Je nádherný, oddaný a schopný. Také umí velmi přesvědčivě vysvětlit, že plot je jen doporučení, zahrada projekt a vaše autorita něco, o čem se dá diskutovat. Bobík je nadšený. Pan Mňau už ne.
Pes, který nevznikl proto, aby byl hezký na Instagramu
Malamut nebyl vyšlechtěn jako dekorace do zimní krajiny. Jeho původ je pracovní a velmi praktický: tahat těžké náklady, fungovat v drsném klimatu a spolupracovat s lidmi v prostředí, kde se chyby neodpouštěly.
To je důležitější, než se zdá. Spousta dnešních problémů s plemeny vzniká přesně ve chvíli, kdy člověk koupí vzhled a ignoruje původní účel. U malamuta je ten účel pořád vidět na každém centimetru těla. Silná kostra, mohutné svaly, hustá dvojitá srst, široký hrudník a energie psa, který se historicky neptal, jestli půjdeme na procházku, ale kolik toho dnes táhneme.
Takže ano, je nádherný. Ale to je vedlejší produkt. Primární produkt je chlupatý tahač s vlastním operačním systémem.
Poslušnost chápe jako návrh k projednání
Malamut není hloupý. To by bylo skoro pohodlnější. On je chytrý a zároveň samostatný, což je kombinace, která má u majitele tendenci vyvolávat drobné existenciální otázky. Povel chápe. Jen si k němu občas vytvoří vlastní stanovisko.
To je přesně ten rozdíl mezi psem, který chce „splnit úkol“, a psem, který chce vědět, proč ho děláme. U malamuta proto tvrdá síla nefunguje dobře a hysterické opakování už vůbec ne. Potřebuje klidnou, důslednou výchovu, jasná pravidla a člověka, který se neurazí pokaždé, když jeho autorita projde interním auditem.
Pan Mňau tento systém považuje za velmi rozumný. Bobík se právě pokusil argumentovat stejně u povelu „nesmíš na stůl“. Byl zamítnut.
Když se nudí, začne podnikat
Malamut potřebuje činnost. Ne proto, že by byl hyperaktivní ve stylu „běhám po stropě“, ale protože je to pracovní pes s hlavou i tělem stavěnými na výkon. Když dostane pohyb, práci a smysluplný režim, umí být příjemný domácí společník. Když nedostane nic, nezhroutí se. Prostě si vytvoří projekt.
Projekt může zahrnovat výkopové práce. Demontáž plotu. Přesun zahradního vybavení. Archeologický průzkum záhonu. A občas i velmi ambiciózní test mechanické odolnosti věcí, které jste považovali za pevné. Tohle není „zlobivý pes“. To je pes, kterému jste nechali kapacitu bez zakázky. A kapacita si našla zakázku sama.
Vypadá jako vlk. Chová se jako malamut
Jeho vzhled je důvod, proč si ho lidé často idealizují. Výrazná maska, hustá srst, mohutná silueta, ocas přes hřbet. Ano, působí majestátně. Jenže malamut není vlk v obýváku.
Je to domestikovaný pes s velmi specifickou historií, temperamentem a potřebami. Bývá přátelský k lidem, často společenský a ke své rodině silně vázaný. Na klasického ostrého hlídače si proto nehraje tak spolehlivě, jak by jeho vzhled mohl napovídat.
K cizím může být otevřenější, než čekáte. K jiným psům už to může být složitější. A u menších zvířat se zase může projevit lovecký instinkt. Takže pokud jste si představovali, že si pořídíte severského filozofa, který bude milovat všechny tvory bez rozdílu, připravte se na realitu.
Malamut je pes.
Ne ambasador OSN.
Pohyb je základní provoz, ne prémiový balíček
Tady se láme chleba. Malamut potřebuje pravidelný pohyb a fyzickou práci. Ne desetiminutové kolečko kolem domu, po kterém člověk slavnostně prohlásí, že „jsme dneska byli aktivní“. Tahové sporty, turistika, práce v postroji, delší výlety a další formy smysluplné aktivity mu sedí mnohem víc.
A protože jde o velkého, těžkého psa se silnou srstí, musí se samozřejmě hlídat teplo a zátěž. V zimě ožije. V létě nepotřebuje dokazovat, že zvládne půlmaraton ve třiceti stupních jen proto, že jeho majitel objevil sportovní hodinky.
Paní Žofie by k tomu ráda přidala jedinou větu: Arktický pes není fitness aplikace.
Redakce schvaluje.
Srst: nádhera, která se rozmnožuje po bytě
Malamut má hustou dvojitou srst a její údržba není tragédie. Dokud nezačne línat. Pak člověk zjistí, že pes má zjevně schopnost vyrábět dalšího psa čistě ze srsti.
Vyčesávání je nutnost, zvlášť během sezónní výměny podsady. A pokud máte rádi absolutně čisté černé oblečení, možná je lepší vybrat jiný životní koníček.
Na druhou stranu právě srst je jeden z důvodů, proč malamut zvládá prostředí, pro které vznikl. Jeho kožich není módní doplněk. Je to velmi funkční zimní výbava. Jen občas odpadává po hrstech. A pak po dalších hrstech. A pak ještě trochu.
Co zdraví?
Malamut je obecně robustní plemeno, ale robustní neznamená nezničitelný. U plemene se sledují například dysplazie kyčelních kloubů, dědičná polyneuropatie a některá oční onemocnění. Zodpovědní chovatelé proto testují chovné jedince a řeší zdravotní screening dřív, než se štěňata narodí.
U velkého aktivního psa se navíc vyplatí hlídat kondici. Malamut s nadváhou je pořád malamut, jen jeho klouby dostávají velmi nevtipný pracovní přesčas. A ano, právě teď se Bobík začal tvářit, že tato část článku není určena jemu. Je.
Pro koho je? A komu by měl zůstat jen na tapetě
Pro člověka, který chce aktivního, silného a samostatného psa, má dost času, chuť pracovat se psy a nečeká slepou poslušnost. Pro někoho, kdo chápe, že malamut potřebuje pohyb, hranice a smysluplnou činnost. Pro lidi, kterým nevadí chlupy, trochu tvrdohlavosti a fakt, že pes může mít na některé vaše nápady jiný názor.
Není ideální pro někoho, kdo chce jednoduchého prvního psa, nenáročného gaučáka nebo zvíře, které se spokojí s krátkým venčením a víkendovou fotografií ve sněhu. Protože právě tady vzniká největší malamutí nedorozumění.
Lidé si koupí psa, který vypadá jako polární legenda.
A pak jsou překvapení, že se nechová jako plyšák.
Redakční verdikt
Aljašský malamut je fantastický pes. Ale jen pro člověka, který chce malamuta, ne jeho vzhled. Je silný, pracovitý, společenský, samostatný a někdy tvrdohlavý způsobem, který vás může současně štvát i bavit. Nežije proto, aby vám dokazoval poslušnost. Mnohem víc mu sedí partnerství, kde má jasná pravidla, práci a člověka, kterého respektuje.
A když to všechno funguje, dostanete parťáka, který s vámi půjde do zimy, kopce i nepohody. Jen mu prosím nevysvětlujte, že jste „vůdce smečky“. Pan Mňau už viděl dost internetových videí a prosí, abychom to tentokrát nedělali.
Redakční tečka: Po dokončení profilu chtěl Bobík vědět, jestli by malamut zvládl táhnout vozík s párky. Technicky nejspíš ano. Eticky jsme otázku zamítli. Bobík podal odvolání.
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Zdroje: American Kennel Club – Alaskan Malamute [1], The Kennel Club – Alaskan Malamute [2], Fédération Cynologique Internationale – Alaskan Malamute, breed standard No. 243 [3], img ai generated