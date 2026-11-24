Vytáhnete ručník z pračky a je tuhý jako prkno. Po koupeli spíš drhne, než aby hladil, a vodu z kůže skoro nesaje. V hotelu přitom osuška zůstává hebká a nadýchaná, i když prošla pračkou bezpočtukrát. Doma se to dá napodobit s věcmi, které najdete v kuchyňské skříňce a možná i ve sklepě. Oba triky ale nejlépe zaberou spolu se základními návyky při praní.
Co dělají hotely jinak
Hotely začínají už u výběru: kupují ručníky s hustší smyčkou určené pro časté praní a na každý pokoj mají několik sad, které střídají. To jde napodobit i doma, stačí mít víc ručníků a pravidelně je obměňovat. Průmyslové pračky se tam navíc plní jen zčásti, aby se v nich ručníky volně pohybovaly, a sušičky běží na střední teplotu.
Aviváž ručníky časem zatvrdí
Když ručník ztvrdne, první nápad bývá přidat aviváž nebo víc pracího prášku. Hebkost po aviváži je ale klamná. Prostředek nechává na vláknech vrstvu, která s každým praním přibývá. Vlákna se slepují, ručník tvrdne a froté hůř saje.
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S pracím prostředkem je to podobné, protože jeho nadbytek se z hustých smyček nevymáchá a zůstane na vláknech. Mikrobioložka Primrose Freestone z Leicesterské univerzity proto pro britskou spotřebitelskou organizaci Which? doporučila snížit dávku až o třetinu a ručníky důkladně vymáchat studenou vodou. Třetím viníkem je tvrdá voda, jejíž vápník a hořčík vlákna slepují k sobě.
Ocet i míčky proto doplňte o tyto návyky:
aviváž u ručníků úplně vynechte, u pracího gelu zkontrolujte na obalu, jestli aviváž neobsahuje už ve složení, ručníky perte zvlášť a bez oblečení se zipy, pračku nepřecpávejte a nad prádlem nechte volné místo zhruba na šíři dlaně. Tenisové míčky patří do sušičky
Kdo má sušičku, může k ručníkům přihodit několik čistých tenisových míčků nebo míčky určené přímo do sušičky. Při otáčení bubnu vlákna načechrají a mezi ručníky zachytí vzduch, takže ručníky i rychleji schnou.
Přečtěte si také: Jak vytěžit pro své zdraví maximum? Neopomínejte večerní návyky Tenisové míčky v sušičce vlákna ručníků načechrají a ručníky díky nim i rychleji schnou. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Sušičku nastavte na nízkou až střední teplotu. Ručníky načechrá pohyb bubnu, který vlákna nadzvedne. Vysoká teplota by bavlnu poškodila a ručník zploštila. Kdo chce ušetřit za elektřinu, nechá ručník skoro doschnout na vzduchu a do sušičky ho dá jen na posledních 10 minut.
Bez sušičky pomůže protřepání
Hned po vyndání z pračky každý ručník energicky protřepejte a zopakujte to ještě jednou během schnutí.
Žehličku na froté nevytahujte, praskají pod ní smyčky. Škodí i sušení na horkém topení, kde vlákna polehnou a křehnou, a přímé slunce, na kterém ručník vybledne a ztvrdne.
Přečtěte si také: Mastnou krabici od pizzy hází Češi do papíru celou. Papírna přitom vezme jen 1 její část Ocet pomáhá rozpouštět usazeniny ve froté
Kyselina octová může pomoci rozpustit zbytky pracího prostředku i zásadité usazeniny z tvrdé vody. Vlákna se pak méně slepují, ručník bývá měkčí, lépe saje a ocet navíc neutralizuje pachy. Účinek ale není zaručený: v testu organizace Which? máchání v octu zklamalo a namáčení pomohlo jen mírně. Nejšetrnější je ručníky namočit do kbelíku nebo vany s roztokem octa a vody, důkladně je vymáchat a teprve potom vyprat v pračce.
Bílý ocet lze nalít i přímo do přihrádky na aviváž, zhruba 1 až 2 dl. Kyselý pach při sušení obvykle vyprchá a pomůže i máchání navíc. Výrobci praček ale ocet v pračce nedoporučují vůbec, protože jeho kyselost může časem poškodit gumová těsnění, hadice a další díly. „Ocet se k čištění nedoporučuje, protože způsobuje velká poškození gumových částí spotřebiče,“ upozorňuje výrobce Bosch na své české servisní stránce v radách k čištění pračky. Kdo ho do přihrádky přesto nalévá, měl by to dělat jen výjimečně.
Ocet nikdy nekombinujte s chlorovým bělidlem. Kyselina z octa uvolní z chlornanu v bělidle jedovatý plynný chlor, který poškozuje plíce.
Přečtěte si také: Máte doma jedno z 10 nejoblíbenějších psích plemen v Česku? Vítěz je německý ovčák a kraluje tu už roky Dvoukolová očista pro zatvrdlé ručníky
Zatvrdlým ručníkům pomůže dvoukolová očista, které se v hotelech říká odstrojení. V prvním kole je vyperte horkou vodou s octem, ve druhém jen se zhruba půl hrnkem jedlé sody, obojí bez pracího prostředku a aviváže. Hotely ji opakují jednou za pár týdnů, doma stačí výjimečně, i kvůli těsněním pračky. Ocet a sodu nikdy nedávejte do jednoho cyklu, protože se navzájem neutralizují a pění.
Lidé s citlivou kůží by měli být se sodou opatrní, protože podle varování britské dermatologické charity British Skin Foundation, které uvádí Which?, může v prádle způsobit zarudnutí, pálení nebo vyrážku. Starý nebo levný ručník už ale nezachrání ani tahle kúra.
Zdroje: https://www.novinky.cz/clanek/bydleni-jak-na-to-hebky-rucnik-vas-obejme-rezny-namasiruje-40344936, https://www.novinky.cz/clanek/bydleni-jak-na-to-rucniky-perte-setrne-a-bez-avivaze-40301719, https://www.denik.cz/dum-a-byt/rucnik-prani-ocet/, https://www.bosch-home.com/cz/servis/podpora/cisteni-pracky-octem, https://idealhome.co.uk/house-manual/cleaning/how-to-wash-towels-with-vinegar, https://www.homesandgardens.com/life-design/how-to-wash-towels-with-vinegar, https://energozrouti.cz/clanek/pracka-vam-prestane-trhat-rucniky-kdyz-nastavite-tuto-spravnou-teplotu-budou-hebke-jako-z-hiltonu, https://www.mcgill.ca/oss/article/environment-toxicity/art-mixing, https://housedigest.com/2159532/how-do-hotels-keep-towels-white-fluffy-pre-soak, https://www.aol.com/articles/asked-hotel-cleaners-secret-fluffy-171200888.html, https://www.maytag.com/blog/washers-and-dryers/stop-cleaning-washing-machine-with-vinegar.html, https://www.which.co.uk/news/article/how-to-get-fluffy-towels-a5ydt2V9VHsn