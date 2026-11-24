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Kolik nechat spropitné v restauraci, u kadeřníka nebo kurýrovi
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Večeře chutnala, číšník přinese terminál a na displeji svítí tři tlačítka s […]
Kolik nechat spropitné v restauraci, u kadeřníka nebo kurýrovi
Doba čtení 4 min
Článek byl publikován 24.11.2026 11:25
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