Podobných lokalit bylo v Evropě objeveno přibližně dvě stě, přičemž nejvíc se jich nachází ve Skotsku. Většina z nich pochází z doby železné, jen hrstka se datuje až do raného středověku.
Kámen proměnili ve sklo
Vitrifikace je proces, při kterém se hornina působením vysoké teploty částečně roztaví a po ochlazení vytvoří sklovitou hmotu. Tímto procesem prošly i zdi 2000 let starých skotských pevností. Jednotlivé kameny jsou na některých místech doslova spojeny dohromady materiálem, který připomíná tmavé sklo.
Nešlo přitom o stavby zhotovené z předem připravených skleněných bloků. Lidé nejprve vybudovali klasické kamenné opevnění a teprve následně ho celé vystavili mimořádně vysokým teplotám. V některých případech se roztavila jen část horniny, jinde vznikla rozsáhlá sklovitá vrstva, která spojila kamennou suť do jednoho celku.
Aby k tomu došlo, musela
teplota dosáhnout přibližně 1000 stupňů Celsia, v závislosti na složení použité horniny i dalších podmínkách. Takový žár nebylo možné vytvořit obyčejným táborovým ohněm. Výzkumy ukazují, že oheň musel působit na kamennou konstrukci intenzivně a po dostatečně dlouhou dobu. Vitrifikovaná hradba v Sainte-Suzanne, Francie | Zdroj: jp.morteveille, Public Domain, Creative Commons Pevnosti někdo úmyslně zapálil
Jednou z největších otázek je, proč by někdo chtěl proměnit vlastní opevnění v obrovskou vypálenou masu kamene.
Dlouho se uvažovalo o tom, že ke spečení zdí mohlo dojít během nepřátelského útoku. Jiná teorie předpokládala, že dávní stavitelé používali oheň jako
součást samotné stavební technologie a snažili se tím zpevnit hradby.
Dnes se odborníci přiklánějí především k vysvětlení, že šlo o záměrné vypálení již existujícího opevnění. Skotský archeologický výzkumný rámec uvádí, že
rozsáhlou vitrifikaci je obtížné vysvětlit pouhým náhodným požárem. Mohlo jít o důsledek dobytí pevnosti, případně o záměrné zničení stavby po jejím opuštění.
Přesto není možné všechny lokality vysvětlit jediným způsobem. Jednotlivé pevnosti se liší použitým kamenem, konstrukcí i rozsahem poškození.
Vitrifikovaná hradba v Sainte-Suzanne, Francie | Zdroj: jp.morteveille, Public Domain, Creative Commons Jak se podařilo dosáhnout tak vysokých teplot?
Stavitelé pevností často používali při budování hradeb také dřevěné trámy. Ty procházely kamennou konstrukcí a vytvářely její vnitřní výztuž. Právě přítomnost dřeva mohla sehrát při následném vypálení důležitou roli.
Při experimentech se vědcům podařilo napodobit některé procesy, které vedly ke vzniku sklovité hmoty. Ukázalo se, že bylo zapotřebí velkého množství paliva, například větví, dřeva a dalšího hořlavého materiálu. Samotné dřevo ovšem nestačilo. Rozhodující bylo také uspořádání kamenné konstrukce, přívod vzduchu a schopnost udržet vysokou teplotu po dostatečně dlouhou dobu.
Sklovité zbytky hradeb jsou zvláštním svědectvím o životě dávných obyvatel Skotska, kteří bez moderní technologie dokázali proměnit kamennou zeď v jediný spečený celek. Jak toho přesně dosáhli a zda tím chtěli své hradby zpevnit, nebo je naopak zničit, zůstává otevřenou otázkou.
Zdroje článku:
scarf.scot, usgs.gov, aberdeenshire.gov.uk, nespechej.cz
Autor článku:
Roman Veselý