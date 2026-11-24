Připravili jsme kvíz z češtiny a literatury. Prověří gramatiku i maturitní četbu. Ukažte, zda byste odmaturovali bez většího zaváhání, nebo by to zavánělo opravným termínem.
Český jazyk patří k nejpestřejším, ale také poměrně náročným jazykům. Nabízí bohatou slovní zásobu, spoustu výrazových možností, ale také řadu gramatických pravidel a výjimek, ve kterých není vždy snadné se vyznat. Zatímco v běžné konverzaci si většinou vystačíme s tím, co jsme si osvojili přirozeně, při psaní už může být situace podstatně složitější. Stačí jedna nenápadná koncovka a z věty, kterou jsme považovali za bezchybnou, je rázem pravopisný prohřešek. Zkuste si náš kvíz na In-Lifestyle a uvidíte, jak byste na tom byli při maturitě z češtiny.
Maturita z češtiny se nevyhne nikomu
Potíže nemají jen cizinci, kteří se češtinu učí jako druhý jazyk. Chybovat dokážou i rodilí mluvčí, a to dokonce v poměrně běžných slovech. Mezi nejčastější jazykové pasti patří psaní i a y, shoda přísudku s podmětem, správné používání předpon s- a z- nebo rozlišování podobně znějících výrazů. Své dokáže napáchat také dvojice mě a mně. Člověk často napíše slovo automaticky podle toho, jak ho vyslovuje, jenže čeština se v řadě případů řídí pravidly, která z pouhého poslechu neodvodíme.
Záludností je celá řada a některé dokážou překvapit i lidi, kteří mají ke knihám a psaní blízko. Vzpomeňme například na rozdíl mezi slovy nabýt a nabít, správné tvary slovesa být nebo na zdánlivě jednoduchou shodu v množném čísle. Ne vždy totiž rozhoduje to, co nám připadá logické. U některých tvarů musíme znát rod podstatného jména, u jiných zase správně určit pád. Proto se vyplatí občas si znalosti zopakovat a nespoléhat pouze na jazykový cit.
Vědomostní kvíz na logiku a všeobecný přehled: Češi se skóre pod 7/10 bodů by se měli dovzdělat
Čeština samozřejmě patří také k maturitním zkouškám. Maturanti skládají ve společné části didaktický test z českého jazyka a literatury, který prověřuje nejen pravopis a gramatiku, ale i porozumění textu, jazykové znalosti a literární přehled. Test obsahuje uzavřené i otevřené úlohy a je možné v něm získat maximálně 50 bodů. K úspěšnému složení je potřeba alespoň 22 bodů. V profilové části pak studenty čeká ještě písemná práce a ústní zkouška před maturitní komisí. Myslíte si, že byste dnešní maturitní zkouškou prošli bez problémů? Připravili jsme deset otázek, které musí zodpovědět každý maturant. Ukažte, jak dobře si češtinu skutečně pamatujete.
Zdroj: Autorský text redakce In-Lifestyle, podklady z veřejně dostupných informací na webech StátníMaturita, Maturita
Tento příspěvek Kvíz à la maturita z českého jazyka: Podle 10 otázek se ukáže, kdo by u zkoušky uspěl i dnes byl originálně publikován na webu In-lifestyle.cz.