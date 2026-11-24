Bílý dům se pomalu obléká do vánočního kabátu. V pondělí 23. listopadu se před prezidentským sídlem ve Washingtonu odehrála jedna z nejhezčích tradic, které každoročně předcházejí vánočním svátkům. Za doprovodu vánoční hudby přivezlo koňské spřežení na zeleném voze ozdobeném věnci a výraznými červenými mašlemi přibližně 5,5 metru vysokou jedli.
Strom pochází z rodinné plantáže Silent Night Evergreens v americkém Wisconsinu a během svátků bude zdobit Modrý pokoj Bílého domu. Tradice tematického zdobení hlavního vánočního stromu sahá až do roku 1961, kdy ji zavedla tehdejší první dáma Jacqueline Kennedyová.
Melania Trumpová jako z vánoční pohlednice
Samotná atmosféra před Bílým domem připomínala výjev z klasického amerického vánočního filmu. Zelené věnce s červenými mašlemi zdobily okna prezidentského sídla, mohutní koně táhli slavnostně upravený povoz a do tohoto prostředí naprosto přirozeně zapadla také šestapadesátiletá Melania Trumpová.
Pro slavnostní příležitost zvolila dlouhý kabát s výrazným červenobílým kostkovaným vzorem z dílny módní návrhářky Gabriely Hearstové. Kabát s výrazným límcem, dvouřadým zapínáním a páskem uvázaným v pase krásně zvýraznil její siluetu. Zajímavostí je, že nejde o nový kousek v jejím šatníku. Stejný model oblékla již v roce 2019 při slavnostním rozsvěcení vánočního stromu.
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První dáma velmi dobře ví, že výrazný kabát nepotřebuje příliš mnoho dalších doplňků. Tentokrát jej zkombinovala s elegantními špičatými lodičkami ve vínově červeném odstínu, které nádherně korespondovaly s tmavšími tóny kostkovaného vzoru. Výsledný outfit působil luxusně, ale nikoli přehnaně okázale.
Pozornost si zasloužily také její dlouhé, pečlivě upravené vlasy, které jí v jemných vlnách splývaly přes ramena. Decentní líčení, jemně růžové rty i nenápadně upravené nehty jen podtrhovaly celkový dojem. Nic nepůsobilo rušivě, jednotlivé prvky se vzájemně doplňovaly a Melania byla krásným příkladem toho, že i výrazné barvy mohou působit nesmírně kultivovaně a elegantně.
Tentokrát nechyběl ani srdečný úsměv
Vedle samotného módního výběru zaujalo také vystupování americké první dámy. Melania Trumpová, která při některých oficiálních příležitostech působí spíše rezervovaně, tentokrát nešetřila úsměvy. Prohlédla si přivezený strom, pozdravila členy rodiny Chapmanových, kteří jej vypěstovali, a ochotně s nimi zapózovala před objektivy fotografů.
Přítomným popřála krásné Vánoce a zmínila, že je vděčná především za rodinu a zdraví. Právě její uvolněnější vystupování dodalo celé události osobnější rozměr. Slavnostní ceremoniál tak nepůsobil pouze jako další povinnost první dámy, ale také jako příjemné setkání s lidmi, kteří se na vánočních přípravách podílejí.
Melania Trumpová tentokrát ukázala, že vánoční móda nemusí být plná třpytek, výrazných šperků ani komplikovaných kombinací. Stačí jeden kvalitní dominantní kousek, vhodně zvolená obuv, upravený vzhled a cit pro detail. Její kabát navíc dokazuje, že dobře vybraný model může v dámském šatníku fungovat i po několika letech, aniž by ztratil své kouzlo.
Pokud bychom měli na letošním vánočním outfitu americké první dámy hledat nedostatky, měli bychom to opravdu těžké. Výběr barev, střih kabátu, účes i celkové vystupování vytvořily mimořádně povedený celek, který dokonale odpovídal slavnostní příležitosti.
autorský text,
Hello Magazine, The Well News, UPI, White House Historical Association