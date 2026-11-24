Roztavené železo se nachází v hloubce přibližně 3000 kilometrů pod našima nohama, v oblasti vnějšího zemského jádra. Jeho pohyb má zásadní význam pro fungování celé planety.
Družice Swarm nahlédly hluboko do nitra Země
Za objevem stojí evropská kosmická agentura ESA a její mise Swarm. Tři družice byly vypuštěny v roce 2013 a jejich hlavním úkolem bylo sledovat magnetické pole Země. Právě jeho změny totiž vědcům umožňují získávat informace také o dění hluboko pod povrchem, kam se žádný přístroj nemůže fyzicky dostat.
V prosinci 2016 zveřejnil mezinárodní tým vědců vedený Philipem Livermorem z britské University of Leeds výsledky výzkumu, který ukázal, že v tekutém vnějším jádru existuje výrazný proud roztaveného železa. Jeho pohyb se podařilo odvodit z neobvyklých změn magnetického pole.
Družice zaznamenaly výrazné magnetické anomálie především v oblasti pod Aljaškou a Sibiří. Jejich analýza ukázala, že za nimi pravděpodobně stojí rychle se pohybující pás tekutého kovu, který se valí kolem severního pólu směrem k Evropě. Vědci ho přirovnali k tryskovému proudění v zemské atmosféře.
Železo se pohybuje rychlostí 40 km za rok
Největším překvapením byla rychlost tohoto proudu. Podle výpočtů dosahuje přibližně 40 kilometrů za rok. To je zhruba třikrát více než rychlost běžného proudění ve vnějším jádru Země.
Proud má podle vědeckého modelu šířku přibližně 420 kilometrů. Není to tedy žádná malá říčka, ale mohutný pás pohybující se kovové hmoty.
Jak je možné, že se takové množství železa dokáže pohybovat takovou rychlostí? Vědci předpokládají, že proud vzniká na rozhraní dvou různých oblastí zemského jádra. Tekuté železo se z obou stran tlačí směrem k této hranici a následně je vytlačováno do stran. Tím vzniká rychlejší proudění, které družice dokázaly nepřímo zachytit.
Teplota jako na povrchu Slunce
Vnější jádro Země je tvořeno převážně roztaveným železem a niklem. Jeho teplota se odhaduje přibližně na 4000 až 6000 stupňů Celsia. V nejžhavějších částech se tak blíží teplotě povrchu Slunce, která dosahuje zhruba 5500 stupňů.
Přestože se vnější jádro nachází v extrémních podmínkách, není celé v pevném stavu. Obrovský tlak a teplota zde vytvářejí prostředí, ve kterém se kovová hmota chová jako kapalina. Pod ní leží ještě vnitřní jádro, které je navzdory vyšší teplotě pevné. Důvodem je mimořádný tlak, který brání jeho roztavení.
Bez pohybu železa by Země přišla o důležitou ochranu
Proudění tekutého železa není jen kuriozitou ukrytou hluboko pod povrchem. Má rovněž zásadní význam pro vznik zemského magnetického pole.
Pohyb elektricky vodivého kovu ve vnějším jádru vytváří elektrické proudy, které následně generují magnetické pole obklopující naši planetu. To nás chrání před velkou částí nabitých částic přicházejících ze Slunce a pomáhá udržovat podmínky vhodné pro život.
Vědci proto pohyb železa dlouhodobě sledují. Magnetické pole Země se totiž neustále mění a jeho vývoj může prozradit další podrobnosti o tom, co se odehrává v hlubinách planety.
Objev rychlého proudu byl významným krokem k lepšímu pochopení zemského nitra. Výzkumníci tehdy upozornili, že proudění se může v delším časovém měřítku měnit, a dokonce obrátit směr. Družice Swarm tak otevřely cestu k podrobnějšímu studiu části Země, o které toho lidstvo stále ví překvapivě málo.
Zdroje článku: newscientist.com, leeds.ac.uk, esa.int, nature.com, nespechej.cz
Autor článku: Roman Veselý