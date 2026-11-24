Na prodejní stránce to zní jako hotová věc. Soudný den, největší rivality v historii organizace, majitel proti svému největšímu nepříteli, vstupenky v prodeji. Pak si ten samý muž sedne do podcastu a řekne jednu větu, po které celé promo vychladne. Žádné řeči o rozbití soupeře, žádný podpis. Místo toho číslo, které se k taháku večera moc nehodí. Prodejní text akce na Ticketportalu a to, co o stejném duelu říká promotér, proto postavila redakce MMAmag vedle sebe.
Jedno číslo, které sráží celý hlavní zápas
Tomáš Linh Le Sy, majitel a hlavní tvář české organizace bojových sportů CLASH, mluvil o zápase s Alešem Bejrem v epizodě Brichtalk #107 na kanálu TeamBrichta. Přesné znění přinesl 23. listopadu 2026 server Káóčko, který na epizodu odkázal: „Těším se. Doufám, že to vyjde, že Bejr prostě nastoupí… Šance jsou 50 na 50.“ A pak ještě jednou, bez obalu: „Buď to dopadne, nebo to nedopadne. Dívám se na to střízlivě a vím, že to tak je.“
Prodejní stránka Ticketportalu ve stavu k 24. listopadu 2026 zní jinak. Slibuje, že se vyřeší největší rivality v historii organizace, a o hlavním aktérovi píše: „Majitel a hlavní tvář organizace Tomáš Linh Le Sy bude připraven čelit svému největšímu nepříteli Aleši Bejrovi!“ Jeden text prodává jistotu, promotér počítá pravděpodobnost.
Ve stejné pasáži ale Le Sy přestal počítat šance a obrátil se přímo na Bejra. Ta věta zní jinak, než na první poslech vypadá.
Oslovil ho křestním jménem. Pak přidal podmínku
„Chci, aby to všechno bylo v pohodě, Alešku, abys to zvládl a došel do klece,“ citovalo Káóčko promotéra. A hned nato: „A tam už se o to postarám. Ty musíš jenom přijít, nastoupit do klece a pak už to bude v mojí režii.“ Začíná to jako starost o soupeře, končí to jako převzetí kontroly.
Le Sy navíc není jen muž od mikrofonu. V jeho profilu na webu OKTAGON MMA redakce MMAmag dohledala bilanci 4-2-0 v pérové váze do 66 kg, databáze FightMatrix, UFCalendar a Sherdog se ale v jeho číslech rozcházejí. Na konkrétní listopadová slova Bejr do uzávěrky veřejně nereagoval; Káóčko 3. listopadu 2026 psalo, že si pro zápas stanovil vlastní podmínky.
Jestli má ten vzkaz kam dojít, rozhodne jeden večer v Praze. A na vstupenkách je jedna informace, která celé promo trochu kazí.
Praha má datum i halu. Na kartě ale pořád něco chybí
CLASH 18 – Judgement Day má začít 6. února 2027 v 18:30 ve sportovní hale v Praze 7-Bubenči. Na prodejní stránce akce redakce MMAmag našla i větu, která říká víc než všechna velká slova dohromady: „Celou fight card si jako vždy zveřejníme na úvodní tiskové konferenci v prosinci.“
Jinak řečeno: zápas se prodává, uzavřený ale oficiálně není. Večer má podle téhož textu nabídnout i souboj o uvolněný titul ve střední váze mezi Petrem Reifem a Tomášem Podhorným a rozlučky Filipa Grznára a Lucie Horváth Sedláčkové.
Rivalita stará roky, která se najednou točí kolem jediné otázky
ANALÝZA Spor není z minulého týdne. Výroky Le Syho o Bejrovi s odstupem tří let postavila redakce MMAmag vedle sebe: 11. května 2023 vyšel na YouTube kanálu Fight Cast One rozhovor pod titulkem „Z Bejra vymlátím pravdu“, v listopadu 2026 od téhož člověka zaznělo „Šance jsou 50 na 50.“ Z rivality, kterou roky táhly osobní útoky, se stala věc, kde hlavní otázkou není výsledek, ale nástup.
O zdraví Aleše Bejra se ve veřejném prostoru spekuluje. Bez potvrzení od něj, jeho týmu nebo organizace zůstává zápas v rovině slibu.
CLASH tak prodává večer se jménem Judgement Day na dvojici, u které sám promotér veřejně připouští, že polovina scénářů končí tím, že do klece nastoupí jen on. Soudný den, u kterého je zatím jisté všechno kromě soudu.
Zdroj: MMAMAG.cz
Autor: Radek Šebek