Číslo, které se do domácích oslav příliš nehodí
Slavia se doma může opírat o atmosféru, intenzitu, sehranost a zkušenost s tlakem na soupeře. Když ale přijde řeč na hlavní fázi Ligy mistrů, začne vyprávění poněkud nepříjemným číslem. Podle oficiálních údajů UEFA nevyhrála už 23 zápasů v této soutěži: osm remíz a patnáct porážek. Tím vyrovnala nelichotivý rekord rumunské Steauy Bukurešť z let 2006 až 2013.
Statistika přitom neznamená, že Slavia poslední roky v Evropě pouze prohrávala nebo že by nebyla schopná obstát v jiných pohárech. Týká se výhradně Ligy mistrů, tedy nejsilnější a finančně nejnáročnější klubové soutěže. Právě to je důležité rozlišení. Zaměnit výsledky z různých evropských pohárů by umožnilo číslo snadno zpochybnit, ale neodpovědělo by na podstatnou otázku: proč je pro český klub tak těžké proměnit konkurenceschopný výkon v této soutěži ve vítězství?
Nestačí soupeře překvapit na dvacet minut
Na evropské úrovni se slabiny trestají v jiném měřítku. Při domácím ligovém utkání může výrazný pressing Slavii přinést několik rychlých zisků, územní převahu a opakované standardní situace. Proti soupeři, který má technicky jistější hráče pod tlakem, bývá složitější nejen míč získat, ale také následný zisk přetavit v kvalitní zakončení.
Důležitá je schopnost vydržet. V Lize mistrů se často rozhoduje v sérii detailů: zda krajní obránce zvládne správně reagovat po ztrátě, zda záložní řada nezůstane příliš daleko od útočníků, zda tým dokáže po několika minutách bez míče opět získat kontrolu nad územím. To vše jsou otázky, které nelze vyřešit pouhým větším odhodláním.
Historická série je tak spíš ukazatelem rozdílu mezi evropskou účastí a evropskou schopností vítězit. Slavia může odehrát velmi solidní poločas, vytvořit vyrovnaný zápas, a přesto znovu odejít bez tří bodů. Takových večerů už její příběh v Lize mistrů zná dost.
Villarreal jako měřítko, ne jen jméno na plakátu
Dnešní utkání s Villarrealem poskytuje konkrétní test. UEFA jej zařadila do programu pátého kola ligové fáze na úterý 24. listopadu od 18:45. Jde o souboj dvou klubů, které mají vlastní problémy s dosavadními výsledky v soutěži. Očekávání tedy nelze redukovat na jednoduchý příběh českého outsidera proti neporazitelnému gigantovi.
Pro Slavii bude zásadní, zda dokáže využít domácí prostředí, ale zároveň nevytvoří soupeři jednoduché prostory za vlastní obranou. Tlačit bez zabezpečení středu znamená pozvat Villarreal k situacím, na které jsou španělské týmy technicky dobře vybavené. Naopak pasivní čekání na chybu by mohlo odstranit právě tu herní vlastnost, která Slavii v domácích zápasech nejvíce pomáhá.
Zápas tak ukáže míru vyspělosti při rozhodování, kdy jít vysoko a kdy raději držet postavení. Návrat k vlastnímu stylu nestačí, pokud tým neumí regulovat jeho riziko. Slavia nepotřebuje hrát devadesát minut zběsileji, ale chytřeji v okamžicích, kdy má na výběr mezi tlakem a kontrolou.
Rekord se může stát i výhodnou motivací
Kolem takové série se snadno vytvoří pocit, že je všechno předem rozhodnuto. Jenže sportovní rekordy nejsou zákony přírody. Neříkají nic o tom, že by další utkání muselo dopadnout stejně. Říkají pouze, jak málo se zatím dařilo zvládat nejvyšší úroveň konkurence.
Pokud Slavia Villarreal porazí, nepůjde jen o tři body v průběžné tabulce. Změní se i její příběh: z týmu, který se snaží evropskou elitu dostihnout, se alespoň na jeden večer stane tým, který konkrétního soupeře na této úrovni přehrál. Jestliže série bude pokračovat, důležité nebude hledat jediného viníka. Klub se musí znovu podívat na to, jak převést domácí styl do prostředí, kde protivníci trestají mnohem menší chyby.
Ať už výsledek dopadne jakkoli, právě tohle dává dnešnímu pražskému večeru větší význam než běžný zápas pátého kola.
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