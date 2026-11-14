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Slovensko slaví postup. Remíza s Faerskými ostrovy ale odhalila, proč má před sebou pořád hodně práce

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Slovenská reprezentace remizovala s Faerskými ostrovy 2:2 a zajistila si postup do vyšší úrovně Ligy národů. Na radost z dosaženého cíle má právo, ale domácí výkon vyvolává otázky. Slováci vedli, potom museli dotahovat a o bod bojovali ještě ve druhé půli.
Erik Prekop

Erik Prekop

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 14.11.2026 12:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Vše o sportu

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