Zápas, který měl být o trenérovi
David Moyes měl před pondělním duelem Evertonu s Brentfordem důvod těšit se na pozornost. Jeho mimořádný trenérský milník sliboval příležitost připomenout dlouhou kariéru na anglických lavičkách. Fotbal ale podobné slavnostní scénáře často ignoruje. Brentford vyhrál 4:0, Everton inkasoval tvrdou lekci a celé vyprávění se během jediného poločasu změnilo.
Dvakrát se v první části prosadil Keane Lewis-Potter. Domácí tak měli náskok ještě předtím, než přišel incident, který může Everton bolet také v příštím kole. Kapitán James Tarkowski dostal červenou kartu po souboji s Yehorem Jarmoljukem. Rozhodnutí vyvolalo diskusi o míře zavinění, ale pro Everton je rozhodující jeho praktický dopad: zkušený stoper má kvůli vyloučení vynechat víkendové derby s Liverpoolem.
Proč je ztráta kapitána citlivější než jeden výsledek
Čtyři inkasované góly jsou nepříjemné, ale pořád představují jediné utkání. V derby proti Liverpoolu bude Everton potřebovat obrannou organizaci, pevné souboje a hráče, kteří udrží mužstvo v zápase i pod tlakem. Tarkowski je právě ten typ stopera, od něhož se očekává vedení obranné linie a rozhodování v krizových situacích.
Jeho absence bude znamenat změnu souhry, nejen výměnu jednoho jména v zápise. Stopeři se musí domlouvat na vystupování proti útočníkům, zabezpečení prostoru za krajními obránci i postavení při standardních situacích. Každá taková drobnost nabývá většího významu proti soupeři, který dokáže rychle přecházet do útoku.
Z čistě sportovního hlediska je navíc důležité, že se Everton do problémů dostal už před vyloučením. Brentford vedl o dvě branky, takže všechno svést na hru v deseti by bylo pohodlné, ale nepřesné. Ztráta kapitána pouze prohloubila rozdíl, který už na hřišti existoval.
Brentford ukázal víc než jen přesilovku
Domácí se nespokojili s tím, že vedou a soupeř hraje v oslabení. Vitaly Janelt přidal třetí gól výstavní střelou, Fábio Carvalho po příchodu z lavičky uzavřel skóre. Brentford podle Sky Sports poskočil na šestou příčku a dostal se před Everton, který klesl na deváté místo.
Pro londýnský tým je to potvrzení, že dokáže využít slabšího večera soupeře a neztrácí koncentraci po získání náskoku. Pro Everton je podobně důležité, že se mu nepodařilo zpomalit tempo utkání a zabránit tomu, aby se porážka změnila v debakl.
Derby ještě nezačalo, ale Moyes už má co řešit
Následující dny nebudou pro trenéra především o vysvětlování jednoho verdiktu rozhodčího. Bude potřebovat vyřešit obsazení obrany, najít způsob, jak zachovat její komunikaci, a hlavně dostat tým zpátky do stavu, kdy nepůsobí zranitelně při každém rychlejším přechodu soupeře.
Everton v Brentfordu neztratil jen body a pohodlí v tabulce. Před mimořádně sledovaným derby dostal problém, který už nejde jednoduše opravit dobrým tréninkovým týdnem: kapitána z vykartování na hřiště nevrátí. A právě v tom spočívá skutečná cena pondělního večera.
1. Reuters – Everton, Moyes a vyloučení Tarkowského; 2. Sky Sports – reportáž Brentford–Everton.