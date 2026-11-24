Oprava mostu přes Grasmanku v Novém Jičíně má zpoždění. Stavební firmu čeká pokuta
Baví vás články Centrum.cz?
Vídejte je na Googlu častěji.
Oprava mostu přes Grasmanku v Novém Jičíně má zpoždění. Stavební firmu čeká pokutaZdroj: Město Nový Jičín
Článek byl publikován 24.11.2026 10:49
Jednašedesátiletý chodec, kterého 15. listopadu srazilo v ostravské Varenské ulici auto, svým zraněním po...
Frýdek-Místek dokončil výstavbu parkoviště na Riviéře, která je největším a druhým nejstarším sídlištěm ve...
Jediný neostrý snímek z internetu přivedl české vědce k objevu dosud neznámého druhu sarančete v Západních...
Opava má hotovou další část obchvatu. Víc než dvoukilometrový úsek za 400 milionů korun bez DPH dnes...
Ostrava je syrová, upřímná a má svůj rytmus – a Ostravská Drbna to ví. Přináší zprávy, které jdou rovnou k věci: nehody, rozhodnutí města, protesty, kulturní dění i příběhy z ulic, které by jinde zapadly. Nehraje si na formality – mluví tak, jak se v Ostravě žije: na rovinu. Vedle zpravodajství...Všechny články tohoto autora →