí přírodní charakter souostroví shrnují slovy:
„Azory jsou aktivní vulkanickou oblastí, která nabízí výjimečné podmínky pro cestovní ruch zaměřený na přírodu.“ Do teplé vody i během zimy
Ve Furnas leží
Terra Nostra Park, botanická zahrada s více než dvěma tisíci druhy stromů a velkým termálním bazénem. Voda má díky vysokému obsahu železa nápadnou rezavou barvu, takže světlé plavky bych si na sebe raději nebrala. Azorské botanické zahrady těží z mírného a vlhkého oceánského klimatu. Na São Miguel patří k nejznámějším Terra Nostra Park ve Furnas s bohatou vegetací a termálním bazénem. Foto: Fabrice Luyckx / Google Maps
Další možnost nabízí
přírodní památka Caldeira Velha na svahu vulkánu Fogo, kde se lze koupat v teplé železité vodě obklopené hustou vegetací. Právě kombinace chladnějšího podzimního vzduchu a teplé vody je podle mě jedním z důvodů, proč sem nejezdit pouze v létě.
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Září je na Azorech stále poměrně živé, zvlášť na ostrově São Miguel.
Oficiální statistiky ale ukazují přeci jen výrazný pokles návštěvnosti během nástupu podzimu. V srpnu 2025 bylo zaznamenáno 706,6 tisíce přenocování, v září 521,9 tisíce a v říjnu už jen přibližně 370,7 tisíce.
Počasí přitom zůstává příznivé.
Dlouhodobý průměr teplot činí v září přibližně 21,1 °C, v říjnu 18,9 °C a v listopadu 16,9 °C. Voda v Atlantiku má v září v průměru kolem 21,7 °C a ještě v říjnu přibližně 20,3 °C. Déšť a oblačnost se ale mohou objevit kdykoliv.
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Kdo chce Azory poznat důkladněji, může pokračovat na
ostrovPico. Nad ostrovem se zvedá hora Montanha do Pico do výšky 2350 metrů. Jedná se tím pádem o nejvyšší bod celého Portugalska. Stejně zajímavé jsou zde vinice rozdělené černými lávovými zídkami, jejichž kulturní krajina je zapsána na seznamu UNESCO.
Ostrov Co zde stojí za vidění Pro koho se hodí São Miguel civilní farnost Sete Cidades, jezero Lagoa do Fogo, sopka Furnas, termální prameny první návštěva Azor Santa Maria klidné pobřeží, pláže, geologické lokality odpočinek a koupání Terceira městečko Angra do Heroísmo, jeskyně Algar do Carvão tamní historie a vulkanická krajina Graciosa kaldera, geotermální pole Furna do Enxofre klidnější dovolená São Jorge fajãs, turistické stezky, místní sýr pěší turistika Pico nejvyšší hora Portugalska, vinice horská turistika, pro milovníky vína Faial městečko Horta, kaldera, sopka Capelinhos odpočinek u moře a vulkanická historie Flores vodopády, jezera, venkovská farnost Fajã Grande divoká příroda Corvo obrovská kaldera Caldeirão samota a netradiční výlety Přehled azorských ostrovů a jejich hlavních lákadel pro návštěvníky.
Ostrov Flores na západě souostroví je ještě syrovější. Jeho hlavními lákadly jsou vodopády, pobřežní útesy, zelené kaldery a místa jako venkovská farnost Fajã Grande nebo sedm kráterových jezer. Montanha do Pico se tyčí do výšky 2350 metrů a je nejvyšším bodem nejen ostrova Pico, ale celého Portugalska. Výstup patří k největším turistickým zážitkům na Azorech. Foto: Médéric Blestel / Google Maps
Ostrov Terceira naopak zaujme milovníky historie, především pak město Angra do Heroísmo zapsané na seznamu UNESCO a mimořádná sopečná dutina Algar do Carvão. Kde se na Azorech ubytovat
Azory nabízejí klasické hotely, apartmány i malé venkovské domy. Pro první pobyt je praktické
městečkoPonta Delgada, protože nabízí největší výběr restaurací a služeb a dobře se odtud vyráží po ostrově São Miguel. Klidnější variantou je městečko Furnas nebo menší pobřežní obce. Oficiální turistický portál eviduje venkovské ubytování prakticky na celém souostroví.
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Zajímavou možností přímo ve městě Furnas je
Terra Nostra Garden Hotel, jehož hosté mají přístup do zahrady a venkovního termálního bazénu. Na ostrově Flores bych naopak využila služby spíše malého penzionu nebo tradičního kamenného domku, protože právě takové ubytování podle mě k ostrovu sedí mnohem víc než velký hotel. Večeři může uvařit samotná sopka
Nejslavnější jídlo ostrova São Miguel se jmenuje
cozido das Furnas. Maso, uzeniny a zelenina se vloží do nádoby a několik hodin se pomalu vaří v zemi pomocí přírodního geotermálního tepla. Oficiální recept uvádí dobu přípravy přibližně šest hodin. Cozido das Furnas patří k nejznámějším specialitám ostrova São Miguel. Maso, uzeniny a zelenina se zde několik hodin připravují za pomoci přírodního geotermálního tepla. Foto: Lars Marienfeldt / Google Maps
Ochutnat bych doporučila také grilované přílipky, čerstvého tuňáka,
sladké pečivo bolo lêvedo a výrazný sýr z ostrova São Jorge. Ostrov Pico je zase spojen s vínem, zatímco ostrov São Miguel s ananasem a čajem. Místní kuchyně není nijak komplikovaná, ale ryby, sýry a produkty z ostrovů jí dávají vlastní charakter. Co si před cestou pohlídat
Na Azory bych plán nechávala o něco volnější než třeba při cestě po pevninském Portugalsku. Počasí dokáže změnit podmínky na horách i plány na moři během několika hodin.
Co mít na paměti: půjčené auto se na São Miguel vyplatí téměř vždy nepromokavá bunda má smysl i za slunečné předpovědi pevná obuv se hodí kvůli mokrým a kluzkým stezkám přesuny mezi ostrovy je lepší plánovat s rezervou termální místa a oblíbené atrakce je vhodné ověřit předem kvůli vstupům a aktuálním provozním podmínkám
Mezi ostrovy Faialem, Pico a São Jorge fungují trajekty, jejich jízdní řády se ale mění podle termínu a počasí. Aktuální spojení
zveřejňuje portál Atlânticoline, který také upozorňuje na provozní změny. Z Prahy můžete letět přímo
Pro české cestovatele je příjemnou zprávou, že letecká společnost Smartwings nabízí
přímé spojení Prahy s Ponta Delgadou na São Miguel. Dopravce má tuto trasu ve své aktuální nabídce i v letošním roce. U konkrétního podzimního termínu se ale vyplatí zkontrolovat letový řád, protože frekvence spojů se během roku mění. Azory jsou typické sytě zelenou vulkanickou krajinou, kráterovými jezery a vyhlídkami, kde se na podzim můžete setkat s výrazně menším počtem návštěvníků než během hlavní letní sezony. Foto: HUGÃO / Google Maps
A právě
dostupnost je další důvod, proč mě Azory baví. Člověk nemusí cestovat na druhý konec světa, aby se ráno prošel po okraji vulkanického kráteru, odpoledne se ponořil do termální vody a večer seděl u Atlantiku s čerstvou rybou na talíři.
Pokud navíc vyrazíte v říjnu nebo listopadu, šance na chvíle, kdy budete mít kus téhle zelené krajiny téměř jen pro sebe, výrazně vzroste.
Zdroje: Autorský text, redakce Kapitalio.cz, copernicus.org, azores.gov.pt, visitazores.com, atlanticoline.pt, smartwings.com