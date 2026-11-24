Ručníky vytáhnete z pračky tvrdé jako prkno, a tak příště nalijete aviváže o kus víc. Ani to ale nemusí pomoct. Jak prádlo dopadne, záleží i na obyčejném šuplíku, do kterého sypeme a lijeme prostředky. Každá jeho přihrádka má svůj čas. Kdo přihrádky splete, může tak prát roky a vůbec si toho nevšimnout.
Víc aviváže ručníky nezměkčí
Aviváž se do prádla nedá přidávat bez míry. Když jí nalijete víc, přebytek zanechá na prádle zbytky a prádlo po nich může naopak ztvrdnout.
Když aviváže nalijete víc, než dovoluje značka max, zůstanou na ručnících zbytky a prádlo může naopak ztvrdnout. Ilustrační foto. Zdroj: Helena Lopes / Pexels.
U většiny praček najdete v přihrádce na aviváž značku max a aviváž se má nalévat jen po ni. Když přihrádku přelijete, pračka může aviváž uvolnit předčasně nebo ji špatně nadávkovat. Přeplněná přihrádka tak patří k chybám, kterých si člověk snadno dlouho nevšimne.
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U běžných praček je nejčastější zásobník se třemi přihrádkami. Pračka je proplachuje vodou postupně a každou v jiné fázi cyklu. Když aviváž nalijete k prášku, může se do vody dostat už během praní, přestože ji pračka má pustit až při máchání.
Každá značka v šuplíku odpovídá jedné fázi praní:
Značka Co do ní patří Kdy ji pračka použije I prostředek pro předpírku při zapnuté předpírce, u některých modelů i při namáčení II hlavní dávka prášku nebo tekutého pracího prostředku při hlavním praní květina aviváž až při máchání
Značení a rozložení přihrádek se liší podle modelu, proto vždy rozhoduje návod k vaší pračce. Přihrádku I navíc nemá každý stroj. U některých praček s automatickým dávkováním se prostředek na předpírku při vypnutém dávkovači vkládá rovnou do bubnu, případně do dávkovací kuličky.
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Dlouho bez povšimnutí může zůstat i hlavní dávka nasypaná do přihrádky I. Ta se plní jen při programu se zapnutou předpírkou. Některé modely ji podle návodu využívají i pro namáčení nebo odstraňovač skvrn. Pokud návod neurčí jinak, zůstává v ostatních programech prázdná. Prášek i tekutý prostředek na běžné praní patří do přihrádky II.
Předpírka má smysl jen u hodně zašpiněného prádla. Vyplatí se třeba na oblečení po víkendu na zahradě nebo na dresy po fotbale na rozbahněném hřišti. U některých modelů běží jako samostatná fáze před hlavním praním při 30 °C. U běžného prádla ji klidně vynechte a ušetříte vodu, energii, čas i prací prostředek.
Kapsle, gel a bělidlo
Prací kapsle dávejte přímo do bubnu k prádlu. V zásobníku po sobě mohou nechat usazeniny.
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Některé pračky mají v přihrádce hlavního praní klapku pro tekutý prostředek. Pokud ji váš model má a vy ji sklopíte, nezapínejte předpírku ani odložený start a gelové ani husté tekuté prostředky do přihrádky nelijte.
Přihrádka s květinou u některých modelů podle návodu slouží i pro tekutý škrob nebo bělidlo. Výrobce ale výslovně upozorňuje, že chlorové bělidlo a aviváž do ní nikdy nepatří zároveň. Vždy nalijte jen jedno z nich.
Jak se zbavit plísně v šuplíku
Když se v šuplíku objeví černá plíseň, příčinou bývá plnění do mokré přihrádky nebo smíchání pracího prostředku s aviváží. Na vině může být i nízký tlak vody nebo ucpané otvory. Plíseň v přihrádce II může vzniknout i tehdy, když prostředek navlhčí voda napouštěná při předpírce. Zhruba jednou za dva měsíce proto šuplíku dopřejte důkladný úklid.
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Vytažený šuplík stačí nechat chvíli odmočit ve vodě, pak z rohů vydrhnout kartáčkem zaschlé nánosy a nezapomenout ani na otvor v pračce, kam se šuplík zasouvá. Zpátky ho vraťte až úplně suchý.
Zhruba jednou za dva měsíce si šuplík na prací prostředky zaslouží odmočení, vydrhnutí kartáčkem a důkladné vysušení. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Jak se plní a čistí zásobník u jednotlivých modelů, popisují návody výrobců ve zdrojích pod článkem. Nejjednodušší prevence nic nestojí: po vyprání pračku nezavírejte natěsno a šuplík nechte o kousek vysunutý, ať se dovnitř dostane vzduch a vlhkost vyschne.
Zdroje: https://www.beko.com/cz-cs/Podpora/Pračka–úklid–článek/jak-zamezit-tvoření-černé-plísně-uvnitř-přihrádky-na-prací-prostředek-vaší-pračky, https://www.beko.com/content/dam/czechia-cz-aem/czechia-cz-aemProductCatalog/product-documents/859991739260-TB721DAVESCS/cs-CZ-859991739260-MDM2-USER-MANUAL-FILE-cs-CZ.pdf, https://www.aeg.cz/services/eml/asset/8af8e120-a609-4e6f-9615-6a847358e409/E4RM3Q/af589fa4-f205-4330-8baa-f53397d257fc/ORIGINAL/af589fa4-f205-4330-8baa-f53397d257fc.pdf, https://electrolux.bynder.com/asset/419d3b34-07a8-4152-bc37-be6a4a4a533a/240727WUZD-pdf.pdf, https://media3.bosch-home.com/Documents/9002024424_C.pdf, https://www.bosch-home.com/cz/servis/podpora/cisteni-davkovace-praciho-prostredku-pracky, https://www.siemens-home.bsh-group.com/cz/zakaznicky-servis/pece-a-udrzba/pracky-a-susicky/pracky/cisteni/zasobnik, https://www.haier-europe.com/cs_CZ/blog/spravne-naplneni-avivaze-a-praciho-prostredku/
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