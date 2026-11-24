KOMENTÁŘ. Jsme ve stavu otevřeného a gradujícího společenského konfliktu, který míří až ke katarzi možné generální stávky či jiné formy přímého střetu mezi vládou a občansky aktivní veřejností. Není to obdoba konce komunismu, kdy tenze narostla až do pádu režimu?
Existuje několik věcí, jimiž se Česko a s ním i Slovensko odlišují od obecné a nestranné politické soutěže. Všechny souvisí se způsobem našeho vstupu do svobodné éry před 37 lety a mají vliv na to, jak se dodnes díváme na tuzemské demokratické poměry.
První souvisí s tím, jak jsme po roce 1989 řešili přístup ke komunistické straně a komunistům.
Ti nesli jednoznačnou odpovědnost za devastaci poměrů v poválečném Československu, zničení životů a společnosti, bídný stav ekonomiky a podmínek života mnoha generací, po roce 1968 okořeněné sovětskou okupací a komunistickou horlivou spoluprací s okupantem.
Celkově Československo v době komunistické totality opustilo nejméně půl milionu lidí, tisíce lidí bylo vězněných, persekvovaných, statisíce šikanovaných v zaměstnání i možnostech studia svých dětí, miliony záměrně zastrašovaných. Nic z toho nelze zapomenout.
Přesto jsme nesáhli k vyřizování účtů a persekucím, ani k jakémukoli omezení účasti tehdejších členů KSČ na veřejném, občanském natož hospodářském životě.
Těšili se svobodě a právům jako plnoprávní občané. Leckteří přišli k pohádkovým majetkům jen díky privilegiím právě z dob komunismu.
Nelhat bylo politické minimum
Otevřenost nových poměrů byla vidět jak na skladbě vlád, tak na stavu úředníků a fungování státu.
Výjimkou byl pouze lustrační zákon, který chránil zásadní pozice ve státní správě, justici, bezpečnosti, zahraniční službě a v dalších sektorech státu, kam nesměli lidé kompromitovaní nomenklaturními pozicemi v aparátu KSČ, v represivních tajných službách a mezi jejich spolupracovníky.
Omezení neplatilo pro volené pozice, kde hlasy získané v demokratických volbách dávaly právo pracovat v parlamentu, jen s omezením na pozice člena vlády.
A v čele Poslanecké sněmovny navíc sedí aktivní propagátor ruských protizápadních zájmů a jeho strana je součástí vládní koalice.
Ve všech jiných ohledech převládl občanský princip, kde je politická příslušnost osobní věcí, komunistickou minulost nevyjímaje.
Druhou oblastí, mimo již zmíněná omezení lustračním zákonem – a i o něm byla velká debata – byla otázka zákazu existence komunistické strany.
Osobně jsem dával přednost jejímu nezakazování a její otevřené porážce v čelním střetu v prvních svobodných volbách.
Rozhodnout museli občané každým hlasem proti, respektive mimo komunistickou kandidátku. Měli tím šanci na osobní historickou katarzi, na rozhodnutí o odchodu od komunistické periody našich dějin. Měli se osvobodit vlastním volebním aktem.
Tyto předpoklady byly spojeny s otevřením veřejné diskuse o pravdivém stavu země a kvality jeho nové politické elity na cestě do společenství demokratických zemí.
Nelhat bylo jakési politické minimum, které otevíralo cestu ke spolupráci všech skupin společnosti i při jejich rozdílné politické minulosti. Vždyť KSČ měla v Československu přes 1,5 milionů členů. Nebylo možné to ignorovat.
Tímto způsobem bylo možné přejít ze situace, kdy drtivá většina společnosti mlčela nebo přímo sloužila silám nesvobody; a bez diskriminace a omezení překročit do poměrů občanské společnosti a svobody.
Útok na principy polistopadového vývoje
Uběhlo čtvrt století a toto omezení české demokracie, založené na historických zkušenostech, padlo. I ve vládnoucích vrstvách se objevili evidovaní agenti státní bezpečnosti.
A v čele Poslanecké sněmovny navíc sedí aktivní propagátor ruských protizápadních zájmů a jeho strana je součástí vládní koalice.
Sledujeme i politické zásahy do zavedené institucionální garance veřejnoprávních médií, vzniká zákon pro evidování zahraničních partnerů a sponzorů občanského a neziskového sektoru a jsou zde i další kroky narušující polistopadové paradigma politické soutěže.
Vše dokonce s explicitním opovržlivým názvem „polistopadový kartel“, který začal používat premiér Babiš, sám jeden z evidovaných a usvědčených spolupracovníků státní tajné bezpečnosti, bývalý aktivní člen komunistické strany a politik usvědčený opakovaně z porušování paradigmatu „nelhat“.
Co bude následovat, to teprve uvidíme. Ovšem dialog ve výhledu zatím není, ačkoli bych ho velmi, ale velmi doporučoval.
Je přirozené, že se za takové situace zvedl občanský odpor nejen k ochraně dosavadních občanských poměrů, ale jako cílený odpor k novému „proti-listopadovému kartelu“, a jeho programu „neříkat pravdu a podvádět“ na vládní úrovni.
Provedený atak na principy polistopadového vývoje navíc nese rukopis poněkud mafiánských způsobů, zastrašování a triků, se zjevně falešným argumentem, že se tím realizuje volební program, ačkoli první ústavní povinností vlády je spravovat zájmy všech občanů. Nejen svých voličů.
Dnes jsme již v otevřeném a gradujícím konfliktu, který míří až ke katarzi možné generální stávky nebo jiné formy přímého střetu mezi vládou a občansky aktivní veřejností.
Není to obdoba konce komunismu, kdy tenze narostla až do pádu režimu?
Těžko říct, ale eskalující konflikt má čitelné prvky destrukce „sametových principů“ na jedné straně a obrany polistopadového paradigmatu pravdivé a otevřené dialogické politiky na straně druhé.
Tu zřejmě ztrácíme jako první. Co bude následovat, to teprve uvidíme. Ovšem dialog ve výhledu zatím není, ačkoli bych ho velmi, ale velmi doporučoval.
Autor je sociolog, jeden ze zakladatelů Občanského fóra v roce 1989, v letech 2013 až 2017 poslanec za KDU-ČSL