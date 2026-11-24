Slavný německý pivovar zavírá své brány, jeho sklady jsou ale pořád plné. Poslední zásoby nabídne zákazníkům za zlomek ceny.
Za extrémně levným pivem se momentálně skrývá konec jednoho dlouhého příběhu. Německý pivovar Eichbaum z Mannheimu po téměř třech a půl stoletích ukončil výrobu a
nyní se potřebuje zbavit veškerých zbývajících zásob. Zákazníci tak mají možnost pořídit třeba celou přepravku za pouhých 5 eur, tedy přibližně 120 korun. Nejde přitom o žádnou neznámou značku a malou firmu, ale o výrobce, jehož historie sahá až do roku 1679. Poslední pivo za mimořádně nízkou cenu
Výprodej se uskuteční přímo v areálu pivovaru v německém Mannheimu. Za jednu přepravku zaplatí zájemci 5 eur, k tomu je nutné připočítat vratnou zálohu za obaly.
Prodej začne v úterý 24. listopadu a podle plánů potrvá čtyři dny. Otevřeno bude každý den od 14 do 18 hodin. Informoval o tom německý server t-online. Pokud byste tedy měli cestu do Německa a máte rádi pivo, zastavte se.
Nabídka zahrnuje několik druhů nápojů. Ve skladech má být přibližně 80 palet světlého piva Eichbaum Helles v půllitrových lahvích. Kromě něj budou k dostání také pšeničné pivo, Kellerbier a nealkoholické nápoje včetně limonád.
Zásoby jsou sice stále poměrně velké, ale mizet mohou rychle. Vedení podniku očekává značný zájem. „Osobně očekávám prudký nárůst poptávky, který po dvou až třech dnech ustoupí,“ sdělil generální ředitel Uwe Aichele.
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Eichbaum nebyl žádným malým lokálním výrobcem. Dokázal se prosadit i za hranicemi Německa a své produkty dodával do více než 60 zemí. Přesto se mu
nepodařilo překonat ekonomické potíže posledních let. V říjnu 2025 požádal o insolvenci v režimu vlastní správy, který měl dát podniku šanci na záchranu. Bohužel to ale nevyšlo. Na konci září 2026 se výroba definitivně zastavila. O zaměstnání přišlo 181 lidí. Na problémech se podepsal i pokles domácí poptávky i slabší export. Fotografie: Pexels
Německé pivovary obecně čelí stále obtížnějším podmínkám. Podle statistického úřadu Destatis se v roce 2025
prodalo přibližně 7,8 miliardy litrů piva, tedy o šest % méně než o rok dříve. Šlo o nejvýraznější meziroční pokles od začátku sledování těchto údajů v roce 1993. Oproti roku 2015 navíc prodej klesl téměř o pětinu. Pivo má za sebou tisíce let historie
Počátky piva se spojují už se starověkou Mezopotámií, kde lidé vyráběli kvašené nápoje z obilí před několika tisíci lety. Tehdejší podoba se ale od dnešního piva samozřejmě lišila. Nápoj býval zakalený a jeho chuť i způsob přípravy byly jiné. Velký význam pro rozvoj evropského pivovarnictví měly později kláštery.
Mniši postupně zdokonalovali výrobní postupy a významnou roli začal hrát i chmel. Ten dodává pivu typickou hořkost a zároveň přispívá k jeho trvanlivosti. Dnes se při výrobě používají především čtyři základní suroviny: voda, slad, chmel a kvasnice.
Přestože mannheimský pivovar zavírá, samotné jméno Eichbaum z trhu nezmizí. Práva na značku získal pivovar Park & Bellheimer, který plánuje pokračovat ve výrobě vybraných druhů.
V nabídce by tak měly zůstat například Ureich nebo Eichbaum Export. Na tuto změnu upozornil také německý veřejnoprávní rozhlas SWR. Pro příznivce značky je to alespoň částečně dobrá zpráva. Historický provoz v Mannheimu sice končí, jeho jméno však bude žít dál. V září jsme na SvětěKreativity.cz informovali též o krachu pivovaru, opět německého.
Zdroj: Autorský text redakce SvětKreativity.cz na základě veřejně dostupných informací z webů
t-online, Destatis, History, SWR
Článek
Konec pivovaru po 347 letech: Slavný německý pivovar ukončil výrobu a snaží se vyprázdnit sklady pochází z webu Světkreativity.