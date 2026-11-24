doma vytahuju hlavně ve chvíli, kdy podzim přestane být jen hezké barevné slovo. Venku se ochladí, vítr žene listí po chodníku a velký hrnec jde na sporák skoro sám. Táta říkával, že dobrá zelňačka má být tak Zelňačku hustá, aby v ní lžíce aspoň chvilku držela. Bral to trochu zeširoka, ale úplně mimo nebyl. Tahle verze mu dává docela za pravdu: , kysané zelí papriková klobása, moučné brambory a základ udělaný poctivě na tuku. Žádné ozdoby, žádná kuchařská exhibice. Prostě polévka, po které je člověku tepleji než po čaji.
Zelňačka patří k jídlům, u kterých se doma snadno strhne debata, co je ještě správně a co už ne. V jedné rodině se přidává , jinde smetana, někdo nedá dopustit na jíšku. Já zůstávám u uzené maso jednodušší varianty, kde hlavní práci udělá dobré zelí a slušná klobása. Ta pustí tuk, přidá kouřový tón a celé to posune dál. Kmín s bobkovým listem zase připomenou klasickou domácí polévku, žádné velké překvapení, ale přesně to sem patří. Kysané zelí navíc není jen nositel chuti. Healthline uvádí, že obsahuje probiotika pro střevní mikrobiom, vitaminy C a K a díky fermentaci se některé živiny stávají pro tělo lépe využitelné. Krajíc chleba vedle talíře tedy není žádný prohřešek.
Můj tip zní: Než zelí skončí v hrnci, ochutnejte ho. Když je příliš ostré nebo kyselé, krátce ho propláchněte studenou vodou a lehce vymačkejte. Já to většinou nedělám, kyselost k zelňačce podle mě patří. Jenže když vaříte pro děti nebo pro někoho, kdo kyselé věci moc nemusí, rychlý oplach pomůže. Zelí přitom pořád zůstane zelím, ne rozměklou hromádkou. Recept na poctivou hustou zelňačku s klobásou a bramborami
Celková délka přípravy: asi 35 minut Ingredience k přípravě
Základ polévky: 500 g kysaného zelí 3 větší moučné brambory 1 papriková klobása 1 větší cibule máslo na restování
Koření a dochucení: 2 lžíce mleté sladké papriky 3 bobkové listy 10 kuliček celého pepře 0,5 lžičky drceného kmínu sůl podle chuti voda přibližně 1,5 litru Postup přípravy husté zelňačky s klobásou
1. Cibuli oloupejte a nakrájejte nadrobno. V hrnci rozehřejte máslo, přidejte cibuli a nechte ji zesklovatět, klidně až lehce zezlátnout. Plamen držte spíš na střední síle. Tady se vyplatí pár minut nezkracovat, sladší cibulový základ pak hezky stáhne ostrost zelí.
2. Klobásu nakrájejte na kolečka nebo půlkolečka a přidejte ji k cibuli. Restujte krátce, přibližně 2 až 3 minuty. Není potřeba ji vysušit, stačí, když se zlehka opeče a pustí do základu tuk i vůni.
Foto: Se souhlasem kanálu Anna Balážová, Zelňačka, která zahřeje do morku kostí: Hustá polévka z kysaného zelí s klobásou a kmínem, jakou vařívaly babičky
3. Přisypte
mletou papriku a hned ji promíchejte. Paprika má ráda tuk, ale na rozpáleném dně se dokáže rychle spálit a pak zhořkne. Jakmile se rozvoní, zalijte základ vodou.
4. Brambory oloupejte a nakrájejte na menší kostky, zhruba 2 cm velké. Vsypte je do hrnce spolu s
bobkovými listy, pepřem a kmínem. Osolte a dolijte vodu tak, aby byly brambory ponořené.
5. Hrnec přikryjte pokličkou a vařte na středním plamenu asi 15 minut. Brambory mají změknout, ale neměly by se rozpadnout hned při prvním zamíchání. Nejrychlejší kontrola je obyčejně vidličkou nebo špejlí.
Foto: Se souhlasem kanálu Anna Balážová, Zelňačka, která zahřeje do morku kostí: Hustá polévka z kysaného zelí s klobásou a kmínem, jakou vařívaly babičky
6. Kysané zelí podle potřeby překrájejte, hlavně když jsou v něm dlouhá vlákna. Přidejte ho do hrnce a vařte dalších 8 až 10 minut. Zelí má zůstat trochu pevné na skus, ne rozvařené na kaši.
7. Vylovte bobkové listy, polévku ochutnejte a podle potřeby ještě dosolte. Jestli ji chcete hustší, část brambor rozmačkejte vidličkou přímo v hrnci. Vývar se tím zahustí přirozeně a bez mouky.
8. Podávejte horkou, ideálně s čerstvým chlebem nebo tmavým žitným pečivem. Větší dávka se u téhle polévky většinou neztratí, druhý den mívá zelňačka ještě výraznější chuť.
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Plněné zelné závitky s mletým masem a rýží: Tradiční holubky, na které se dnes trochu zapomíná Tipy redakce: Výběr klobásy: Papriková klobása dá polévce barvu a výraznější vůni. Kdo má raději kouřovější chuť, může použít polotvrdé uzené nebo přihodit kousek uzeného boku už na začátku vaření. Hustota polévky: Mouku klidně nechte ve spíži. Stačí v hrnci rozmačkat část uvařených brambor a zelňačka zhoustne sama. Navíc se vyhnete moučné pachuti, která se u zahušťování škrobem někdy objeví. Kyselost zelí: Zelí se várku od várky liší. Domácí bývá ostřejší a výraznější, kupované často mírnější. Pokud ho neznáte, přidávejte ho raději postupně a během vaření ochutnávejte. Skladování: V lednici vydrží zelňačka 3 až 4 dny. Při ohřívání ještě zhoustne, takže není od věci přilít trochu vody a promíchat ji pořádně ode dna, aby se nepřichytila.
Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz na základě veřejně dostupných informací z webu Healthline, se souhlasem kanálu Anna Balážová