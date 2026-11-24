Sto padesát jedna bodů ještě není celé vysvětlení
Zápas Denveru s Chicagem vypadal jako večer, kdy se obráncům nejspíš nechtělo vracet do šatny a dívat se na záznam. Nuggets vyhráli 151:145 po prodloužení, přestože Bulls proměnili 22 trojek a sedm hráčů obou mužstev překonalo dvacetibodovou hranici. V dnešní NBA už vysoké skóre samo o sobě není senzace, ale 296 bodů v jednom utkání a 39 úspěšných trojek vytváří velmi konkrétní otázku: jak může útok produkovat takové množství šancí, aniž by všechno stálo na střelecké náhodě?
Denver měl odpověď ve dvojici, která spolu pracuje roky. Jamal Murray zakončil večer se 45 body, sedmi asistencemi, třemi zisky a dvěma bloky. Nikola Jokić přidal 37 bodů, 18 doskoků a jedenáct asistencí. Je lákavé z těchto výkonů udělat soutěž, kdo byl důležitější. Jenže skutečná síla jejich spolupráce je právě v tom, že se tyto dvě role neustále prolínají.
Murray umí hrát jako primární střelec, přijmout clonu, rychle se zastavit a zakončit i pod tlakem. Jokić má tělo pivota, ale rozhodování rozehrávače. Když se obrana soustředí na nájezd či střelu jednoho, druhý ji může okamžitě potrestat. Soupeř pak musí vybírat mezi několika nepříjemnými možnostmi: přebrání, zdvojení, ponechání obránce v osobním souboji nebo preventivní pomoc z jiného prostoru.
Proč je Jokićových jedenáct asistencí důležitých
Není problém spočítat jeho doskoky. Pozoruhodnější je přemýšlet o tom, co znamená pro soupeře pivot, který dokáže přihrávkou vytvořit výhodu prakticky odkudkoli. Obránci se proti němu nemohou soustředit pouze na bránění prostoru pod košem, protože tím otevírají volné střely spoluhráčům. Když naopak vystoupí a snaží se omezit jeho přihrávky, vystavují se nájezdům a hře za zády obrany.
Jokić tak mění úkoly celého obranného systému. Klasické krytí centra nezaručuje nic, pokud se jeho nejlepší momenty odehrávají při vytváření prostoru pro spoluhráče. A Murray z takového uspořádání těží: může být chvíli hlavním zakončovatelem, chvíli hráčem, který obranu přinutí změnit postavení ještě před samotnou přihrávkou.
V prodloužení jejich spojení převzalo celý zápas
Nejlepší důkaz nepřišel v průběhu základní hrací doby, ale až v pěti minutách navíc. Denver v prodloužení přestřílel Chicago 20:14. Podle oficiálního přehledu NBA měli Murray a Jokić přímý podíl na všech dvaceti bodech Nuggets – buď koš dali, nebo na něj přihráli. Murray během této pasáže přidal osm bodů a dvě trojky, Jokić čtyři body a pět asistencí.
To ukazuje něco důležitějšího než konečný počet bodů obou hvězd. V rozhodující části zápasu Denver nepotřeboval hledat třetího tvůrce, který by zachránil rozbitý útok. Dokázal opakovaně dostat míč do situace, kde spolupráce dvou klíčových hráčů rozhodovala o všem. Je to obrovská taktická výhoda, ale současně určitá zranitelnost: kvalitní soupeř v play-off bude přesně tuto vazbu rozebírat, zatěžovat ji fyzicky a nutit ostatní hráče k samostatným rozhodnutím.
Chicago neprohrálo kvůli nedostatku odvahy
Bulls si zaslouží víc než roli kulisy při oslavě Denveru. Josh Giddey zaznamenal 23 bodů, 14 doskoků a 22 asistencí. Dvaadvacet finálních přihrávek je výkon, který by jindy ovládl sportovní titulky bez velké konkurence. Navíc právě jeho vyrovnávací koš 2,1 sekundy před koncem základní hrací doby poslal zápas do prodloužení.
To je podstatné: Chicago se proti Denveru nezhroutilo. Našlo odpovědi, vytvářelo střelecké příležitosti a dostalo favorita do dalšího dějství. Giddey ukázal, že i proti soupeři s Jokićem lze organizovat mimořádně produktivní útok. Rozdíl byl v posledních pěti minutách, kdy Denver dokázal soustředit rozhodování do své nejspolehlivější dvojice a proměňovat ho ve body.
Historické srovnání má smysl, jen když víme proč
NBA uvádí, že šlo už o osmý případ, kdy Murray překonal čtyřicet bodů a Jokić ve stejném zápase zaznamenal triple-double. Tím se jejich dvojice dostala před historické kombinace Wilta Chamberlaina s Guyem Rodgersem a s Tomem Golou, které takových zápasů nasbíraly sedm.
Srovnání napříč érami má samozřejmě své hranice. Tempo hry, trojková střelba, pravidla i definice jednotlivých statistických kategorií se mění. Přesto zde nejde o rekord v něčem okrajovém. Zachycuje opakovanou schopnost jednoho hráče skórovat ve velkém a druhého zároveň řídit prakticky všechny části útoku.
Pro Denver je to výborná zpráva do základní části i důvod, proč proti němu nikdo nechce jít do vyrovnané koncovky. Pro potenciální soupeře v play-off ale platí opačná poučka: pokud chtějí Nuggets porazit, nestačí ubrat Murraymu několik střel nebo Jokićovi pár doskoků. Potřebují rozpojit samotný mechanismus, kterým jeden vytváří podmínky pro druhého. A to se mnohem snadněji popíše na tabuli, než provede na hřišti.
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