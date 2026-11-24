Meteorologové varují před výrazným ochlazením a vydatným sněžením. Ve čtvrtek může na východě a jihovýchodě Česka napadnout až 10 centimetrů sněhu, místy i víc.
Česko má před sebou výrazně chladnější týden, který přinese mráz i sněžení. Teploty se dostanou pod dlouhodobý průměr a v noci mohou klesat i pod -10 °C. Sníh se přitom nevyhne ani nížinám, zatímco na horách může během několika dnů napadnout výrazně víc. Největší pozornost meteorologů ale poutá čtvrtek, kdy může přijít nejvydatnější sněžení. Situace zatím není jistá do posledního detailu, ČHMÚ už však kvůli možným komplikacím vydal předběžné varování.
Čtvrtek může přinést pořádnou sněhovou nadílku
Chlad se začne výrazněji projevovat už na začátku týdne a podle ČHMÚ nás čekají podprůměrné teploty. „Noci budou mrazivé a i mimo mrazové kotliny se mohou objevit minima pod -10 °C,“ upozorňují meteorologové. Přes den se budou teploty v nížinách dostávat jen slabě nad nulu, zatímco ve vyšších a horských polohách může mrznout celý den. Sněžení se bude během týdne objevovat na většině území. V pondělí a úterý se větší nadílka očekává hlavně na severu a severovýchodě, kde může na horách napadnout kolem 10 centimetrů, v Jizerských horách i více. Protože však nad Českem zůstane dostatečně studený vzduch, sněžit může také v nejnižších polohách.
Meteorologové změnili předpověď: Zima v Česku může nakonec pořádně překvapit
Čtvrtek ale může dosavadní zimní počasí posunout na úplně jinou úroveň. Nad střední Evropu se totiž začne dostávat vliv tlakové níže, jejíž přesná dráha zatím není jasná. Ta bude rozhodovat o tom, kde bude sněžení nejsilnější a kolik sněhu skutečně napadne. „No, a pak tu máme čtvrtek. Do jaké míry bude situace se sněžením vážná, ještě přesně nevíme ani dnes, ale že se jeví jako potenciálně velmi riziková minimálně na části území, se zdá být pravděpodobné,“ uvedl ČHMÚ. Nejpravděpodobnější scénář zatím počítá s 3 až 10 centimetry nového sněhu ve východní a jihovýchodní polovině republiky, některé modely ale připouštějí lokálně i 10 až 15 centimetrů.
Pokud se výraznější varianta potvrdí, nepůjde nicméně jen o pěknou zimní kulisu. Vydatné sněžení může přinést problémy na silnicích, zejména pokud bude sníh rychle přibývat a teploty se budou držet kolem bodu mrazu. ČHMÚ proto už nyní upozorňuje na možnost výrazných komplikací v dopravě, především na jihovýchodě Česka, kde může sněhová pokrývka vzniknout i v nížinách. Meteorologové zároveň zdůrazňují, že předpověď se ještě může změnit. „V dalších dnech doporučujeme sledovat aktualizace předpovědí, aby vás případná první potenciálně výrazná sněhová situace ve čtvrtek a v pátek nepřekvapila,“ varuje ČHMÚ. Na SvětěKreativity.cz jsme psali, jak bude vypadat letošní zima.
Zdroj: Autorský text redakce SvětKreativity.cz na základě veřejně dostupných informací z webu ČHMÚ, Facebook Český hydrometeorologický ústav, Facebook Český hydrometeorologický ústav
Článek Zima v Česku ve čtvrtek nabere na síle. Meteorologové očekávají noční mrazy a vydatné sněžení i v nížinách pochází z webu Světkreativity.