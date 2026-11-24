Představte si živnostníka, který pár měsíců nestíhal platit zálohy. Ráno otevře internetové bankovnictví a zjistí, že část peněz na účtu nemůže použít. Dopis s vysvětlením mu přijde až potom. S takovým postupem podle vládního návrhu počítá stát i u lidí, kteří dluží na pojistném.
Banka se o dluhu dozví první
Při daňové exekuci na účet dostane exekuční příkaz nejdřív banka a teprve po ní dlužník. Od jeho doručení banka blokuje peníze do výše příkazu. Blokace se týká i peněz, které na účet dorazí ještě v dalších měsících. Proti exekučnímu příkazu nelze podat odvolání ani námitku.
Účet je proto pro úřad nejsnazší cesta k penězům. Na údaje od státu, o které komora požádala, se v listopadovém podcastu e15 odvolal Jan Mlynarčík, prezident Exekutorské komory. Podle nich míří Finanční správa v naprosté většině daňových exekucí na bankovní účet, mzdu postihuje jen v malé části případů a jiné způsoby minimálně.
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Ministerstvo financí navrhuje, aby dluhy na pojistném od 1. ledna 2028 vymáhaly finanční úřady. Vláda návrh schválila koncem léta 2026 jako součást zákona o platformové práci. Rozhodnout o něm ještě musí parlament. Pokud ho schválí, změní se vymáhání takto:
Pojištění Kdo vymáhá dnes Podle návrhu od 1. ledna 2028 sociální územní správa sociálního zabezpečení, správní exekucí nebo přes soudního exekutora finanční úřad, a to u všech dluhů, které eviduje ČSSZ zdravotní pojišťovna, sama daňovou exekucí nebo přes soudního exekutora pojišťovna může dluh předat finančnímu úřadu, ale nemusí
U zdravotního pojištění se tak postup může lišit podle pojišťovny. Běžné zálohy se podle návrhu finančnímu úřadu platit nebudou a povinnost platit pojistné se nemění. Finanční úřad by v první fázi přebíral hlavně dluhy, které už vznikly.
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Podle dnešního znění daňového řádu, platného v listopadu 2026, stojí nařízení daňové exekuce 2 % z vymáhané částky, nejméně 500 Kč a nejvýš 500 000 Kč.
Ministerstvo financí ve stanovisku z března 2025 uvedlo, že vymáhání přes soudního exekutora vyjde dlužníka několikanásobně dráž. U exekutora vznikají nemalé náklady už s jeho výzvou, u daňové exekuce až vydáním exekučního příkazu.
Podle Exekutorské komory ale obstavení účtu často nic nepřinese, protože dlužník jich sice mívá několik, jenže bez peněz. Exekutoři podle ní majetek prověřují opakovaně, i osobní návštěvou. Komora proto navrhuje, aby jim úřady neúspěšné případy předávaly zhruba po roce.
Přečtěte si také: Test 11 bílých jogurtů (2026): Propadl hořký selský kelímek privátní značky, vyhrál Hollandia Selský Chráněný účet funguje i tady
Chráněný účet můžete využít i tehdy, když dluh vymáhá úřad. Kroky k jeho zřízení, které při soudní exekuci obstarává soud, tu provede správce daně.
Bránit se dá hlavně dřív, než exekuce začne. Proti platebnímu výměru pojišťovny se lze odvolat a proti výkazu nedoplatků podat námitky. Obojí jde jen písemně a v krátké lhůtě od doručení.
Proti platebnímu výměru i výkazu nedoplatků se lze bránit jen písemně a v krátké lhůtě od doručení. Ilustrační foto. Zdroj: Kindel Media / Pexels. Co udělat, dokud platí dnešní pravidla
Územní správa sociálního zabezpečení dnes může na písemnou žádost povolit splácení dluhu na pojistném i penále, nejdéle 36 měsíců. Zdravotní pojišťovny nabízejí splátkový kalendář. Jak to po roce 2028 bude se splátkami, penále a odvoláním, z dosud zveřejněných informací jasné není. Penále mezitím běží až do zaplacení, proto nejdřív uhraďte samotné pojistné, a to na správný účet.
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Dluh na zdravotním pojistném pojišťovna prominout nemůže. Penále nebo jeho část prominout může na písemnou žádost, pokud je splatné pojistné zaplacené. Žádost je potřeba podat brzy po doručení výměru nebo výkazu, lhůty se počítají jen na dny a po jejich uplynutí pojišťovna nevyhoví. Na prominutí není právní nárok, a to ani u sociálního pojištění, kde o něm správa sociálního zabezpečení rozhoduje až po plné úhradě dluhu na pojistném.
Pojišťovna vám bezplatně vystaví vyúčtování pojistného a na žádost i potvrzení o bezdlužnosti. Dejte si pozor na podvodné zprávy, protože SMS od VZP nikdy nežádají osobní údaje a neobsahují pokyny k platbě. Když máte dluhů víc a nevíte si rady, obraťte se na dluhovou poradnu nebo na právníka.
Zdroje: https://mf.gov.cz/cs/ministerstvo/media/tiskove-zpravy/2026/stat-sjednoti-vymahani-nedoplatku-na-pojistnem-64569, https://financnisprava.gov.cz/cs/financni-sprava/media-a-verejnost/tiskove-zpravy-gfr/tiskove-zpravy-2026/stat-sjednoti-vymahani-nedoplatku-na-pojistnem, https://mf.gov.cz/cs/ministerstvo/media/tiskove-zpravy/2026/vlada-schvalila-zefektivneni-kobry-26-a-dalsi-etap-65020, https://mpsv.gov.cz/vlada-schvalila-nova-pravidla-pro-platformovou-praci-zachovaji-flexibilitu-a-posili-ochranu-pracovniku-1, https://www.podnikatel.cz/clanky/kvuli-dluhu-na-pojistnem-na-vas-nove-prijde-financak/, https://www.banky.cz/clanky/od-roku-2028-se-dluhy-na-pojistnem-presunou-pod-financni-urady/, https://ekonomickydenik.cz/stat-odstavi-exekutory-vymahani-pojistneho-financni-sprava/, https://www.cssz.gov.cz/vymahani-a-pravni-zajisteni-pohledavek, https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2009-280, https://financnisprava.gov.cz/cs/dane/danovy-system-cr/postup-v-danovem-rizeni/vymahani, https://www.ochrance.cz/letaky/zdravotni-pojisteni/zdravotni-pojisteni.pdf, https://www.vzp.cz/o-nas/tiskove-centrum/otazky-tydne/mekke-vymahani, https://mf.gov.cz/cs/ministerstvo/media/v-mediich/2025/reakce-mf-na-vyroky-predstavitelu-exekutorske-komo-59111, https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1997-48, https://www.e15.cz/ekonomika/stat-chce-prevzit-vymahani-pojistneho-hrozi-vypadek-nekolika-miliard-varuji-exekutori-1437289
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