Venku se ochlazuje, v obýváku je příjemně a tepelné čerpadlo za domem tiše běží. Žádná kontrolka nesvítí a nic nevypadá podezřele. Přesto může mít topení vadu, kterou majitel z pohodlí domova nepozná. Kompresor v takovém domě naskakuje a zase se vypíná mnohem častěji, než musí.
Kolikrát váš kompresor naskočil
Chyba zůstává skrytá, protože dům je vytopený a na první pohled nic nechybí. Prozradí ji až čísla v regulaci. Mnohé regulace mají v servisním menu počítadlo startů kompresoru a hodin chodu. Když je porovnáte za stejné období, zjistíte, jak dlouho kompresor v průměru běží, než se vypne.
Odečíst je zvládne každý:
V menu regulace najděte počet startů kompresoru a počet hodin chodu. Obě hodnoty si zapište i s datem. Po týdnu nebo měsíci je zapište znovu. Hodiny chodu, které mezitím přibyly, vydělte počtem nových startů. Přečtěte si také: Kdo má tepelné čerpadlo, možná přeplatil. Vědci našli i 3× vyšší výkon, než dům potřebuje
Číslo z počítadla berte jen jako vodítko. Do součtu se počítají i starty kvůli ohřevu vody, odtávání venkovní jednotky nebo blokacím a i rozumný průměr může schovávat řadu velmi krátkých běhů. V nastavení nic neměňte, odečíst čísla stačí.
Rekordní čerpadlo startovalo přes 15 000krát
Jak moc se čerpadla liší, změřil Fraunhoferův institut. Jeho závěrečná zpráva vyšla v listopadu 2025 a popisuje měření ve stávajících rodinných domech v Německu. U 51 čerpadel vzduch-voda vědci za rok 2024 počítali i starty kompresoru. Vyšlo jim rozpětí zhruba od 550 do téměř 16 000 ročně a nejhorší zařízení přesáhlo 15 000.
Takové číslo znamená v průměru asi 41 startů denně. Protože se starty soustřeďují do topné sezony, v zimě jich bývá víc. Šlo však o krajní případ a celkově čerpadla v měření fungovala dobře. Sledované zimy byly navíc mírné, v tuhé zimě mohou výsledky vypadat jinak.
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Nabízí se vysvětlení, že čerpadlo je na dům moc velké. Pod 2 000 startů ročně se sice dostávala spíš zařízení jen mírně větší, než dům potřeboval, ale šlo jen o tendenci. Některá čerpadla s více než dvojnásobným výkonem oproti potřebě domu přitom startovala méně než 4 000krát ročně.
Určité spínání je normální. Invertorové čerpadlo plynule mění otáčky kompresoru podle potřeby, ale na nulový výkon klesnout neumí. Když dům potřebuje méně tepla, typicky v přechodném období, musí chod přerušovat. Zařízení bez invertoru zná jen plný chod a stop, a proto se opotřebovává víc.
Viníkem bývá zapojení a nastavení
U čerpadel, která startovala nejčastěji, viděli výzkumníci hlavní problém v hydraulice a regulaci. Ohřátá voda se třeba přes hydraulický oddělovač vrací k čerpadlu příliš rychle. Čidlo regulace proto naměří vyšší teplotu a kompresor odstaví dřív, než si dům teplo stihne odebrat.
Přečtěte si také: Zavřeli jádro, teď oprašují uhlí. Němcům může chybět tolik plynu, kolik Česko spálí za měsíc Za nejčastějšími starty kompresoru viděli výzkumníci hlavně chyby v hydraulickém zapojení a regulaci. Ilustrační foto. Zdroj: alpha innotec / Pexels.
Krátké cykly mohou mít i další příčiny:
malá spínací hystereze, tedy malý rozdíl teplot mezi vypnutím a zapnutím, příliš vysoko nastavená topná (ekvitermní) křivka, malý objem vody v systému nebo malé zásobníky, zavřené smyčky podlahového topení či hlavice radiátorů, které omezují průtok, nesladěné průtoky v jednotlivých okruzích. Co s vysokým počtem startů
Časté starty a krátké cykly kompresor zatěžují a snižují účinnost, podle výzkumníků mohou zkrátit i životnost kompresoru. Jedna hranice počtu startů, která by platila pro každé čerpadlo, ale neexistuje. Záleží na konkrétním typu a na tom, co uvádí výrobce. Vysoké číslo je důvod přivolat servisního technika, který ho posoudí podle podkladů výrobce.
Úpravy nastavení i zapojení nechte na něm nebo na topenáři. Kupovat kvůli tomu hned větší akumulační nádrž se nevyplácí. Dokud technik nezjistí, proč kompresor vypíná, může být nová nádrž jen drahá investice, která problém nevyřeší.
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Velikost zařízení jde dodatečně opravit jen těžko. Nabídce by proto měl předcházet výpočet tepelných ztrát po jednotlivých místnostech. Nabízený výkon s ním porovnejte a zeptejte se, jakou rezervu firma přidala.
Už samotný výpočet podle evropské normy EN 12831 pro výpočet tepelné ztráty vychází spíš velkoryse. Nepočítá s tím, že dům ohřívá slunce za okny, vaření nebo obyvatelé. Když k tomu firma přidá vlastní rezervu, dostanete větší a dražší stroj, než dům potřebuje. Topenáře se zeptejte také na zapojení a po prvních týdnech provozu si sami zapište stav počítadla startů.
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