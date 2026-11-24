Z okna kanceláře v Prostějově vidí Miroslav Černošek každé ráno totéž: plné kurty, trenéry, děti s taškami přes rameno a rodiče, kteří je přivezli před školou. Tenisový promotér a šéf prostějovského klubového zázemí tak sleduje už několik generací. Zažil šest titulů ve Fed Cupu a dva v Davis Cupu. V rozhovoru pro Aktuálně.cz (podle dostupného přepisu) teď otevřeně řekl, kde podle něj začíná česká tenisová hvězda. Ne ve vile, ale v rodině, která musí počítat každou korunu. A zároveň přiznal číslo, které z tenisu dělá jeden z nejdražších sportů pro děti vůbec.
„Děti proletářů“ a šest hodin denně
Černošek se odvolává na starý výrok trenéra Jana Kukala. Ten prý cíleně hledal „děti proletářů“, protože pro děti z bohatých rodin podle něj „není adekvátní“ dřít tenis šest hodin denně. Tvrdá věta, která by v jiném sportu možná zněla jako provokace. V tenise ji Černošek dokládá jmény.
Mezi hráče z obyčejných poměrů řadí Jiřího Nováka, Radka Štěpánka, Petru Kvitovou, Jiřího Veselého a Jiřího Lehečku. Ani jedna z těch rodin podle něj neměla peníze na to, aby samostatně zaplatila světový juniorský kolotoč. Přesto se z jejich dětí stali hráči světové špičky, vítězové grandslamů nebo opory reprezentace.
Černošek přitom nemluví o chudobě jako o zázračném receptu. Mluví o vděčnosti. Dítě, které ví, že rodiče kvůli jeho tréninku škrtají jinde, bere každou hodinu na kurtu jinak. Sám ale přiznává, že „teď už se to asi trochu vyrovnává“. Nejde tedy o sociologický zákon, ale o zkušenost člověka, který český tenis zevnitř sleduje desítky let.
Dluhy, vlaky a spaní u nádraží
Nejsilnější důkaz pro Černoškovu tezi nepřišel z Prostějova, ale z Wimbledonu. Po letošním úspěchu Lindy Noskové promluvil její otec Drahoš Nosek o začátcích, na které se v televizních medailoncích nevzpomíná. Rodina si podle něj „sáhla na dno“, splácela dluhy a cestovala na turnaje vlakem. Pomohlo, že otec pracoval jako výpravčí a mohl jezdit levněji. Přespávalo se i u nádraží. Celý rozhovor zveřejnily
Seznam Zprávy a Nosek v něm vyzdvihl i tvrdou práci trenéra Pavelky.
Podobný příběh má Petra Kvitová. Rodina z Fulneku neměla auto, na turnajích se spalo v levném ubytování a otec Jiří vedl dceru přísně. Sama to později britskému deníku The Guardian shrnula jednoduše: peněz moc nebylo, táta byl tvrdý.
Současná generace má jiný, ale příbuzný obraz. Jiří Lehečka, syn učitelů, přišel do Prostějova zhruba ve třinácti letech. Černošek ho popisuje jako poctivého a svědomitého hráče. U Jakuba Menšíka, který vyrůstal přímo v prostějovském prostředí, zmiňuje zápal a řád přenesený z rodiny.
Společný jmenovatel? Brzký start, oběť rodičů, silný trenér a klub, který dítě drží v rytmu. Peníze v tom výčtu nejsou na prvním místě. To ale neznamená, že chybí.
Dva miliony korun ročně, a to je minimum
Tady se Černoškova teze láme ve druhou, méně romantickou polovinu. Od zhruba dvanácti let podle něj musí talentovaný hráč jezdit do zahraničí, protože potřebné body v Česku nezíská. Náctiletý junior na mezinárodních turnajích s trenérem stojí minimálně dva miliony korun ročně.
Spočítali jsme, co to znamená. Jen roky mezi dvanáctkou a osmnáctkou vycházejí při této minimální sazbě na zhruba dvanáct milionů korun. Bez raných let v přípravce, bez raket, výpletů, bot, fyzioterapie, regenerace a bez ušlých příjmů rodiče, který s dítětem jezdí. Pro průměrnou českou domácnost je to částka srovnatelná s několika hypotékami.
Fáze Co obnáší Náklady Do 12 let domácí turnaje, klubové tréninky nižší, ale každodenní 12 až 18 let zahraniční juniorské turnaje s trenérem min. 2 mil. Kč ročně Celkem 12 až 18 let jen základní sazba řádově 12 mil. Kč a víc
Proto je potřeba číst slova o „dětech proletářů“ pozorně. Podle nás neříkají, že peníze nejsou potřeba. Říkají, že v českém tenise často rozhoduje, kdo dokáže finanční tlak nahradit něčím jiným. Dlouhodobou obětí rodiny. Klubem, který talent podrží. Sponzorem nebo investorem, který přijde ve správnou chvíli. A dítětem, které ví, že druhou šanci nedostane. Bez toho kariéra od určité úrovně jednoduše narazí.
Drahé je i pořadatelství. Licence a termín pro pražský turnaj WTA podle Černoška stály 1,2 milionu dolarů, tedy zhruba 25 milionů korun. Každoroční pořádání pak spolkne další desítky milionů. U turnaje ATP platí podobná logika: volný termín, licence, štěstí a silní partneři.
Itálie a Španělsko hrají doma, Češi jezdí
Černošek ale nevidí spásu v tom, že by se v Česku hrál turnaj ATP. Připomíná, že tu kdysi byl, a Česko tehdy nemělo tolik hráčů v elitní stovce. Důležitější jsou podle něj challengery, tedy turnaje o stupeň níž, kde mladí hráči sbírají body a zkušenosti.
V tom mají Itálie a Španělsko podle Černoška „ohromnou výhodu“. Pořádají jich hodně a domácí hráči dostávají divoké karty. Oficiální
kalendář ATP Challenger pro rok 2026 to potvrzuje: Itálie: mimo jiné Cagliari, Francavilla, Cervia, Perugia, Cattolica, Parma, Milán, Todi, Palermo, Olbia Španělsko: mimo jiné Valencie, Villena Česko: Ostrava, Prostějov, Praha
Italský junior tak může sbírat první body v profesionálním tenise pár hodin autem od domova, často s divokou kartou v kapse. Český hráč stejné body shání po Evropě a platí letenky, hotely i trenéra. Česká rodina tedy financuje to, co v Itálii částečně dotuje domácí kalendář. O to víc váží každý talent, který se přes tuhle bariéru prokouše.
Boloňa jako zkouška generace
Právě dnes, v úterý 24. listopadu, se v Boloni ukáže, kam až prostějovský model dosáhne. Čtvrtfinále Davis Cupu mezi Českem a Kanadou začíná v 16:00 v SuperTennis Areně. Případné semifinále je na programu v pátek, finále v neděli 29. listopadu.
Černošek je přesvědčený, že tým kapitána Tomáše Berdycha „na to určitě má“. Kanada je podle něj oslabená, i když pořád má Félixe Augera-Aliassimea. Respekt přiznává i soupeř. Kanadský svaz
Tennis Canada v upoutávce na turnaj upozorňuje, že Česko je jednou ze dvou zemí turnaje se dvěma hráči první dvacítky: Lehečkou na 14. a Menšíkem na 15. místě. Zároveň připomíná, že Auger-Aliassime vede s Lehečkou vzájemnou bilanci 3:1. A v případném semifinále může čekat Itálie, domácí trojnásobný obhájce, silná i bez Sinnera.
Současná dvojice už ukázala, že umí táhnout tým v ostrých zápasech. V zářijové kvalifikaci proti USA srovnal Menšík na 2:2 výhrou nad Benem Sheltonem 5:7, 6:4, 6:3. Lehečka pak rozhodující bod získal proti Learneru Tienovi 6:3, 7:5.
Na titul se přitom čeká od roku 2013. Tehdy Česko obhájilo trofej z předchozí sezony a finále v Bělehradě vyhrálo 3:2. Oba tituly stály na mimořádné dvojici Berdych a Štěpánek. Černošek přiznává, že tak dlouhou pauzu nečekal. Veselý ani Pavlásek podle něj ve dvouhře nedotáhli potenciál tam, kam se čekalo. K titulu se navíc musí sejít los, složení soupeřů i štěstí.
Sám o sobě říká, že po covidu a letech v tenise už si ho tolik neužívá a je „trochu unavený“. Nestahuje se ale. Do Prostějova podle něj míří dva zatím nejmenovaní zahraniční talenti a klub chce dokázat, že do špičky umí dovést i hráče, kteří nevyrostli v Česku.
Ráno budou prostějovské kurty zase plné. Někde mezi nimi stojí dvanáctileté dítě, jehož rodiče právě počítají, jestli příští rok utáhnou první dva miliony.
Zdroj:
SportyŽivě
Autor:
Matěj Pokorný