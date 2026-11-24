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Pan Wonka a jeho čokoládovna zamířil do kin v roce 1971, zpočátku však žádný velký úspěch nezaznamenal. Jeho rozpočet činil přibližně tři miliony dolarů, zatímco jeho celkové tržby z kin se pohybovaly těsně pod šesti miliony. Kultovním snímkem se stal až postupem let, především díky televiznímu vysílání a vydávání na domácích nosičích. Další filmovou adaptaci uvedl až v roce 2005 režisér Tim Burton s Johnnym Deppem v roli Willyho Wonky a Freddiem Highmorem jako Karlíkem. Následoval broadwayský muzikál a v roce 2023 také film Wonka s Timothée Chalametem. Příběh chudého chlapce, který díky zlatému kupónu získá možnost navštívit tajemnou továrnu na čokoládu, tak znají už celé generace diváků.
Prvním filmovým Karlíkem se stal tehdy dvanáctiletý Peter Ostrum, který se před kamerou objevil po boku nezapomenutelného Genea Wildera. Přestože mu film mohl otevřít dveře k další herecké kariéře, rozhodl se je nevyužít. Místo Hollywoodu si vybral úplně jiný svět – ten veterinární. A po více než půlstoletí se jeho jméno znovu objevilo ve spojení s čokoládovou továrnou, která ho kdysi proslavila.
Foto: Netflix Nechtěl se vázat, ale na natáčení vzpomíná rád
Peter Ostrum se k herectví dostal už jako dítě. Pocházel z Clevelandu v Ohiu a navštěvoval divadelní kurzy v místním Cleveland Play House. Právě tam si ho všimli lidé z filmové produkce, kteří hledali vhodného chlapce pro připravovanou adaptaci knihy Roalda Dahla. Po konkurzu získal hlavní roli Karlíka Bucketa a v létě roku 1970 odjel s rodiči do Německa, kde film vznikal. Natáčení v Mnichově vyvolalo kritiku amerických odborů, které producentům vyčítaly, že přesunem výroby do zahraničí připravují o práci americké filmaře.
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Na place se setkal s Genem Wilderem, který ztvárnil výstředního majitele čokoládové továrny, i Jackem Albertsonem v roli dědečka Joea. Na natáčení později vzpomínal jako na příjemnou zkušenost. Oba herci na něj udělali velký dojem a
podle jeho vzpomínek byli přátelští a ochotní pomáhat začínajícímu kolegovi.
Po dokončení filmu dostal Ostrum nabídku na natočení tří dalších projektů. Taková příležitost by pro mnoho začínajících herců znamenala splněný sen. Jenže Peter si nebyl jistý, zda chce herectví věnovat celý život. Navíc mu vadilo, že by se zavázal k několika projektům, aniž by věděl, jaké filmy by ho čekaly. Nakonec nabídku odmítl a rozhodl se vrátit k běžnému životu.
Foto: Paramount Pictures Foto: Paramount Pictures Foto: Paramount Pictures Foto: Paramount Pictures Foto: Paramount Pictures Z Karlíka veterinářem
Když bylo Ostrumovi třináct let, pořídila si jeho rodina koně. Chlapec začal pracovat v jezdecké stáji v Ohiu, aby si vydělal na jeho ustájení. Právě tam se seznámil s veterinářem, jehož práce ho natolik zaujala, že začal přemýšlet o vlastní budoucnosti v tomto oboru.
Nejprve studoval na Ohio State University a následně získal titul doktora veterinární medicíny na Cornellově univerzitě. Poté absolvoval odbornou stáž na Floridské univerzitě. Zaměřil se především na velká hospodářská zvířata a péči o dobytek. V jedné veterinární ordinaci v americkém státě New York nakonec pracoval neuvěřitelných 37 let. Do důchodu odešel v prosinci 2022, ale s veterinární medicínou zcela neskončil. Nadále se věnuje poradenské činnosti v oblasti péče o dojnice a chovu.
Děsivý Wonka a zapáchající čokoládová řeka
Postavy z filmu Pan Wonka a jeho čokoládovna i po letech působí trochu bizarně a děsivě. Svůj podíl na tom měl i nepředvídatelný Gene Wilder, který dokázal své dětské kolegy pořádně potrápit. Při natáčení slavné scény v tunelu, kdy Wonka zpívá a chová se čím dál zvláštněji, nikdo nevěděl, co herec předvede. Strach a překvapení dětských herců tak nebyly pouze výsledkem jejich hereckého výkonu. Wilder si navíc při přijetí role prosadil, aby Wonka při prvním setkání s dětmi nejprve kulhal, pak klopýtl a předvedl kotoul. Nevyděsilo by vás to jako malé?
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Podobně opravdový byl i úžas dětí, když poprvé spatřily kouzelné kulisy včetně slavné čokoládové místnosti. Tvůrci jim totiž její podobu předem neukázali, takže jejich reakce ve filmu byly skutečné. Jenže ne všechno, co v továrně vypadalo jako sladká pochoutka, také sladce chutnalo. Čokoládová řeka nebyla z pravé čokolády, ale ze směsi vody, smetany, kakaového prášku a dalších přísad. Její zápach byl navíc opravdu nepříjemný. Do směsi se přidávaly také chemické látky a po odstavení cirkulace se její odér ještě zhoršoval.
Peter Ostrum však na natáčení nikdy nevzpomínal ve zlém. Postupem času si začal uvědomovat, jak neobyčejné je, že snímek oslovuje další generace diváků i po tolika letech. V roce 2021 se při příležitosti padesátého výročí jeho uvedení k filmovým vzpomínkám vrátil v rozhovoru pro americkou rozhlasovou stanici NPR. V září 2026 se objevil v nové soutěžní show Netflixu
Wonkův zlatý kupón, která diváky zavádí do světa inspirovaného slavnou čokoládovou továrnou. V úvodní epizodě se objevil v krátkém cameu, při němž rozbaluje čokoládovou tyčinku, ale zlatý kupón v ní nenajde. Zdroje: BPR, Veterinary Practice News, The Numbers, AFI Catalog, TUDUM